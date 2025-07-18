В Средние века коми народ разделился на Пермь Великую (предки коми-пермяков) и Пермь Вычегодскую (предки зырян).

Если отмерить расстояние по карте, то от Сыктывкара до Кудымкара «рукой подать» – всего около трехсот километров. Но обычно в Кудымкар ездят через Киров и Пермь. Город легендарного богатыря Кудым-Оша Кудымкар расположен на обоих берегах притока Камы – реки Иньвы. В 1472 году Кудымкар вместе с Пермью Великой вошел в состав Русского государства. В 1925 году Кудымкар стал административным центром Коми-Пермяцкого автономного округа. Он стал первым субъектом России, попавшим под «укрупнение регионов». С 1 декабря 2005 года национальный округ утратил статус автономного.

В 1897 году в России насчитывалось примерно 105 тысяч человек, которые указывали родным языком коми-пермяцкий, а по переписи 2010 года в России проживало около 95 тысяч коми-пермяков.

Дальняя земля

Долгое время бытовало мнение, что загадочное слово «Пермь» – это видоизмененное коми слово «парма». Но наиболее достоверной представляется версия финно-угроведа Дмитрия Бубриха. По его мнению, название «Пермь» пришло из языка финно-угорского народа весь. На языке веси дальние окраины назывались Пэре Маа – «дальняя земля». Русские переняли от веси это название и переделали его в Перемь, потом в Пермь.

Да и сейчас кому доводилось ездить из Сыктывкара в Пермь, могут назвать эти земли дальними. Ехать на автобусе приходится почти 20 часов, на машине – чуть меньше. Но обычно в Пермь ездят с пересадкой через Киров. А это почти сутки.

Пермь Великая

Пространство к западу от Урала до рек Печоры, Вычегды, Камы и Волги носило в разные времена разные названия: в глубокой древности – Биармия, в древних русских летописях и договорах – «Пермь», «Перемь», «Пермия» (по-коми: Ыджыт Переем). Впервые в русских документах «Перемь» упоминается в «Повести временных лет», как народ, дающий дань Руси. В писцовых книгах XVI и XVII веков, в государевых грамотах и других указах употребляется название «Пермь Великая».

Усть-Вымь в старину называли Пермь Старая или Вычегодская. С XVI века Пермь Великая начинает возвышаться над Пермью Старой Вычегодской. Известно было государственное образование коми-пермяков – Великопермское княжество со столицей в Чердыни. Ситуация изменилась после того, как к пермским землям проявила интерес Москва. Финно-угорское население постепенно сменилось русским. Сейчас коми-пермяки составляют около одного процента от населения города Перми.

Население Перми превышает население всей нашей республики. Сейчас в Перми более миллиона жителей, но так как город большой по площади, то такого скопления людей, как в Москве, здесь не увидишь. Даже в разгар дня центральные улицы города поражают своей безлюдностью. Возможно, еще и потому, что пермяки не любят бесцельно фланировать по улицам – им есть куда пойти: несколько современных кинотеатров, цирк, зоопарк, оперный театр, театр кукол, галерея, театр драмы и т.д.

Фестивали в Перми проходят почти ежедневно: Дни тибетской культуры сменяют оперные фестивали, а ролевики устраивают в музее «Хохловка» баталии времен гражданской войны. Кстати, именно в Перми был расстрелян родной брат Николая Второго царевич Михаил, успевший несколько часов побыть «последним императором России» между отречением от престола Николая Второго и своим собственным отречением.

Царь-пушка

Своему рождению Пермь обязана медным рудам. В 1723 году в месте слияния рек Камы и Егошихи началось строительство медеплавильного завода. В ноябре 1780 года по указу Екатерины II Пермь стала губернским городом. С 1940 по 1957 годы Пермь называлась Молотов в честь председателя Совета Народных Комиссаров (к тому же паровой молот в течение многих лет был символом Перми). Город расположен у подножия Уральских гор, на двух берегах Камы, крупнейшего притока Волги. Сами же пермяки уверены, что Волга – это приток Камы.

В старой части города находится музей Мотовилихинских заводов. Здесь можно увидеть пермскую царь-пушку. Она была отлита на пермском заводе в 1868 году, вес ее ствола – 45 тонн, что на 6 тонн больше знаменитой московской Царь-пушки. Три пушки на крейсере «Аврора» были также произведены в Перми. А первый выстрел по Берлину совершили из пермской пушки.

Пирожки с пистиками

В Республике Коми сейчас живет около 500 коми-пермяков, они создали здесь свою культурно-национальную автономию. Пермяки в Сыктывкаре – это выходцы из разных районов, но больше всего из Кудымкарского. Люди оттуда уезжают в поисках работы. Чаще всего едут в Пермь, но иногда выбирают Сыктывкар. Жители здесь более близкие по менталитету и языку.

