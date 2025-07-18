22 июня спектаклем «Военные письма. Дом у дороги» Театр оперы и балета Республики Коми закрыл очередной творческий сезон, и, значит, можно подвести некоторые итоги. А они, мягко говоря, неоднозначные. Весь сезон театр серьезно лихорадило. Поочередно в местный Минкульт летели обращения: сначала от балетной труппы, потом от музыкантов оркестра, а сразу после гала-концерта фестиваля «Сыктывкарса тулыс» – от группы постоянных зрителей и друзей Коми оперы.

Напомним, «Трибуна» дважды пыталась обратить внимание на проблемы, которые появились в театре после прихода «блондина с голубыми глазами» (так новый директор Алексей Садовский шутливо представил себя на первой пресс-конференции»). В статье «Кто услышит крик артистов» (от 20.12.2024 г.) говорилось о том, что за короткий срок из театра по разным причинам ушли сразу 9 важных сотрудников. В том числе главный режиссер, два дирижера, дизайнер, звукорежиссер, начальник отдела маркетинга. Затем, вместе с уходом главного балетмейстера Андрея Меркурьева «ушел» с афиш и современный балет «Крик», поставленный на средства Президентского гранта. Спектакль, который с большим успехом принимала публика Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других крупных российских городов, в нашем театре больше не идет. Один из продюсеров спектакля Татьяна Лещова призналась, что вместе с Ольгой Мироновной, вдовой философа Александра Зиновьева, по книге которого «Иди на Голгофу» поставлен «Крик», они не раз встречались с бывшей тогда министром культуры Коми Гульнарой Идрисовой. «В балетной труппе царит уныние и есть определенные проблемы», – предупреждали они.

В феврале этого года «Трибуна» подняла тему больших гастролей театра. Точнее, их отсутствия. В 2024 году не состоялись запланированные обменные гастроли с Ивановским музыкальным театром, о которых была договоренность с «Росконцертом». Впервые за семь лет театр не поехал в Москву на один из крупнейших театральных фестивалей страны «Видеть музыку». Наш театр исчез из гастрольно-концертного плана Министерства культуры России на весь 2025 год.

Это яма! Оркестровая

В апреле в Telegram-каналы «просочилось» письмо музыкантов оркестра театра на имя врио главы Ростислава Гольдштейна. 37 подписантов сообщали, что того, как на место директора назначили Алексея Садовского, «ситуация резко изменилась в худшую сторону». Значительно сократилось количество репетиций, но увеличился прокат спектаклей и рост нагрузки на музыкантов. Если занятость артистов оперы, балета и хора можно распределить примерно поровну, то оркестр задействован во всех спектаклях, при этом денежные компенсации «даже не обсуждаются».

«По общепринятым нормам даже малый состав симфонического оркестра должен включать не менее 65 музыкантов, но в нашем оркестре едва набирается 40. Чтобы «заткнуть дыры» в звучании партитуры, некоторые исполняют несколько партий одновременно. Например, в оркестре один трубач, хотя требуется 3-4 трубы. Вместо восьми первых скрипок только четыре, восьми виолончелей – три, четырех валторн – три… В театре почти год нет ни главного режиссера, ни главного дирижера. Приглашенные дирижеры меняются один за другим. Почувствовать контакт и понять требования дирижера за одну-две репетиции крайне сложно. Коллектив выходит на каждый спектакль в стрессовом состоянии, осознавая свою неподготовленность. О каком качестве может идти речь?» – вопрошают музыканты.

О недостатке репетиций для полноценной подготовки к сложным спектаклям артисты говорили директору, но не были услышаны. Более того, директор заявил, что не видит проблемы. Мол, что там репетировать? «Пиковая дама», «Лебединое озеро» – сотни раз «игранные песенки».

«Директор, который по совместительству получает зарплату как художественный руководитель, обязан создавать условия для коллективного творчества. Однако нынешний руководитель не только игнорирует эти обязанности, но и нарушает профессиональную иерархию, постоянно вмешиваясь в работу дирижера», — возмущаются оркестранты. Они просили разобраться в ситуации, ведь «дальнейшее разрушение в регионе профессионального симфонического оркестра, создававшегося десятилетиями, приведет к невосполнимым потерям в культурном облике Республики Коми».

Минкультуры Коми тогда весьма сдержанно прокомментировало обращение. Чиновники пообещали рассмотреть вопрос об увеличении оркестра, с учетом «вместимости существующего здания театра», а также проинформировали о том, что ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию театра. Получить положительное заключение госэкспертизы ведомство планирует до 26 сентября, а подготовить рабочую документацию – до 22 октября. Вопрос обновления музыкальных инструментов также находится в совместной работе министерства и театра, заверили подписантов.

