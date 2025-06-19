«Поставят на счетчик» (Блиц от 20 июня)

Минстрой вдвое поднимет штраф за отсутствие приборов учета воды.

С 1 июля в России повышены тарифы на коммунальные услуги – в среднем на 11-12%. На этом фоне Минстрой решил ужесточить правила игры для тех, кто до сих пор не установил счетчики на воду. Подготовлен проект постановления, согласно которому плата за воду без приборов учета вырастет вдвое. Сейчас применяется повышающий коэффициент 1,5. Но, по мнению министерства, он не стимулирует граждан к установке счетчиков. Новый предложенный коэффициент – 3. То есть платить за воду «по нормативу» станет втрое дороже, чем по счетчику.

Власть надо охранять

На сайте госзакупок появилась информация о тендере на предоставление услуг охраны.

Цена лота составляет 21 млн рублей. Период, на который требуется дополнительная охрана, – с 1 июля по 31 декабря 2025 года. В требованиях к качеству услуг сказано, что это должна быть «вооруженная охрана с использованием служебного огнестрельного оружия и спецсредств (резиновая дубинка, наручники, рация, металлоискатель)». Дополнительная вооруженная охрана будет осуществляться в зданиях администрации главы Коми (два поста) и Госсовета (один пост). Кроме того, дополнительную охрану привлекут на базу отдыха в Лемью, где отдыхает чиновная верхушка Коми. Цена этого лота – 4 млн рублей.

Список потерь растет

Недавно стало известно о гибели еще троих военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Михаил Шешуков из Троицко-Печорска, Олег Мартюшев, уроженец села Пожег, и Василий Напалков, уроженец деревни Жежим Усть-Куломского района.

Кандидаты борются за мандаты

15 июня в Коми официально дан старт избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления.

В рамках 23 избирательных кампаний предстоит избрать одного главу поселения и 399 депутатов различных уровней – от сельских поселений до крупных городов. Наиболее масштабные кампании – в Сыктывкаре и Печоре (по 30 мандатов), Ухте, Усть-Куломском и Прилузском районах (по 25 мандатов). Особенность кампании – синхронное проведение с выборами главы Республики Коми и депутатов Государственного Совета. Голосование, напомним, пройдет три дня – 12, 13 и 14 сентября. Это будет самый масштабный избирательный цикл на территории региона за последние пять лет.

Эрмитаж привезет картины

Правительство республики и Государственный Эрмитаж заключили соглашение о сотрудничестве.

Церемония состоялась на Петербургском международном экономическом форуме. Документ 18 июня подписали председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Стороны договорились в том числе о поддержке программ профессионального образования и повышения квалификации сотрудников учреждений культуры, а также о проведении Дней Эрмитажа в Республике Коми. Они состоятся в Национальной галерее Коми с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

Путевка на Маньпупунер

В Сыктывкаре определен победитель «Шаньгафест-2025».

Впервые гастрономический праздник состоялся в 2017 году и сразу полюбился всем участникам. В этом году он растянулся аж на три дня! На Стефановской площади развернулись 13 гастродомов, «хозяевами» которых стали различные кафе и рестораны. Гостям праздника предлагались самые разнообразные кулинарные изыски и, конечно, шаньги. Причем шаньги были не только традиционные (с творогом и картошкой), но и с начинкой, которую еще надо было отгадать. Всего 20 видов начинок – с олениной, шпинатом, крупой, грибами и т.д. Главный приз – вертолетный тур на плато Маньпупунер для трех человек – получил ресторан «Асъя дор». Их блюда оказались самыми востребованными, а гастродомик самым посещаемым.

100 баллов по физике

Четверо выпускников Физико-математического лицея-интерната сдали экзамен по физике на 100 баллов.

Дана Большакова, Вадим Лыжин, Алина Ахмадулина и Илья Михайлов учились и готовились к экзаменам под руководством заслуженного учителя России Игоря Куликова. Пятый отличник по физике – выпускник Лицея № 1 Ухты Дмитрий Сапачев. К успешному результату его привела почетный работник отрасли образования России Ида Горбачева. Ухтинец – неоднократный победитель и призер региональных этапов всероссийской олимпиады школьников. Напомним, что год назад 100 баллов по физике в Коми набрали три выпускника.

Моя полиция меня бережет

В Усинске и Вуктыле сменились начальники городских отделов полиции.

Начальником отдела МВД России «Усинский» стал подполковник полиции Александр Лобанов, ранее руководивший территориальным органом полиции в родном для него Прилузском районе. Начальником ОМВД «Вуктыльское» назначен подполковник полиции Валерий Шерман. Ранее он был заместителем начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по Сыктывдинскому району.

Хищные звери идут к людям

В районе печорского поселка Белый-Ю у кладбища обосновалась медвежья семья.

Видео с косолапыми местные жители выложили в соцсетях. Люди сообщают, что регулярно видят медведицу с медвежатами. Животные пугливые, к человеку еще не привыкли. Напомним, в этом сезоне о выходе косолапых сообщают практически все муниципалитеты. В начале мая медвежья семья попала в объектив фотографа возле сыктывдинской деревни Морово. 4 мая с медведем столкнулись под Ухтой дети. В Корткеросском районе медвежья семья прогуливалась неподалеку от кафе. В удорской деревне медведь разрыл кладбище. Из-за визитов медведей ввели круглосуточные патрули в Вуктыле. В Троицко-Печорске медведя видели возле канализационно-насосной станции, а в Ижме зараженный трихинеллезом медведь дошел прямиком до райцентра.