Среди значимых проектов автономии необходимо отметить проведение Дней коми-пермяцкой кухни, Дней коми-пермяцкой культуры. Среди коми-пермяков, внесших вклад в развитие Коми края, ученые Вера Пахорукова, Любовь Грибова, художник Аркадий Мошев и один из основоположников Коми-пермяцкого автономного округа Федор Тараканов.

В пермской кухне есть такие блюда, о которых их северная родня даже не знает. Например, пирожки с пистиками.

Пистики – это молодые побеги полевого хвоща, они богаты витаминами и весьма сытные. Штука полезная, а в пирожках еще и вкусная. Но чтобы собрать хотя бы небольшое ведерко мелких пистиков, требуется много времени. Приготовленные из пистиков каша, суп, пельмени, пироги отличаются необычным вкусом и полезными свойствами. Настои хвоща применяют как мочегонное, противовоспалительное, кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. Помогают они при сердечной недостаточности, улучшают водно­-солевой обмен. Коми-пермяки считают полевой хвощ вторым хлебом. Растение солят на зиму, и круглый год готовят из него национальные блюда.

Черта пермской кухни – ее близость к природе. Особое значение в ней по полезности и вкусовым качествам имеют травы. Помимо хвоща полевого, это сныть, хрен, бражник и даже обычные одуванчики. Ранней весной коми-пермяки собирают листья и стебли пикана – сныти. Их употребляют в пищу в виде основного блюда, добавляют в окрошку или в различные соусы.

Пельмени (название произошло от коми слов «пель» – ухо и «нянь» – хлеб) коми-пермяки готовят с мясом, грибами и редькой. При этом праздничными и любимыми для коми-пермяков являются пельмени с редькой.

Сохраняются у коми-пермяков традиционные напитки – квас, кислый гороховый или ягодный кисель, овсяная и малиновая брага, а также пиво – сур. Чай пьют меньше, чем коми-зыряне, и заваривают его в основном на травах.

Пермские бренды

Жители Коми считают, что Стефан Пермский, чудь, парма, медведи – это «наше все». В Перми же уверены, что это их историческое наследие. Пермский звериный стиль можно увидеть везде, даже на вешалках в магазине и на уличных клумбах. Слово «Парма» встречается на вывесках в Перми чаще, чем в Сыктывкаре. Есть и местный колорит – памятник «Пермяк соленые уши». Это бронзовое кольцо с большими ушами. Туристы охотно фотографируются, просовывая в круглую рамку лица. Исторический «смысл» ушей заключается в том, что когда-то в Пермском крае добывали соль и коми-пермяки переносили мешки с ней на плечах, соль просыпалась, и волосы и уши грузчиков были вечно солеными.

А медведи – каменные, бронзовые – встречаются в городе на каждом углу. Неудивительно, ведь и на гербе города – медведь с Евангелием на спине. Существует в Перми и культ Стефана Пермского, которого здесь считают своим святым и называют Стефаном Великопермским.

Кстати _______________________________________________________________________

Кровавые страсти в тайге

Это вам не тихая Пармская обитель!

В 2022 году на экраны страны вышел фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова.

Впрочем, не совсем одноименному. Сам автор слово «парма» дает с маленькой буквы. Потому что имеется в виду не живописный город в Италии, а приуральский хвойный лес. А еще точнее – ельник (в переводе с коми).

Однако создатели фильма пошли по стопам автора «Властелина колец» и превратили лесной край в некое волшебное царство, где царит языческий культ «Золотой бабы».

В киноленте, снятой за 610 миллионов бюджетных рублей, есть все, что радует зрителя: кровавые жертвоприношения, ведьминская эротика на снегу, аборигены, скачущие на лосях, и отмороженные на всю голову вогулы (их почему-то играют актеры из Бурятии), а также стрельцы-удальцы в нарядных красных кафтанах (что тоже вранье).

«Сердце Пармы» – по сути фэнтези, где история ни разу не ночевала. А между тем события середины 15 века, связанные с московской экспансией в Великую Пермь, драматичны и интересны сами по себе, безо всяких подростковых фантазий.

Взять, например, кульминацию фильма – битву между пермяками и московитами во время Чердынского похода в 1472 году. По оценкам историков, отряд Федора Пестрого потерял 300 человек убитыми, у пермяков полегло 500 воинов. То есть это сражение, по средневековым меркам, было куда более кровавым, чем, скажем, знаменитое «Ледовое побоище», известное нам по другой «развесистой киноклюкве» – картине «Александр Невский».

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.