От винта! (Блиц от 18 июля)

2 августа состоится празднование 95-й годовщины воздушно-десантных войск.

Несколько лет подряд День ВДВ отмечался в Визинге, с этого года праздник возвращается на свое традиционное место – на аэродром в Корткерос. «Это и близко от города, и больше возможностей организовать транспорт, подвезти артистов, торговлю», – пояснил ветеран-«афганец» Станислав Хахалкин. Взлетная полоса аэродрома находится в хорошем состоянии. Помимо воздушной программы, гостей порадуют заезды по мотокроссу и выступления музыкальных коллективов.

Семеро оказались «за бортом»

Из 12 выдвинутых кандидатов этап регистрации прошли только пятеро.

Избирательная комиссия Коми на заседании 13 июля отказала в регистрации Олегу Михайлову от КПРФ, Артему Синявскому от «Российской партии свободы и справедливости», Владимиру Горбунову от «Родины». А 14 июля – еще четырем кандидатам-самовыдвиженцам: Наталье Гойман, Илье Попову, Светлане Игнатовой и Татьяне Кузнецовой. Все они не смогли собрать необходимого количества подписей депутатов, то есть пройти муниципальный фильтр. Таким образом, для участия в выборах на пост главы Коми зарегистрированы пять человек: Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), Татьяна Саладина («Справедливая Россия – За правду»), Александр Касьяненко («Коммунисты России») и Сергей Каргинов (ЛДПР).

В главы – по конкурсу

В Ижемском районе объявили конкурс на должность главы муниципалитета.

Кандидаты начнут подавать документы с 19 июля, а голосование состоится 17 сентября. Сейчас руководителем администрации района является Игорь Норкин. Он возглавил муниципалитет в 2020 году и, кроме того, руководил администрацией Ижемского района с 2011 по 2015 годы.

Косим, но с отставанием

В Коми продолжается заготовка кормов. По данным на 14 июля, заготовлено 18% от запланированного объема.

Всего в кормозаготовительную кампанию планируется скосить около 40 тыс. га сеяных и естественных трав и заготовить порядка 68 тыс. тонн сенажа, 30 тыс. тонн сена, сообщает Минсельхоз Коми. План по укосу сеяных и естественных трав выполнен на 12%. Лидеры по этому показателю Корткеросский, Сысольский и Прилузский районы. Общий объем заготовительного силоса составил порядка 16078 тыс. тонн (17,7% от плана).

Выпускники бьют рекорды

С учетом двух школьников, получивших 100 баллов по итогам «президентских дней» пересдачи ЕГЭ, в Коми стало 23 стобалльника.

Уникальное достижение продемонстрировал выпускник Ухтинского лицея № 1 Дмитрий Сапачев, ставший первым в республике мультибалльником. Молодой человек получил высший балл сразу по двум предметам – физике и профильной математике.

Чуть зацветет иван-чай…

«Раннее лето, прощай. Здравствуй, полдневное лето» – так поэт Александр Твардовский привел народную примету. С этого времени лето начинает «катиться под горку».

Вот и синоптики подтверждают: в середине июля начнется похолодание. Его принесет циклон, который затянет на территорию Коми порцию арктического воздуха. Температурный фон будет на 4оС ниже среднего многолетнего.

Республика несет потери

На днях стало известно о гибели еще 6 военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Роман Дилимарский, уроженец села Керчомъя, Руслан Сенькин, уроженец села Пожег Усть-Куломского района, Владимир Левша из Сыктывкара, Филипп Хозяинов из Инты, Денис Морозов из Воркуты и Сергей Шеболкин из села Шошка.

Сгорели «Барские задворки»

В эжвинском микрорайоне Емваль сгорел гостевой дом.

Сообщение о пожаре в частном доме по ул. Центральная поступило в пожарную службу утром 17 июля. В ходе тушения пожара были эвакуированы девять человек. В тушении были задействованы 20 огнеборцев и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Вандалы жгут контейнеры

В Сыктывкаре и Ухте за несколько дней неизвестные сожгли шесть контейнеров для ТКО.

А всего за полгода в республике зафиксировано более 50 случаев повреждения и уничтожения контейнеров. Как сообщает «Региональный оператор Севера», возникновение пожара в контейнерах представляет серьезную опасность, поскольку поблизости расположены жилые здания и припаркованные автомобили. Также возгорания в контейнерах для ТКО ведут к загрязнению окружающей среды токсичными выбросами.

Есть еще соль в закромах!

В Сыктывкаре сформированы запасы технической соли на зиму.

Сыктывкарские дорожники завершили первый этап подготовки к зимнему сезону и полностью сформировали необходимый запас технической соли, сообщает МКП «Дорожное хозяйство». Последние мешки с галитом были отгружены 16 июля на лесозаводском участке для создания собственных резервов. Всего из Казахстана прибыло 48 вагонов, что составляет чуть более 3 тыс. тонн соли. В ближайшие недели планируется закупка песка для создания пескосоляной смеси, которой будут обрабатываться улицы города.

Охотникам на заметку

Численность основных видов охотничьих животных в Коми стабильна.

Об этом сообщает Минприроды региона в ежегодном госдокладе. За сезон на территории республики добыто 593 особи лося, 18 кабанов, 131 особь бурого медведя, 542 зайца-беляка, 53 лисицы, 730 куниц, 115 соболей, две рыси, 4 429 глухарей, 5 065 тетеревов. Также в регионе растет количество жителей, получивших охотничьи билеты, в 2024 году число охотников увеличилось на 883 человека. Прирост составил 27%. За добычу 175 особей волка из республиканского бюджета охотникам выплачены вознаграждения в размере 3,5 млн рублей.

Автошоу в столице Коми

В Сыктывкаре пройдет зрелищное экстремальное шоу каскадеров.

С 31 июля по 3 августа на парковке ТЦ «Июнь» состоится грандиозное шоу каскадеров Сергея Кочерга – одно из самых захватывающих автомобильных представлений в России. В программе: горящие трюки, перевороты, езда на двух колесах, Monster Truck, Big Foot, гонки, огненные кольца и автомобили-трансформеры.

В Печоре ввели карантин

На территории Печорского района объявили карантин по трихинеллезу.

Соответствующий приказ подписан и.о. министра сельского хозяйства Коми 15 июля. Специалисты регионального Управления ветеринарии проводят все необходимые мероприятия для предотвращения распространения болезни и ее ликвидации в очагах заражения. Трихинеллез – опасное заболевание, которое поражает всеядных животных, включая свиней, плотоядных, лошадей и грызунов. Болезнь может протекать как в острой, так и в хронической форме.