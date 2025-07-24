«Золотые» девчонки (Блиц от 25 июля)

14 медалей завоевали спортсменки Коми на всероссийских соревнованиях «Большой Уральский круг».

Всероссийские соревнования по конкуру проходили в Екатеринбурге на базе КСК «Дубрава». За медали боролись 140 спортсменов из 7 регионов России. Честь Коми защищали шесть воспитанниц региональной спортивной школы по конному спорту – Ульяна Захарова, Ксения Гущина, Полина Елфимова, Мария Гущина, Юлия Андреева, Наталья Кузнецова и их четвероногие партнеры – Эва-Гранда, Ветерок и Айзис. По итогам стартов в копилке нашей команды 14 медалей: семь золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

Поредели ряды

На выборах в Госсовет Коми из партийных списков были исключены 36 претендентов.

Как рассказал председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев, регистрация кандидатов на выборах депутатов Госсовета республики завершилась. Всего за 30 мест в региональном парламенте будут бороться 437 кандидатов от девяти партий, выдвинутых по единому избирательному округу, а также 114 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. Своих кандидатов представили партии: «Единая Россия», КПРФ, «Родина», ЛДПР, «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» и «Российская партия свободы и справедливости».

Мелеют Печора и Вычегда

22 июля в связи с критической ситуацией на реке в Печорском районе введен режим повышенной готовности. Из-за возникших сложностей с причаливанием судов к берегу Печоры существует угроза срыва поставок продовольствия, техники и оборудования на правый берег реки Печоры.

А в Сыктывкаре с 24 июля остановлено движение теплоходов по маршруту ул. Кутузова – поселок Трехозерка. Решение связано с критически низким уровнем воды в реках Сысола и Вычегда. Перевозки по маршруту м. Алешино – поселок Седкыркещ будут осуществлять суда «Орбита» и «Лая». Дополнительную информацию можно узнать по телефону 370-000.

Оленям сделают прививку

Специалисты управления ветеринарии Коми выехали в оленеводческие хозяйства Воркуты для вакцинации против сибирской язвы.

В работе участвуют ветеринары из Сыктывкара, Корткеросского и Сысольского районов. Совместная работа ветеринаров и оленеводов позволит охватить все стада, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание, которому подвержены дикие и сельскохозяйственные животные, а также человек. Болезнь протекает остро и быстро. Причем споры возбудителя могут десятилетиями сохраняться в вечной мерзлоте. Вакцинация – единственный надежный способ защиты.

Дроны доставят грузы

Аэродромы в арктических населенных пунктах Республики Коми планируют модернизировать для приема грузовых беспилотников.

В Коми дроны уже активно используются в строительстве, мониторинге объектов нефтегазовой сферы, в природоохранной деятельности.

Гибнут наши земляки

На днях стало известно о гибели еще 17 военнослужащих из Коми.

В ходе специальной военной операции погибли Максим Смирнов из поселка Чернореченский Княжпогостского района, Максим Хнычев и Иван Обухов из Печоры, Александр Бебик из Инты, Николай Казанцев из поселка Яснэг и Евгений Соколов из села Выльгорт Сыктывдинского района, Константин Жабровец из села Кослан и Андрей Мовзер из поселка Усогорск Удорского района, Анатолий Кудин из Сосногорска, Иван Черванский из Ухты, Антон Дуркин из Усть-Цилемского района, Павел Пятков из Печоры, Михаил Коновалов из удорского поселка Ыджыдъяг, Руслан Гудырев и Павел Огородников из Сыктывкара, Иван Дуркин из Усть-Цильмы и Андрей Туголуков из прилузского села Ношуль.

Летать нынче дорого

После трехлетнего перерыва аэропорт южного курорта вновь принимает пассажирские рейсы.

С 3 августа UTair начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Москвы (Внуково) и Санкт-Петербурга. Напомним, аэро-

порт Геленджика был надолго закрыт по соображениям безопасности. Однако радость от возвращения курортного маршрута тут же подпортило известие о ценах. Они явно не для «среднего кармана». Так, стоимость перелета из Москвы начинается от 25 тысяч рублей, из Санкт-Петербурга – от 21,5 тысячи.

Чиновники перейдут на MAX

Одним из первых новый мессенджер планирует ввести Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми. Об этом говорилось на аппаратном совещании в администрации главы региона 23 июля.

MAX – это приложение для обмена сообщениями, которое работает на смартфонах и компьютерах. В него также встроена платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. Госдума уже приняла закон и сделала обязательной предустановку MAX на все смартфоны в России с 1 сентября 2025 года. Также планируется использовать MAX как цифровой паспорт: для подписания документов, получения справок, взаимодействия с МФЦ и органами власти.

Мост откроют через год

В Корткеросском районе продолжаются строительно-монтажные работы на мосту через речку Лемью.

Работы ведутся с опережением графика благодаря подбору технологий, наличию достаточного количества персонала и техники, сообщил руководитель проекта компании «СтройТрансГрупп» Виктор Гапченко. 140-метровый мост улучшит транспортное соединение Сыктывкара и Троицко-Печорска. Окончание всех работ запланировано на июнь 2026 года.

Обидчик заплатит за вертолет

Суд обязал жителя Ижмы оплатить перелет избитого им знакомого в сыктывкарскую больницу.

Мужчина ударил земляка кулаком в глаз. Спустя шесть дней пострадавший обратился за оказанием скорой медицинской помощи в Ижемскую ЦРБ, и консилиум врачей принял решение о его эвакуации в Республиканскую клиническую больницу. «Комиавиатранс» доставил его вертолетом в Сыктывкар. Стоимость четырех часов полета составила 853 тысячи рублей. Суд признал ижемца виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и обязал выплатить указанную сумму в пользу Центра медицины катастроф, оплатившего доставку пациента.

«Прикольная» купюра

Житель города Емва осужден за попытку обмана продавца с использованием сувенирной банкноты.

Мужчина обнаружил у себя дома 5-тысячную купюру «Банка приколов», внешне схожую с настоящей пятитысячной банкнотой, и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отправился в магазин. Там он попытался расплатиться этой бумажкой, однако сотрудница торговой точки распознала подделку. Учитывая раскаяние подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.