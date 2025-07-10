Любовь того стоит (Блиц от 11 июля)

8 июля, в День семьи, любви и верности, 71 образцовая семья в Коми получила памятные медали.

Во всех городах и районах в этот день чествовали семейные пары с большим супружеским стажем. В Сыктывкаре состоялся Парад семей, шествие которого началось от Стефановской площади и продолжилось большим праздничным гулянием на Республиканском стадионе. В торжественной обстановке супругам, прожившим в браке более 25 лет и воспитавшим своих детей, вручили медали «За любовь и верность».

Молодые идут в кабинет

Средний возраст членов правительства Коми сегодня составляет 51 год.

Самыми молодыми в составе являются вице-премьеры Сергей Емельянов (31 год) и Екатерина Грибкова (36 лет), а также министр культуры Марина Бурмистрова (39 лет) и министр цифрового развития Денис Мчедлишвили (44 года). Самыми возрастными управленцами являются министр национальной политики Роман Носков (60 лет), врио главы региона Ростислав Гольдштейн (56 лет), а также несколько представителей финансово-экономического блока, которым за 50.

«Золотой» загон

Для сохранения лосефермы в Якше нужен новый загон. Стоимость его год от года дорожает.

По словам директора учреждения Светланы Акатьевой, этот вопрос поднимался еще 9 лет назад, а два года назад было направлено видео-

обращение президенту. Минсельхозу региона было поручено найти способ помочь важному научному и туристическому объекту, однако ничего так и не было сделано. Если ранее стоимость загона для лосей составляла 16 млн руб., то сегодня эта цифра выросла до 27 млн. Сегодня на ферме живут 18 лосей, в том числе четыре маленьких детеныша.

Клубом «рулит» Горшков

Гендиректором хоккейного клуба «Строитель-Сыктывкар» назначен Илья Горшков.

На сегодняшний день он является также руководителем республиканской Федерации по хоккею с мячом. «Состав команды полностью пока не определен. Фамилии озвучим позже, когда будем знать полный состав. В первую очередь рассматриваем местных ребят», – сообщил новый директор.

1,5 миллиарда для Воркуты

Минвостокразвития России направило уточненный прогноз по выделению казначейских инфраструктурных кредитов на период 2025-2030 годов.

Эти средства должны направить на развитие опорных населенных пунктов Арктической зоны страны. В соответствии с документом для Коми сумма составляет 1,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на ремонт кольцевой дороги Воркуты (137,5 млн), капитальный ремонт Дворца культуры шахтеров (153 млн) и строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном размещения ТКО в поселке Северный (1,2 млрд). Основная часть – почти 600 млн рублей – придется на 2028 год.

Жара, июль, грозы

С середины недели до Коми дошел циклон со стороны Балтики.

С юго-западным ветром в наш регион начал поступать очень теплый воздух, дневной прогрев увеличится в среднем на 10ОС. Но повысилась грозовая активность. На следующей неделе преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от 21 до 26 градусов С, в отдельные дни до 28…30 градусов С.

Республика несет потери

На днях стало известно о гибели еще 8 военнослужащих из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Андрей Чуркин из поселка Краснозатонский, Глеб Сизов из Эжвы, Игорь Черных из села Пажга, Николай Лыткин из Сыктывдинского района, Константин Каракчиев из села Подъельск, Андрей Раевский из поселка Первомайский Сысольского района, Илья Ноговицын из г. Микунь, Владимир Касаткин из поселка Жешарт.

Огнеборцам подняли зарплату

1 июля трудовым коллективам противопожарной службы и «СПАС-КОМИ» заработная плата проиндексирована в размере 15%.

Повышение зарплат затронуло всех работников подведомственных учреждений Комитета ГО и ЧС, независимо от занимаемых должностей. Средства на проведение индексации предусмотрены в республиканском бюджете. Причем речь идет не только о повышении уровня заработных плат, но и о строительстве и ремонте зданий, оснащении отрядов новейшей техникой и оборудованием, приобретении качественного обмундирования. Напомним, что в прошлом году пожарным и спасателям старше 50 и 40 лет со стажем в отрасли 25 и 15 лет была установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей при их увольнении и до выхода на пенсию.

Вернулся кризисный менеджер​

Коллективу фанерного комбината в Жешарте представили нового руководителя.

Назначение Сергея Андреяхина состоялось вскоре после известных событий марта 2025 года, когда комбинат столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, вызвавшими временную приостановку производственного процесса. Новый собственник компании Александр Салаев обозначил перед сотрудниками актуальные проблемы предприятия, особо подчеркнув низкую производительность труда и нехватку оборотных средств. Сергей Андреяхин ранее уже руководил комбинатом (с 1997 по 2016 годы) и зарекомендовал себя как эффективный кризисный менеджер.

Бокситов хватит надолго

Предприятие компании «Боксит Тимана» РУСАЛ продолжит работы по добыче полезных ископаемых на Средне-Тиманском руднике.

Комиссия Федерального агентства по недропользованию одобрила предприятию лицензию на максимальный срок – 30 лет. Согласно плану, на Вежаю-Ворыквинском и Верхне-Щугорском месторождениях бокситов горняки за эти годы смогут поднять на-гора более 123 млн тонн руды. Сейчас сырье из Коми отправляется на Уральский и Богословский алюминиевые заводы.

Новая семейная выплата

Ежегодную семейную выплату для работающих родителей с низким доходом запустят через год, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Работающие родители, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, с июня 2026 года будут получать ежегодную семейную выплату. Им будет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог до них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена.

Девочку назвали Забавой

По информации Минюста Коми, чаще всего в первой половине 2025 года новорожденных мальчиков называли Михаил, Артем, Александр, Максим. Самые популярные женские имена – Ксения, Ева, Мирослава, Анна.

Однако родители также выбирают редкие имена. Среди мальчиков это Осман, Фуад, Едил. У девочек в списке необычных имен оказались Забава, Илана, Мелания, Дейна.