Суд признал, что «лавочники» не нанесли серьезного вреда иностранным фирмам

8 февраля в статье «Бренд сивой кобылы» «Трибуна» рассказала о том, что предпринимателей из Удорского района наказали за то, что они торговали одеждой и обувью под известными торговыми марками. Однако это были не фирменные вещи, а подделка под бренд. Правда, и цена у них была тоже не брендовая — копеечная. У кого ж в деревне найдутся деньги на настоящую фирменную вещь?

На двух предпринимателей — Ивана Трофимова и Наталью Годорожу — завели уголовные дела и оштрафовали. Но еще до суда они оплатили материальный ущерб всемирно известным фирмам, отправили им извинительные письма. Фирмы в ответ прислали для суда ходатайство о том, что больше претензий не имеют.

Однако после суда прокурор района подал иск в Арбитражный суд, чтобы и вовсе лишить сельских торговцев права заниматься бизнесом.

Закрыть «сельскую лавочку» очень легко. Но при этом исчезнут три магазинчика, снабжавшие товарами село, а человек десять останутся без работы. Многие из них являются единственными кормильцами в семье.

История получила широкую огласку. О ней говорили на заседании коллегии республиканской прокуратуры. К делу подключился и Уполномоченный по правам предпринимателей Игорь Бобков.

8 февраля Арбитражный суд Коми вынес решение отказать прокуратуре в иске в отношении Ивана Трофимова, поскольку для обладателя товарного знака тяжелых последствий не наступило, большого ущерба он не понес (честно сказать, и вовсе не заметил — Ред.), а предприниматели уже наказаны.

Прокуратура обратилась во Второй Арбитражный апелляционный суд (г. Киров). Однако и вятские судьи сочли, что в иске надо отказать. И это решение уже окончательное.

Закошмаренный бизнес — примета времени. И хотя президент говорит, что число проверок нужно сокращать, чтобы дать возможность малому бизнесу нормально работать, на деле так получается не всегда.

— Количество проверок за последнее время и в самом деле сократилось, — рассказал «Трибуне» омбудсмен Игорь Бобков. — Но стало ли легче? Ведь штрафы при этом резко возросли. В Коми число людей, желающих открыть свое дело, увы, совсем невелико по сравнению с другими регионами Северо-Запада. Возможно, это связано с оттоком кадров из республики. Молодые люди продуктивного возраста не связывают свое будущее с республикой, видимо, считая, что здесь у них нет никакой перспективы.