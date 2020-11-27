На первый взгляд может показаться, что Сыктывкар не представляет интереса для кладоискателей. Город не очень богат историей, развивался в основном при советской власти, когда у большинства граждан не было ценностей, которые стоило бы припрятать. Однако это не совсем так. В самом городе и вокруг него еще остались места, которые хранят немало удивительных тайн.

«Черный копатель»

Археологов можно назвать профессиональными кладоискателями. Но они это делают не ради собственного обогащения, а для науки. Иначе говоря, ради обогащения новыми знаниями.

В Усть-Сысольске первым такого рода «кладоискателем» стал мещанин Стефан Мельников. Правда, он не был профессионалом, а служил чиновником. Археология для него была чем-то вроде хобби. Мельников искал всякие древности, облазил множество мест, написал ряд научных работ и отослал их в научные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.

Стефан Егорович, в частности, обнаружил заброшенную и забытую дорогу из Усть-Сысольска в Вятку. Он написал о приспособлениях, которыми пользуются зыряне-охотники для очистки своего тела, будучи на охотничьих промыслах, а также о макияже коми красавиц – как местные девушки использовали свеклу и прочие продукты, чтобы украсить свое лицо. В июле 1852 года Мельников добрался до затерявшегося в болотной и лесной пустыне села Синдор возле одноименного реликтового озера. По легенде, именно в этом озере погиб мифический охотник Йиркап – обладатель самых быстрых на свете лыж. Как гласит сказание, он погнался за голубым оленем, который оказался дочерью колдуньи, и провалился под тонкий осенний лед.

Много позже, уже в XX веке, стало ясно, что легенда не лишена оснований. На берегах Синдорского озера археологи раскопали множество стоянок первобытного человека, а также отлично сохранившиеся деревянные предметы быта первых жителей Коми земли. Среди них оказались и обломки лыж.

Впрочем, Стефан Мельников этого не знал и описывал в своих заметках в основном рыб, которые водятся в Синдоре.

А вот на территории современного Сыктывкара Стефан Егорович раскопал древнее захоронение, состоявшее из двух могил – женской и мужской. Там обнаружились древние орудия и украшения, которые ученые датируют IX-X вв. н.э. Археолог-любитель передал их в Эрмитаж, где они хранятся до сих пор.

За свое научное рвение Мельников не раз награждался различными грамотами. Между тем, по мнению археологов, занимался этим делом чиновник сугубо по-дилетантски, зачастую нарушая культурный слой, и сегодня его назвали бы «черным копателем».

Боевой топор и другие загадки

Пути археологов неисповедимы – никогда не знаешь, где что найдешь. Одна из самых ценных находок последнего времени произошла совершенно случайно. Несколько лет назад профессору Виктору Семенову (ныне, увы, покойному) студент-историк Сыктывкарского университета сообщил, что его дядя в одной из деревень Корткеросского района неподалеку от столицы Коми каким-то необычным топором рубит дрова. И когда профессор увидел этот топор, то был немало изумлен. Орудие оказалось бронзовым и имело набалдашник в виде птицы. Историки называют его «кельтом» – боевым топором, используемым для ближнего боя. Дядя студента где-то его нашел, заточил и стал использовать в хозяйстве.

Находку отнесли в Национальный музей Коми, она вошла в состав экспонатов выставки «Люди. Звери. Боги». Эта выставка экспонировалась не только в Сыктывкаре, но и в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже.

Аналогичный топор еще в 1921 году археологи обнаружили в окрестностях Усть-Сысольска – на Красной горе. По словам историка Игоря Сажина, этот бронзовый боевой топор датируется XV веком до н.э. В этом местечке – нетронутые боры, где когда-то жили люди. С тех пор Красная гора стала своего рода Меккой для археологов – здесь найдены остатки древних жилищ, орудия, украшения.

