Врачи-фигуристы (Блиц от 27 июня)

Сыктывкарские медики Дмитрий и Ольга Прокошевы стали чемпионами России и СНГ по фигурному катанию среди любителей.

Дмитрий Прокошев работает акушером-гинекологом в Коми республиканской клинической больнице, а его супруга Ольга служит в Территориальном центре медицины катастроф Республики Коми. А в свободное время семейная пара занимается фигурным катанием. Дмитрий и Ольга, подняв флаг Республики Коми, посвятили свою победу всем медицинским работникам региона. Награды победителям вручила олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

И снова скорбные вести

На днях стало известно о том, что в ходе СВО погибли еще несколько военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Владимир Ракин, уроженец поселка Лопъювад, Иван Кулик из Ухты, Максим Карпов из Айкино Усть-Вымского района, Михаил Булышев, Олег Мартюшев и Василий Напалков из Усть-Куломского района, Константин Чебан из п. Кузьель Койгородского района, Максим Ипатов из поселка Путеец Печорского района, Валерий Панарин из села Летка Прилузского района, Никита Дорфман из Воркуты, Евгений Куклин из села Усть-Цильма, Владимир Рочев из поселка Щельяюр Ижемского района.

Остановка по требованию

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции.

Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей, согласно новому закону, будет 7-10 тысяч. За повторное нарушение смогут лишать прав на срок до полугода.

Повышать будут дважды

Со следующего года Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Последние несколько лет пенсии индексировались с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля, потому что к этой дате уже определяется окончательный показатель фактической инфляции по итогам прошлого года. Второй этап индексации – с 1 апреля. Страховая часть пенсии будет индексироваться по уровню темпов роста зарплат. Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в следующем году превысит 27 тысяч рублей.

Семеро – на отстрел

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми подписал приказ о регулировании численности охотресурсов.

На общедоступных охотничьих угодьях Троицко-Печорского района в срок с 23 июня по 22 июля отстрелят семь медведей. Как указано в приказе, причиной стала угроза нанесения ущерба здоровью людей. Жителей района призвали сообщать о выходе медведей по телефонам 112 или 91-4-08.

Путин наградил Пушкина

Президент России подписал указ о награждении тренера из Коми.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено тренеру по вольной борьбе спортивной школы олимпийского резерва Эжвы Александру Пушкину. Он является главным тренером сборной команды Коми по вольной борьбе. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено также заведующей Печорской опытной станцией Института агробиотехнологий имени А. Журавского КНЦ УрО РАН Лидии Каневой.

Памяти Смилингиса

Районному центру дополнительного образования в селе Корткерос присвоят имя краеведа.

Сделано это по ходатайству граждан, местных трудовых коллективов и общественных организаций для увековечения памяти историка Анатолия Смилингиса, который более 40 лет возглавлял Корткеросский Дом пионеров и школьников (сегодня – РЦДО), стоял у истоков его создания. Он был также одним из зачинателей школьного туризма и краеведения в республике. В 2021 году почетный гражданин района скончался на 94 году жизни.

Ветераны получат выплаты

1 июля в республике отмечают День ветерана боевых действий.

Напомним, памятной эта дата стала в 2021 году. Инициаторами ее установления выступили руководители ветеранских организаций региона. День ветерана боевых действий отмечается как признание заслуг жителей Коми, которые участвовали в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года. По информации Минтруда Коми, размер выплаты – 3000 рублей. Она предоставляется центрами соцзащиты населения. В этом году такую выплату получат 12 110 ветеранов.

Поссорились из-за песни

Любительница вокала из Воркуты так избила сожителя, что он скончался.

33-летняя воркутинка у себя дома во время совместной пьянки затянула песню. Ее 42-летнему сожителю это не понравилось, и он ударил подругу по лицу. В ответ женщина повалила обидчика на пол между батареей и кроватью, после чего босой ногой менее десяти раз ударила его по голове. Голова потерпевшего все это время билась о радиатор отопления, и он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. По решению суда женщина 7 лет проведет в колонии общего режима.

Нарушила тайну частной жизни

В Сыктывкаре медсестру уволили за разглашение информации о личной жизни коллеги.

Судом установлено, что 60-летняя сотрудница одной из городских больниц увидела в мусорном ведре обрывки бумаги с текстом. Собрав и склеив их, она почерпнула из содержания написанного информацию о тяжелом заболевании и семейных неурядицах своей коллеги. Этими сведениями медсестра поделилась с работниками больницы, нарушив таким образом законодательство о неприкосновенности частной жизни. Вину в содеянном женщина не признала и не раскаялась. В суде настаивала на том, что коллектив ее оговаривает, желая ее увольнения. Тем не менее, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Уклонялись от налогов

В Ухтинский суд направлено дело в отношении супругов, не уплативших налоги на сумму в 263 млн рублей.

Два руководителя ООО «ТК Автогазкомплект» разработали и в течение двух лет использовали схему уклонения от уплаты налогов. В результате их действий в бюджет не были перечислены налоги на крупную сумму. В настоящее время на имущество обвиняемых наложен арест. Супруги обвиняются в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В городской суд поступил иск прокуратуры о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба.