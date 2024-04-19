Что ты бродишь, мужик, одиноко? По лесам Коми разгуливает загадочный «черный человек», недавно он добрался пешком и до окрестностей Сыктывкара

Как сказал бы философ, есть три вещи, которые не перестают волновать: звездное небо над головой, тайна гибели туристов на перевале Дятлова и снежный человек. Причем именно он-то и убил туристов (эта версия – одна из главных).

О встречах с йети рассказывают геологи, охотники, лыжники и даже пожилые солидные грибники. Таких свидетельств за много лет набралось сотни тысяч. К примеру, мой знакомый Петрович, егерь на таежном кордоне, хвастался, что видит этих мохнатых существ регулярно. (Но даже после этого Петрович не бросил пить).

По снегу – босиком

Недаром же его кличут «снежным» – йети предпочитает холодные места типа Гималаев, Памира, Тибета, Сибири и, разумеется, коми пармы.

Древние ижемцы называли его Яг-Мортом. Другое прозвище – «Паст\н

г\на морт» («Нагой мохнатый человек»).

За сотни лет лесного дикаря никто не пытался приручить – уж больно вонюч и страшен. Внешность такая, что лошади шарахаются: «Ростом с добрую сосну, по голосу и обличью – дикий зверь. Лицо обросло черной, как смоль, бородой. Глаза кровавого цвета, дико сверкающие из-под густых бровей…»

Но больше всего ижемских охотников поражало другое: нагой великан мог стремительно передвигаться по снегу без лыж. Промысловики ему завидовали и считали волшебником.

До сих пор о снежном человеке рассказывали в основном жители северных районов. Но судя по всему, он дошел уже и до столицы Коми. Прошлой осенью его заметили в окрестностях Сыктывкара.

«Стой, стрелять буду!»

Как сообщил нам один из сыктывкарских охотников, эта жуткая история произошла недалеко от бывшей деревни Соколовка (20 км к югу от города) в лесной избушке, где он решил заночевать. Ночью мужик проснулся от необъяснимого ужаса. Возле избушки кто-то топтался, а потом осторожно «поскреб» дверь.

– Я вообще-то и с медведем не испугался бы встретиться, – рассказывает охотник. – Но здесь было что-то иное. Какой-то призрак, что ли? «Стой, стрелять буду!» – закричал я первое, что пришло в голову. И потом всю ночь просидел у двери с ружьем в руках. А утром обнаружил на мокрой траве огромные следы – и не медвежьи, и не человеческие…

Впрочем, следы к делу не пришьешь. Возможно, то был действительно призрак или обычный леший – мало ли их шастает по лесам? Но недавно появилось и железное доказательство – видео, снятое Ольгой Романцевой (фамилия, по ее просьбе, изменена) в 70 км от Сыктывкара. Подлинность видеозаписи подтверждена экспертами.

Йети глаза напротив – что это, что это?

– В ночь на 16 июля 2017 года мы с мужем и братом ехали на машине по сысольской дороге, – рассказывает Ольга. – В половине третьего ночи недалеко от села Чухлэм на дорогу из леса вышел загадочный великан, покрытый черной густой шерстью. Он внимательно на нас посмотрел, а когда мы приблизились метров на сорок, снова ушел в лес.

По словам Ольги, которая в ту ночь сама была за рулем, сначала ее охватил страх, а потом возникло любопытство: неужели это и есть тот самый йети? Тогда она решила «наладить контакт». И потом несколько раз приезжала к этому месту, оставляла в придорожном лесу зерно, конфеты, яблоки. (Кстати, говорят, что снежный человек обожает яблоки). «Гостинцы» быстро исчезли (возможно, их растащили звери), но великана ей увидеть не удалось.

Тем не менее Ольга не сдалась. И через некоторое время нашла других энтузиастов-единомышленников. Вместе они установили в лесу видеокамеру, а с нею – приманку. Ждать пришлось долго, но в 5 утра 7 июля 2018 года наступил «момент истины». Ловушка сработала! В объектив камеры попал огромный черный человек. Его четко видно в просветах между деревьями.

Это короткое видео произвело сенсацию. Летом того же года в Коми примчался известный (в определенных кругах) ученый, директор Международного центра гоминологии, президент Фонда содействия научным исследованиям и поискам «Криптосфера» Игорь Бурцев.

– На записи, начиная с 37 секунды, хорошо видны и отставленная назад рука, и наклоненные вперед плечи, что соответствует походке гоминидов, – отметил господин Бурцев. – Он идет вперед очень быстро, но при этом несколько раз меняет направление.

Игорь Бурцев занимается проблемой снежного человека аж с 1965 года. Он руководил многими поисковыми экспедициями. По его мнению, это разумное существо, представляющее отдельную ветвь эволюции, обитает на всех континентах, кроме Антарктиды. На Памире и в Гималаях его называют йети, в Европе – сноумен, в Америке – бигфут, на Тибете – мегох кангми, а в Коми, как мы уже отмечали, Яг-Мортом.

Московский специалист и сам несколько дней провел в Сысольском районе, в лесу близ села Чухлэм. Он сидел в засаде, надеясь найти новые подтверждения в пользу версии о существовании снежного человека. Похоже, ему не повезло. «Но расследование продолжается», – подвел итог экспедиции Игорь Бурцев.

Гоминиды купались в речке

Геолог Владимир Пушкарев, в 70-е годы работавший в Коми АССР, собрал и систематизировал десятки свидетельств о встречах с загадочным существом.

– Таких рассказов очень много, – писал геолог. – Я слышал их от самых разных людей – коми, русских, ненцев, среди них были и старожилы, и приезжие.

Вот одна из таких историй, которую в свое время поведал В. Пушкареву устьцилем Ефим Брагин:

– В десяти километрах от села Усть-Цильма мы (шесть мальчишек и двое взрослых) стоговали сено. Внезапно на другом берегу реки появились две странные фигуры. Один маленький, черный, второй огромного роста, белесый. Мы сразу поняли, что это не люди. Вместо одежды у них – густая шерсть. Несколько минут они бегали вокруг большой ивы, вроде как играли. А потом помчались к реке и вдруг исчезли, будто растворились. Потом мы на лодке сплавали к этому месту и нашли там следы. Следы взрослой особи – огромные, формой похожие на валенок…

В. Пушкарев записал и рассказ других очевидцев – супругов Харламовых, туристов из Куйбышева, проводивших отпуск в Коми. Летом на реке Айюва (правый приток реки Ижмы) они наблюдали с другого берега целую группу лесных обитателей двухметрового роста. По словам Харламовых, дикари плескались в воде и при этом громко хохотали. Эти темпераментные существа были покрыты черной густой шерстью (но явно не грузины). Потом они внезапно исчезли.

Ищут давно, но не могут найти

То, что йети способны исчезать буквально на глазах, отмечают практически все очевидцы.

Есть у бигфутов и другая особенность – их никто не может поймать. За сотни лет научному сообществу так и не предъявлено ни одной живой особи или, на худой конец, мертвой.

В Гималаи и на Тибет регулярно отправляются многочисленные экспедиции. Поисковики, как эсэсовцы, идут по горным склонам, цепями, устраивают массовые облавы на гоминидов. Но все тщетно.

Исследователи лазают по ледникам, посещают горные монастыри, где им предъявляют клочки черной шерсти и древние книги с описанием снежного человека. И через пару лет, приняв буддизм и обогатившись тайными знаниями, ученые возвращаются в свои европейские университеты. А потом говорят студентам: мол, пока не получилось, но поиски продолжаются.

Все доказательства, которые есть сейчас у науки, – несколько мутных фото и две видеозаписи причем одна из них поддельная. В 1967 году американец Роджер Паттерсон заснял на любительскую видеокамеру якобы самку бигфута. Лишь через 30 лет выяснилось, что это мистификация (один из шутников напялил на себя шкуру гориллы). Подлинность второго видео (2018 год, окрестности села Чухлэм в Коми) подтвердил пока только вышеуказанный г-н Бурцев, «неформальный ученый» из загадочного «Криптоцентра».

Поэтому возникает нехорошее подозрение: а может, и нет никакого снежного человека? А есть лишь разветвленная секта верующих в йети?

Потому что он – из другого мира?

Однако энтузиасты возражают: а как же быть с сотнями тысяч свидетельств? Да, дикого «черного человека» до сих пор не поймали. Но это не аргумент. Потому что он обладает способностями к телепатии и внушению. В процессе эволюции люди утратили эти способности, но их «боковая ветвь» – гоминиды – сохранили. Благодаря чему реликтовым существам и удалось выжить в лесах и горах.

Самые же продвинутые «сектанты» говорят: йети периодически являются нам из параллельного мира, куда сразу же и уходят. Это, мол, очевидно и все объясняет. А тем обскурантам, которые в снежного человека не верят, стыд и срам!

Виктор СЕМЕНОВ.