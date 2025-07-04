В редакцию «Трибуны» обратился 59-летний житель Усть-Кулома Валерий Александрович Игнатов, который уже четвертый год не может передвигаться самостоятельно. Он инвалид-колясочник, за ним ухаживает жена.

Ужасы нашей медицины

Как рассказал Валерий Александрович, в апреле 2022 года у него стали неметь ноги. А потом и вовсе отказала левая нога. За медицинской помощью Валерий Александрович обратился в Усть-Куломскую центральную больницу, где ему «без обследования, а по симптомам» (в последнее время врачи лечение назначают именно по симптомам, утверждая, что нет номерков на УЗИ, компьютерную томографию, МРТ) прописали уколы и лекарства. Пролечили неделю, улучшения не наступило, и его отправили в дневной стационар терапевтического отделения Усть-Куломской ЦРБ. Там Игнатова не приняли, сказали: свободных мест нет.

– Я просился даже через «скорую», но все равно не принимали. Я им говорил: мол, если не можете принять, то дайте мне «зеленый свет» – направьте в республиканскую больницу. На что мне врач отвечала, что она не светофор, чтобы давать свет. Но потом меня все же направили в Эжвинскую городскую больницу, – рассказывает Валерий Игнатов. – Я надеял-

ся, что хоть там меня обследуют, назначат должное лечение. Но лечили опять-таки по симптомам. И вообще, никому не пожелаю попасть в Эжвинскую больницу – там отношение к пациентам такое, что, если все буду рассказывать, вы ужаснетесь. Затем меня выписали – якобы с улучшением. (Позже в суде меня спрашивали об этом. Но откуда я могу знать, почему врачи Эжвинской больницы так написали?). При этом дали направление в Кировскую урологическую больницу. На второй день, когда я вернулся из Эжвы домой, в Усть-Кулом, у меня отказали обе ноги. И мои друзья отвезли меня в Киров. Поскольку я не был пациентом урологии (это показало обследование), меня отправили в другую больницу. И так целый день меня провозили из одной больницы в другую, а затем и вовсе отправили домой, потому что я – из другого региона. Друзья привезли меня в Коми республиканскую больницу. Там мне наконец поставили точный диагноз недуга, который стал причиной паралича ног, и прооперировали. Но время было упущено. Хирург мне так и сказал: мол, сделал все, что смог.

«Не могу простить!»

– С тех пор моя жизнь изменилась кардинально: из здорового человека я превратился в беспомощного инвалида. Я словно в аду мучаюсь, – продолжает Валерий Игнатов. – С супругой проживаю в частном доме, где было свое хозяйство: огород, скот. Сам заготавливал дрова на зиму. Любил охоту и рыбалку. А теперь не могу встать на ноги, передвигаюсь только на коляске. Помогает жена: переодевает, кормит, меняет памперсы…

– Жене за мной тяжело ухаживать (вес у меня 100 килограммов, рост 185 см). Да и самому трудно смириться с такой судьбой. Однажды психолог в больнице мне сказал, чтобы я принял все это и простил всех. Но я не могу и не хочу никого прощать! Раз это халатность врачей, пусть отвечают перед законом, – говорит Валерий Александрович. – Четвертый год пытаюсь восстановить утраченное здоровье, но пока не получается. Объездил все ближайшие реабилитационные центры. Семь раз был в Максаковке, но толку нет. Еще и затратно. У меня, как инвалида первой группы, есть льготы. Но все равно приходится платить по 10-15 тысяч за один заезд. Еще и за жену, как за сопровождающую, нужно платить 25 тысяч рублей, потому что она там со мной живет, ухаживает. К сожалению, в Максаковском реабилитационном центре за такими, как я, уход не предусмотрен.

Также нужны затраты и на такси: из Усть-Кулома в Сыктывкар в одну сторону берут 3 тысячи рублей. Едем с женой, в багаже везем инвалидную коляску, памперсы и прочие принадлежности по уходу.

Обращался я и в платные клиники Сыктывкара. На днях закончил лечение в «Институте движения», потратив более 100 тысяч рублей. Хотя такие же уколы, массаж и прочие процедуры мне могли бы делать и в нашем районном стационаре. В Сыктывкаре мне пришлось снимать квартиру поблизости от медцентра. Еще надо нанимать человека в Усть-Куломе, чтобы присмотрел за домом, топил печку, если это зимой. А ведь мы оба пенсионеры…

– Государство не компенсирует вам затраты на лечение?

– Нет. Хотя все чеки я собираю. В других регионах за такими, как я, если ухаживает жена, то она получает зарплату как сиделка. Моя жена спрашивала об этом в нашей соцзащите, но ей ответили, что у нас такого нет. А разве мы не к России относимся, живем по другим законам? Обидно!..

«Хочу встать на ноги!»

Валерий Игнатов 25 лет проработал участковым и знает законы. Он обратился в суд, чтобы добиться справедливости. Усть-Куломский районный суд в марте 2025 года рассмотрел и согласился с иском Игнатова о взыскании с Усть-Куломской ЦРБ и Эжвинской городской больницы компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи. Правда, Игнатов просил по миллиону рублей с каждого мед-

учреждения, но суд взыскал лишь по 350 тысяч рублей с каждого.

Игнатов не согласился с размером присужденной ему суммы компенсации морального вреда, посчитав ее заниженной, и обратился в Верховный суд Коми (26 мая 2025 года), который оставил решение Усть-Куломского суда без изменения.

700 тысяч – за несколько лет страданий? И еще неизвестно, сколько мучений ждут его впереди. Не говоря уж о расходах на лекарства, на дальние поездки, средства реабилитации… Мужику искалечили жизнь – неужели за это никто не ответит?

– Буду писать дальше в прокуратуру, чтобы возбудили уголовное дело за халатность. В результате халатности врачей я стал инвалидом первой группы – лишился полноценной жизни. Это произошло из-за бездействия врачей, неправильного диагноза и несвоевременного оказания медицинской помощи.

Была назначена независимая экспертиза, которая выявила (цитируем): «Были допущены некоторые дефекты при оказании медицинской помощи в период стационарного лечения в Эжвинской больнице. Эжвинская больница недооценила неврологическую симптоматику и не провела МРТ-исследование».

Кроме того, экспертами отмечено, «что в случае недопущения выявленных дефектов оказания медицинской помощи исход заболевания у Игнатова мог быть благоприятным».

Валерий Игнатов обращается через «Трибуну» к руководству Минздрава РК и к врио главы Республики Коми Ростиславу Гольдштейну с просьбой посодействовать его отправке в высокоточные клиники Санкт-Петербурга или Москвы, чтобы там ему помогли встать на ноги.

Екатерина МАКАРОВА.