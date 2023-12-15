Создается впечатление, что чиновники республиканского правительства решили поспорить с Владимиром Путиным, который ранее обозначил федеральную стратегию по развитию системы социальной помощи.

В редакцию «Трибуны» поступило сразу два Обращения от сотрудников автономных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги на дому. В АНО «Жизнь» и АНО «Югыд лун» в общей сложности трудятся сегодня примерно 180 человек, а на их попечении находятся более тысячи стариков и инвалидов Сыктывкара, Эжвы и Княжпогостского района.

С 1 декабря по решению Министерства труда, занятости и соцзащиты Коми этим организациям предписано было… самоликвидироваться, а сотрудникам (причем далеко не всем!) перейти на работу в государственные бюджетные учреждения Республики Коми «Комплексный центр социальной защиты населения» (далее – ГБУ). Директорам АНО было объявлено, что в случае отказа от перевода их сотрудники с января 2024 г. останутся без зарплаты, поскольку субсидий из республиканского бюджета некоммерческим организациям, работающим в этой сфере, теперь не будет.

До 1 декабря в республике работали 11 АНО в сфере социального обслуживания населения. На сегодня их осталось всего три. Остались лишь те, кто не согласился с ситуацией и хочет разобраться. Что ж, давайте разбираться…

Хотели как лучше

В Коми сегодня более 63 тысяч человек имеют инвалидность, это почти 8% от всего населения. Молодежь в структуре населения – в меньшинстве, большую часть жителей составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Многие из тех, кто достиг пенсионного возраста, увы, не могут похвастать отменным здоровьем и, значит, попадают в категорию «участники СДУ». Так на чиновничьем языке называют людей, полностью или частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, возраста или травмы. То есть нуждаются в долговременном уходе.

Понятно, что стариков и инвалидов много не только в Коми. Государственных учреждений, где бы им оказывалась необходимая помощь, недостаточно. Поэтому еще в 2013 году Госдума РФ приняла закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и, по сути, обязала власти субъектов РФ всячески поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации, которые готовы взять на себя заботу о пожилых.

Данный вектор государственной политики был обозначен и в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ в 2016-м. С 2017 года социальные функции обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому официально были переданы от госучреждений некоммерческим организациям. В тот же год в Коми появилось 11 таких НКО. В том числе и упомянутые выше «Жизнь» и «Югыд лун».

Особые услуги

«Шесть лет наши организации оказывают социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам в Сыктывкаре, Эжве и Княжпогостском районе, – рассказывает директор АНО «Жизнь» Виктор Гуров. – Ежемесячно мы обслуживаем более шестисот человек. Причем зачастую соцработник ведь не только помогает в быту, обеспечивает санитарно-гигиенический уход, но и становится буквально руками и ногами маломобильного гражданина. Кому-то надо получить в поликлинике рецепт и купить лекарства, кому-то помочь в оформлении документов. А учитывая, что пожилые граждане часто живут одни, наши сотрудники выполняют отчасти и функции психотерапевта. Иногда человеку ведь просто необходимо с кем-то поделиться своими чувствами, обсудить телепередачу, поговорить о погоде…

Социальные услуги на дому наши сотрудники продолжали оказывать в полном объеме даже в период пандемии, когда из-за СOVID-19 были введены беспрецедентные ограничительные меры. Надо ли говорить, как были рады этому одинокие старики?

Организация успешно прошла независимую оценку качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2020 и в 2023 годах. Активно участвовала в грантовых конкурсах социально значимых проектов и сумела привлечь более 4 млн рублей на реализацию проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста.

На 1 ноября 2023 года на социальном обслуживании в АНО «Жизнь» состоял 641 человек, причем 60 ветеранов Великой Отечественной войны, 323 человека из категории «дети войны», 88 человек из числа малоимущих и один участник СВО обслуживались бесплатно.

