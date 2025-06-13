У жителей удорского села Пучкома появилась «удобная связь». Теперь они звонят… лежа на земле. Пост об этом удорчане опубликовали в паблике «Подслушано в Пучкоме».



Как пишут люди, вот уже несколько дней из Пучкомы вновь нет выхода в «большой мир». Не работают ни «восьмерка», ни «девятка». Провода провисают, удивительно, что по таким еще проходил сигнал к таксофону. А теперь таксофон и вовсе упал на землю. Ранее пучкомцы сообщали Ростелекому, что столб, на которм прикреплен таксофон, сгнил, и его надо менять. Но от компании, по словам сельчан, шли отписки. Доходило до абсурда: мол, им надо еще доказать, что столбы принадлежат именно Ростелекому.

– Наконец-то у нас есть неопровержимые доказательства. В Ягсикте столбы упали вместе с таксофоном и оборудованием. Произошло это еще 31 мая. Что на этот раз придумают ростелекомовцы? Для всех ответ очевиден: оборудование (имущество) ваше, значит, и столбы ваши.

Будьте добры, приведите все в порядок и наладьте уже связь, чтобы она работала четко и бесперебойно, так же как мы ежемесячно производим вам оплату, – возмущаются удорчане.

Хоть удорчане и сидят без связи, пытаются еще и шутить. Вот небольшая переписка из паблика.

– Удивительно, что по таким проводам проходила связь к таксофону, – пишет Евдокия Матвеева и прикрепляет фото к своему комментарию.

Владимир Палев отвечает:

– Была, но комары не дают разговаривать. Что удивительно, слышимость хорошая. Думаю, столбы не надо поднимать. Еще можно прямо из бани звонить, если столбы вместе с телефоном упадут в баню.

– Ну, Владимир, рассмешили до слез! А ведь и правда, пока тепло, будете разговаривать лежа на земле, а похолодает – будете разговаривать в бане лежа на верхней полке. Вот красота! Ни одна страна, дожив до 21 века, еще не додумалась до таких удобств для осуществления переговоров через таксофон.



Кстати, в беседу подключился и Ростелеком. Вот что они написали: «Если у вас наблюдаются сложности с нашими услугами – напишите, пожалуйста, в личные сообщения».

Удорчане засомневались, а не робот ли с ними разговаривает. На что Ростелеком вновь отправил сообщение: «Нам жаль, что у вас сложилось такое мнение. С вами ведет диалог живой человек. Вы общаетесь со службой технической поддержки клиентов в соцсетях. Если у вас возникли проблемы с услугами нашей компании, то напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения. Все проверим и постараемся помочь».

Однако реальной помощи пока нет, как просят сельчане в своих обращениях и Ростелеком, и администрацию Удорского района.

Екатерина МАКАРОВА.