Еще одно место, где сейчас ведутся раскопки, – озеро Эньты возле пригородного поселка Седкыркещ. На его берегу в 1970-х годах известный сыктывкарский археолог Эльвира Логинова нашла несколько очень древних поселений, в основном, эпохи неолита. Это около 6-7 тысяч лет назад, когда люди еще не умели делать бронзу и обрабатывать железо. Аналогичные находки попадаются и на Красной горе. Дело в том, что река Вычегда «гуляет» по своей пойме, образуя старичные озера. Похоже, озеро Эньты было когда-то частью реки, и люди там селились на боровых террасах. Сейчас река очень сильно подмыла террасу, памятники разрушаются, и археологи начали активно работать в этом месте. Недавно они раскопали несколько довольно крупных полуземлянок. Одна из них совсем уникальная – с вентиляционным отверстием, но не прямым, как в чумах или ярангах, а в виде рва, который выводил воздух.

Есть еще несколько мест, обещающих немало интересных открытий. Одно из них находится неподалеку от слияния рек Сысолы и Вычегды – на острове Нидзьяс, что в природном заказнике «Белоборский». Там в 1980-е годы археолог Наталья Чеснокова нашла керамические изделия и скребки VI-X вв. На этом острове находились небольшие древние поселения, до конца еще не исследованные.

Что хранят старые стены?

Однако не только в земле прячутся разного рода ценности – немало тайн хранят в себе стены старых домов. По подсчетам Игоря Сажина, на территории Сыктывкара было найдено около десяти крупных кладов. А сколько еще не найдено?

Одну такою ценную находку обнаружили строители, когда копали котлован для фундамента высотки «Торгового двора» рядом с драмтеатром. Клад содержал около пятидесяти монет, которые строители распределили между собой.

Недалеко от драмтеатра при сносе деревянного дома на месте современного памятника букве «/» перед Центром коми культуры также был найден клад. Но его растащили строители. Правда, по их утверждению, там не было ничего ценного – только медные монеты. Причем все они были изготовлены до 1917 года. Этот факт говорит о том, что население Усть-Сысольска в царское время копило денежки, а после революции постаралось их спрятать.

Самый крупный клад, состоящий их двух тысяч ста монет, – от XVII века и заканчивая 30-ми годами века прошлого – был найден при сносе в 1993 году дома купца Забоева на улице Кирова, где сейчас расположен Пенсионный фонд РФ по Коми. Все монеты были набиты в большую посудину.

До 2001 года местонахождение этого клада было неизвестно, пока тележурналист Николай Моисеев не принес его в Национальный музей. Так и осталось тайной, где эти ценности пребывали на протяжении восьми лет.

Купеческое золото

Самым известным семейством в Усть-Сысольске XVIII века были купцы Сухановы. При их активном участии был возведен величественный Троицкий собор, в котором местные жители не только молились, но и венчались, крестили детей. Именно эти купцы добились присвоения сравнительно небольшому погосту статуса уездного города. Неслучайно одной из его улиц присвоили имя Сухановых (теперь это улица Бабушкина). Однако еще до этого радостного для всех устьсысольцев события купцы пережили настоящую беду – разбойничий налет.

В то время их усадьба, похожая на крепость, располагалась примерно на месте детской части Кировского парка. И вот 10 мая 1739 года с верховьев Вычегды к ним приплыла разбойничья шайка под предводительством некоего Петра Клакунова, убила двух братьев – Ивана и Петра Сухановых – и двух дочерей одного из них, а также их гостей и прислугу и похитила все их добро. Братья какое-то время держали оборону, но силы были неравными.

Несмотря на разорение, оставшиеся в живых предприимчивые купцы сумели подняться. Но на случай повторного нападения прорыли подземный ход до реки. Во всяком случае так гласит легенда. А свои сокровища они зарыли под большим кедром, растущим в их дворе. Со временем кедр засох, и его спилили. Но клад, возможно, так там и остался.

В 50-е годы прошлого века один из дальних потомков Сухановых попытался взорвать пень. Подрыл под него яму, заложил порох, селитру и завалил камнями. От взрыва все камни буквально впечатало в деревянные стены дома. Однако пень даже не шелохнулся. Теперь на его месте находится «Замок Берендея».

В 1969 году, когда разбивали детский парк, тот сухановский дом снесли, пень выкорчевали бульдозером. Никакого клада не обнаружили. Хотя это вовсе не означает, что его там нет. Не исключено, что он слишком глубоко запрятан. И больше никто не предпринимал попыток найти купеческие сокровища.

Игорь БОБРАКОВ.