«Барабан не выдержал»

В мае, сразу после фестиваля «Сыктывкарса тулыс», в Минкульт пришло коллективное письмо от постоянных зрителей театра. Им тоже захотелось высказаться о репертуарной политике, методах управления и своих претензиях к премьерам сезона.

По мнению театралов, вместо системной работы над качеством постановок в театре идет гонка за их количеством. Открылся сезон громкой премьерой оперы «Аида». Это слишком масштабная опера, для ее достойного воплощения требуются ресурсы, которыми наш театр не располагает. «То, что было показано на премьере, – это слишком компромиссная замена, не соответствующая ни профессиональному уровню артистов, ни даже типам голосов. Все это «прошло» лишь потому, что наш зритель в своей основной массе не настолько искушен и взыскателен, как зритель в столичных театрах».

Большое разочарование вызвала, как пишут любители оперы, и новая постановка спектакля «Евгений Онегин» (режиссер-постановщик Ю. Александров). «По факту нам показали мелодраму в «лубочном» стиле, – говорится в письме. – Прежняя версия оперы, поставленная народной артисткой России Ией Бобраковой, была вполне удачной и полностью соответствовала авторскому замыслу композитора. Достаточно было сделать небольшие обновления костюмов и декораций, а также более качественно провести репетиции. А на бюджет, потраченный на «нового» «Евгения Онегина», поставить оперу, которой нет в репертуаре театра, либо возобновить оперу, которая давно не шла – «Русалку», «Алеко», «Риголетто», «Свадьба Фигаро».

В театре отсутствует грамотное планирование афиши, продолжают авторы письма. Спектакли и составы артистов появляются за несколько дней до их начала, либо внезапно отменяются и переносятся на другие даты. Например, на конец марта анонсировалась премьера оперетты «Роза ветров», которая затем была перенесена на конец апреля, а теперь на сентябрь… А в мае зрители полностью были отлучены от оперы – в афише были два мюзикла и пять балетов.

«Сыктывкар – небольшой по численности населения город с ограниченной зрительской аудиторией. И мы видим, что в театр ходят практически одни и те же лица. Нынешняя администрация театра не в должной мере занимается важной работой по воспроизводству аудитории, воспитанию театралов и грамотному привлечению других слоев населения. Зато в театре регулярно происходят «скандалы», которые выносятся за пределы театра, что, безусловно, работает и на отток зрителя. Такой тревожный сигнал уже был заметен в дни фестиваля «Сыктывкарса тулыс», поскольку заполняемость зала была невысокой, балкон был практически пустой, а партер часто заполнен чуть больше чем наполовину, к тому же часть билетов на каждый спектакль раздавалась бесплатно».

Гала-концерт фестиваля, по мнению театралов,стал худшим за последние годы. «Провести более 3-х часов в душном зале, со странной режиссурой и множеством неудачных номеров – то еще испытание. Насколько нам известно, режиссером-постановщиком гала-концерта выступил лично директор – художественный руководитель театра А. Садовский… Мы являемся постоянными посетителями театра и могли бы просто промолчать, если бы действия руководства театра не вызывали столько вопросов…»

Авторы письма предложили создать Общественный совет друзей Коми оперы, с мнением которого администрация театра считалась бы при составлении репертуара. Театр ведь работает для зрителей, и было бы разумно знать их мнение.

«Обратная связь от зрителей – важный инструмент для совершенствования деятельности учреждений культуры. Все отклики тщательно анализируются театром и министерством, поскольку помогают выстраивать диалог с аудиторией и учитывать ее предпочтения», – заверил в ответном письме и.о. министра культуры Константин Баранов. А далее на трех листах в классическом стиле – по принципу анекдота: «Вы говорите, что стакан пуст, а мы считаем, что он наполовину полон».

Дошло до Москвы

«Трибуна» предлагала высказать свою точку зрения Алексею Садовскому, однако он счел, что наши публикации вызваны не желанием помочь театру, а тем, чтобы задеть его честь и деловую репутацию учреждения, которым он руководит. И подал заявление в суд. Сначала в Сыктывкаре, а затем уже дважды в Москве ему было отказано. Фемида не нашла оснований для возбуждения дела. «Блондин с голубыми глазами» между тем продолжает настаивать: театру нанесен имиджевый урон. Учитывая, что о ситуации в нашем «храме искусства» знает теперь вся театральная Москва, нам кажется, самое время высказаться руководству республики и дать оценку деятельности самого директора театра.

Театр только для непосвященных выглядит материальным: здание, реквизит, костюмы, механизмы… На самом деле – это тонкая эфемерная субстанция, которая работает на уровне флюидов и эмоций. Артисты и музыканты – их проводники. Администрация (в том числе директор) – их помощники. Театр, как говорил экс-председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, – это культурное благо всего общества, а не отдельного индивида.

Лиля ВОВК.