На этой неделе врио главы Коми посетил сразу четыре муниципалитета республики. А началась большая рабочая командировка с «Усть-Цилемской Горки». Посмотреть на один из самых ярких, самобытных праздников российского Севера, он взял с собой дочь.

«Это больше, чем праздник. Это наша культурная ДНК, живая история, которой можно коснуться. Я очень хотел, чтобы моя дочь увидела это своими глазами, почувствовала эту невероятную энергетику, поняла, какими глубокими и сильными корнями мы все связаны с этой землей. Потому что подлинные традиции живут не в музейных залах, а в семьях, когда передаются от родителей к детям. Дочь увозит отсюда маленькую брошь-морошку и, я

надеюсь, большое чувство гордости за свой родной край», – отметил Ростислав Гольдштейн.

Дело не в статусе

В Усть-Цильме состоялись также рабочие встречи с руководством района и президиумом межрегионального общественного движения «Русь Печорская». Поблагодарив активистов за огромную работу по сохранению традиций, руководитель региона обозначил главную тему – ответственный подход к бюджетным средствам.

Прежде чем строить амбициозные планы, нужно навести порядок в управлении и финансах, научиться правильно расставлять приоритеты и искать для решения проблем адекватные, а не формальные пути, призвал Р. Гольдштейн.

«Сегодня мы порой видим фривольный и негосударственный подход к деньгам. Когда ремонт одного квадратного метра кровли обходится бюджету в 24 тысячи рублей – это же безумие! Проблем всегда будет больше, чем возможностей их решить. Рассчитывать на безграничную помощь федерального центра сейчас нельзя, страна решает другие задачи. Поэтому нужно очень аккуратно обходиться с тем, что у нас есть», – подчеркнул он.

В общем, деньги надо считать. Это касается и вопроса о строительстве социокультурного центра в деревне Замежная взамен сгоревшего здесь «очага культуры». Кстати, тот факт, что деревенский клуб получит статус «центра» (это сейчас модно), ни на что особо не повлияет, зато приведет к лишним расходам.

«Вопрос по Замежной решен, – сказал руководитель республики. – Но давайте не будем называть его социокультурным центром. Как только звучит этот термин, мы получаем жесткие нормативы по площади, вместимости и так далее. Мы назовем его иначе, но суть не изменится. Нам нужно комфортное, современное пространство для общения, где можно и песни петь, и конференцию провести. И строить его мы будем, используя материалы, произведенные в Коми, – клееный брус, качественные окна. Чтобы получилось светло, достойно и красиво. Если не в 2026 году, то в 2027-м мы это обязательно реализуем».

Аналогичный подход был предложен и для решения проблемы реставрации объектов культурного наследия. Официальный статус объекта в разы увеличивает стоимость любых работ. Вместо того, чтобы просто закладывать в бюджет гигантские суммы, правительство прорабатывает другой путь: получить на уровне республики собственную лицензию на проведение реставрационных работ на объектах регионального значения. Это позволит существенно снизить затраты.

Мусор и безопасность

Острые темы обсуждались и на встрече Гольдштейна с главами сельских поселений «Замежная», «Трусово» и «Новый Бор». «Региональный оператор фактически отказывается работать в труднодоступных населенных пунктах, ссылаясь на отсутствие дорог для спецтехники. При этом альтернативные схемы, такие как организация мест временного накопления отходов, не разработаны», – пожаловались главы.

В ответ они услышали, что мусорная проблема характерна не только для Усть-Цильмы, ее решение требует системного подхода. В ближайшее время предстоит перезаключение договоров с региональным оператором, и позиция правительства Коми будет принципиальной.

Серьезной проблемой остается для сельских поселений вопрос защиты населенных пунктов от лесных пожаров. Главы поселений рассказали, что обустройство и ежегодное обновление минерализованных полос – это непосильные затраты для местных бюджетов. Ситуацию усугубляет также юридический казус: часто противопожарные разрывы необходимо делать на землях лесного фонда, где сплошные рубки запрещены. Для решения этой проблемы нужны изменения в федеральном законодательстве.

Работа на этом направлении уже ведется, заверил Гольдштейн и напомнил, что в мае этого года он лично обсуждал эту инициативу с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и заручился его поддержкой. Уже есть договоренность, что в случае реальной угрозы решения о создании противопожарных разрывов будут приниматься оперативно, невзирая на статус земель.