«Действия Минтруда Коми противоречат стратегии государственной политики в области развития некоммерческого сектора в сфере социального обслуживания населения», – считают сотрудники организации, подписавшие Обращения в редакцию «Трибуны». Кроме того, они возмущены тем, что работники ГБУ под видом контроля качества предоставления услуг обходят их подопечных и убеждают заключать новые договоры уже с ГБУ, а не с АНО. «Налицо все признаки недобросовестной конкуренции», – уверены они. Более того, такие «посещения» сотрудниками ГБУ вносят «смуту» в души дедушек и бабушек, которые не понимают, что происходит, и от этого сильно нервничают.

Вызвали «на ковер»

Как следует из Обращения, директоров всех 11-ти «аношек» поочередно вызывали в Минтруда Коми и объявили о том, что их соцработники должны будут перейти в ГБУ к 1 декабря. После перевода судьба самих АНО Минтруд РК не интересует. При этом никаких нормативных документов представлено не было, вся информация была доведена в устной форме.

25 сентября руководством АНО «Жизнь» было организовано общее собрание работников, куда была приглашена директор Сыктывкарского ГБУ Марина Южина. Она проинформировала о планируемых министерством мероприятиях о начале надомного соцобслуживания теперь силами ГБУ и о наборе сотрудников на должность «помощник по уходу». У сотрудников АНО, естественно, возник вопрос: почему идет набор только помощников, а не соцработников? Ведь они все сейчас находятся именно на должности «социальный работник», оплата труда по которой защищена Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Получается, что в штате ГБУ должность «социальный работник» не предусмотрена.

К слову, угроза о том, что в АНО сотрудники более не смогут получать зарплату, оказалась не единственным рычагом давления на НКО. АНО «Жизнь» так и вовсе попросили освободить помещение, которое организация занимала шесть лет по договору безвозмездного пользования. Никаких претензий по его использованию ранее не было.

За годы работы и в АНО «Жизнь», и в АНО «Югыд лун» сложился дружный сплоченный коллектив неравнодушных к своей работе и подопечным. Большинство работников высказались против перевода в другую организацию и искренне не понимают, зачем рушить то, что хорошо работает.

Вы с какой целью это делаете?

Действительно, ситуация выглядит странно. В Москве недавно прошел форум «Сообщество», на котором вновь говорили о растущей роли НКО в экономике и социальной сфере страны.

В рамках Гражданского форума Общественной палаты Коми также обсуждался вопрос о развитии НКО, а руководитель Ассоциации ТОС Дмитрий Сизев заявил, что «за некоммерческим сектором будущее». Стало быть, социальное ведомство под руководством Екатерины Грибковой, зампреда правительства Коми, так не считает, раз позволяет себе грубое вмешательство в деятельность устоявшихся организаций и лишение их финансирования? Почти две сотни квалифицированных опытных соцработников могут остаться при этом без зарплаты, а более тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов – без необходимой помощи.

Подписанты сообщили, что помимо редакции газеты направили свои Обращения в Госсовет Коми и иные компетентные органы. Они просят разобраться и дать ответы на следующие вопросы.

Правомерны ли действия Минтруда Коми по уничтожению некоммерческого сектора в социальной сфере региона? Почему министерство не объявляет конкурс на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета НКО, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому? Почему с организацией отделений соцобслуживания на дому в ГБУ упраздняется профессия «социальный работник»? С какой целью разрушается устоявшаяся система социального обслуживания на дому в некоммерческом секторе Республики Коми?

Постскриптум

За период функционирования АНО «Жизнь» принято более 400 письменных благодарностей от получателей социальных услуг за качественную работу сотрудников организации. Ни один человек не был снят с социального обслуживания по причине некачественного предоставления услуг.

Только в Сыктывкаре проживает сегодня 6400 граждан категории «дети войны». Большинство из них нуждаются в помощи. Перевод социальных работников АНО в штат ГБУ не решит вопрос очередности на предоставление социального обслуживания на дому.

За период с 25 сентября по 30 ноября перейти на работу в ГБУ изъявили желание всего 4 социальных работника АНО.

Виктор СЕМЕНОВ.