Руководитель республики подчеркнул, что на федеральном уровне поддержана его инициатива закрепить право регионов на создание противопожарных разрывов для защиты населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. «Мы будем и дальше продвигать этот вопрос, обсудим его с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, когда он приедет в республику, чтобы побыстрее рассмотрели нашу инициативу».

Полностью поддержал Р. Гольдштейн и предложение глав сельских поселений района ввести в программу «Народный бюджет» новое направление – «Пожарная безопасность».

Школы и больницы

Насыщенной оказалась рабочая поездка в Вуктыльский и Троицко-Печорский районы, где Р. Гольдштейн посмотрел, в частности, как идет подготовка школ к новому учебному году. Так, школы № 1 и № 2 в Троицко-Печорске, как выяснилось на месте, нуждаются в капитальном ремонте. В первой школе в срочном обновлении нуждается система отопления, во второй –кровля. По словам врио главы Коми, заявки на капремонт обеих школ обязательно будут поданы. А пока вопрос замены систем отопления в школах Троицко-Печорска глава региона поручил взять на контроль зампреду правительства РК Эдуарду Слабикову. «К началу нового учебного года тепло в образовательных организациях должно быть обеспечено», – поставил он задачу, предупредив вице-премьера о персональной ответственности за неисполнение поручения.

На встрече с общественностью муниципалитета в Центральной районной больнице Р. Гольдштейн поделился своим видением, какой должна быть медицина в отдаленных районах. Проблемы, которые сегодня испытывает Троицко-Печорская ЦРБ, типичны для многих медицинских учреждений. Растущие долги за коммунальные услуги, сокращение населения и содержание заведомо убыточных отделений превращают больницы не столько в центры медицинской помощи, сколько финансовых и организационных трудностей. Корень неэффективности в том, что значительная часть из 80 с лишним коек стационара Троицко-Печорской ЦРБ используется не для лечения острых состояний, а для плановых процедур, которые не требуют круглосуточного наблюдения.

«Давайте будем честными: 90% из тех пациентов, кто находится в стационаре, пришли сделать себе капельницы, укрепить иммунитет. Если зайти в стационар в 9 часов вечера, больница будет пустая. Такая картина характерна не только для Троицко-Печорской ЦРБ. Так повсеместно, – отметил врио главы. – Так давайте тогда лучше сделаем хорошие залы дневного стационара».

Это предложение легло в основу его поручения о создании в регионе более гибкой системы медицинской помощи. В лечебном учреждении должны остаться экстренные отделения, операционные и вся необходимая амбулаторно-поликлиническая помощь. В сложных случаях, требующих уникального оборудования и узких специалистов, пациентов нужно направлять в крупные медицинские центры республики – в Ухту и Сыктывкар.

Минздраву Коми поручено провести экспертизу и просчитать стоимость ремонта кровли и фасада здания Троицко-Печорской ЦРБ, чтобы привести его в порядок.

Сулугуни, паутинка и чечил

В ходе рабочей поездки в Сосногорский район Гольдштейн посетил сыроварню в поселке Поляна и обсудил перспективы развития производства с ее хозяйкой Оксаной Кудрявцевой. Индивидуальный предприниматель в 2021 г. стала победителем конкурсного отбора Минсельхоза Коми, получив грант на развитие семейной фермы.

Выделенные средства позволили закупить модульный завод по переработке молока и производству сыра. Запуск цеха состоялся в декабре 2022 года, а сегодня «Сырная поляна» производит 10 видов сыра с ежемесячным объемом выпуска около одной тонны.

В ассортименте «Сырной поляны» представлены мягкие и твердые сыры: «Качотта», «Георгиевский», «Российский», «Пошехонский», моцарелла, сулугуни, паутинка, чечил, брынза. Три марки сыра – «Софийский», «Маргарита» и «Георгиевский» – предприниматель намерена запатентовать, чтобы они стали брендовой продукцией Коми.

«Вот он, прекрасный пример того, как мечта превращается в успешное дело. Человек горит своей работой, производит качественный продукт, который пользуется большим спросом, и хочет прославить им свою малую родину, – отметил Ростислав Гольдштейн.

«Наша задача – помогать таким инициативным людям масштабировать бизнес, выйти на новые рынки и сделать так, чтобы о продуктах, сделанных в Республике Коми, знали далеко за ее пределами».