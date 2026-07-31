ПОЛИГОН, ВЫЙДИ ВОН! В Республике Коми может возникнуть новый очаг социального напряжения

В Коми назревает новый экологический скандал. И снова – вокруг полигона твердых коммунальных отходов для Ухто-Сосногорского промышленного узла.

Казалось бы, обычная история: старый полигон в Ухте давно исчерпал ресурс, нужен новый. Срок его эксплуатации истек еще в 2008 году, а возможность длительной работы возникла из-за проектных нарушений. Но вместо долгожданного решения – новый виток противостояния, судебные вердикты, которые не исполняются, и пустые обещания.



Полигон в селе Койгородок

Народ все помнит



Начнем с истории, которую в Минприроды, судя по всему, предпочли бы забыть. В Койгородском районе строился межпоселенческий полигон ТБО. Планировали завершить в декабре 2018 года, однако сроки сдвинулись, и в 2018-2019 годах объект ввели в эксплуатацию. Тогда министр Роман Полшведкин (возглавляет ведомство с 2014 года, с небольшим перерывом) лично контролировал ход работ и заявлял, что полигон «будет отвечать современным экологическим требованиям».

Сегодня полигон не работает даже как площадка временного накопления отходов. Арендатору отказано в лицензии. Причин много: отсутствует грунт для изоляции отходов, дренажная система не справляется с нагрузками и подтапливает площадку. Швы железобетонных плит не проварены и не герметизированы. Проектная документация передана не в полном объеме — нет раздела с технологическими решениями. Вода с тела полигона стекает поверхностным ручьем на нижерасположенные территории.

Но это лишь верхушка айсберга. Согласно данным геологических изысканий, юго-восточный край полигона почти на 6 метров выше северо-западного — уклон составляет более 5 процентов. При таком перепаде высот по инструкции требуется каскадная система котлованов, но ее не сделали. Вешние воды во время снеготаяния просто скатываются по всей площади, размывая северную часть, подмывая колодцы и плиты подъездных путей. Дренажная система сбора фильтрата либо отсутствует, либо смонтирована не по проекту. Вместо накопительной емкости на 50 кубометров к ней подключили ливневую канализацию. По предварительным расчетам экспертов, чтобы откачивать только избыточную воду, потребовался бы 41 рейс цистерн емкостью 5 кубометров ежедневно. И это до того, как на полигон начнут свозить сами отходы.

За бюджетные деньги – около 82 миллионов рублей – построили объект, который нельзя эксплуатировать. Все южные районы республики – Койгородский, Прилузский, Сысольский – остались без своего мусорного объекта и возят ТКО в Сыктывкар за сотни километров, что существенно бьет по тарифу. В 2018 году министр докладывал: строительство идет по графику, объект будет сдан до конца года. Где те «современные требования», о которых он говорил?

И здесь важно одно обстоятельство. В Койгородском районе, как и на большей части юга Коми, не сложилось мощного общественного движения, которое бы следило за каждым этапом проекта — от выбора площадки до приемки работ. Не было активистов, которые организовывали бы митинги, собирали тысячи подписей, требовали публичных слушаний и проверок. Местные жители, возможно, и переживали, но их голос не был громким, а их требования — системными. И результат налицо: объект построили с нарушениями, приняли, а теперь он стоит мертвым грузом. В Сосногорском районе, напротив, общественный контроль работает – люди выходят на митинги, пишут обращения, следят за каждым шагом чиновников. Именно поэтому история с выбором участка для ухтинского полигона получила такую огласку.



Бездействие властей



Переместимся в Ухту. Старый полигон – проблема, которую не решают годами. 9 апреля 2025 года Ухтинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры, признав незаконным бездействие властей. Судья четко указала: новый полигон должен быть в границах Ухты, вариант с Сосногорским районом недопустим. Суд обязал администрацию Ухты в течение двух месяцев определить участок, а Минприроды – в течение 18 месяцев обеспечить строительство в Ухте.

Прошло больше года. Решение не исполнено. Более того, в новой редакции территориальной схемы координаты полигона уже значатся в Сосногорском районе. Документы легализовали размещение объекта там, где суд запретил. Официальная риторика сменилась: вместо «полигона в Ухте» говорят о «комплексе для Ухто-Сосногорского узла». На практике это означает, что судебное решение обошли, подогнав нормативную базу под уже сделанный выбор.



Не услышали



Жители Нижнего Одеса не стали молчать. 22 марта 2026 года в поселке прошел митинг против строительства полигона. До этого, в ноябре–декабре 2025-го, на встречах с жителями министр Полшведкин лично уверял: «любая обеспокоенность людей – безусловный приоритет», выбор места будет «требовать баланса между технологической необходимостью и безопасностью», процесс – «максимально прозрачным». Говорил, что рассматриваются три альтернативные площадки и мнение жителей будет учтено.

Люди поверили. Собрали 1458 подписей. Провели митинг, передали требования. И что в итоге?

15 июля 2026 года выходит распоряжение правительства РФ №1855-р за подписью Михаила Мишустина. Земли лесного фонда — 56 гектаров в Сосногорском лесничестве – переведены в категорию земель промышленности «для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона».

Итак, выбор сделан. Хотя еще недавно министр публично говорил о двух альтернативах – участке «цементный завод» в Ухте и 13-м квартале Пожнинского лесничества, обещал изыскания на обоих и решение по их результатам. В ответе координатору «Комитета спасения Печоры» он писал, что денег на изыскания на двух участках нет. Зато деньги на перевод 56 гектаров лесного фонда нашлись. А ведь раньше единственным препятствием для участка «цементный завод» называли именно сложность перевода земель. Выходит, не так уж это сложно, когда решение принято.

Заверения министра о том, что все будет опираться на мнение жителей, оказались фикцией. Встречи были, обещания были, а распоряжение правительства все равно вышло. Без учета мнения местных жителей, без исполнения решения суда.



На кону – полтора миллиарда



Почему же мнение общественности перестало кого-либо интересовать? Ответ, скорее всего, лежит в плоскости финансов. В Койгородке речь шла о 82 миллионах рублей – о сумме, которую можно было списать на местный строительный брак и тихо забыть. Здесь же масштаб совсем иной.

В октябре 2025 года правительство Коми подписало концессионное соглашение с ООО «Экологический оператор Коми» на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. Объем инвестиций – около полутора миллиардов рублей. Комплекс должен будет сортировать до 45 тысяч тонн отходов в год, полигон – принимать 40 тысяч тонн.

Полтора миллиарда – это федеральные деньги. Целевой льготный кредит, который республике предстоит возвращать долгие годы – из регионального бюджета и за счет тарифов за вывоз мусора. Строительство запланировано на 2026-2028 годы.

Именно эти цифры, а не обеспокоенность жителей, полагаем, стали главным драйвером принятия решений. Федеральные вливания такого масштаба – это многолетние бюджетные обязательства. Когда на кону полтора миллиарда и график на годы вперед, любое общественное обсуждение становится помехой. Слишком многое поставлено на карту, чтобы зависеть от мнения людей.

Напомним, выбранный участок находится в 2,7 километрах от водозабора поселка Нижний Одес на реке Ванью. Он выше водозабора по абсолютной высоте, с высоким уровнем грунтовых вод. В 200 метрах – лесной ручей. Специалисты и общественники, согласовавшие ранее участок «цементный завод», в недоумении. Жители – в тревоге: когда с полигона попрет фильтрат, мало не покажется никому. Особенно тем, кто пьет воду из Ванью.

Возможно, именно перспектива этих денег и стала той «гирькой», которая перевесила чашу весов. В Койгородке потеряли 82 миллиона – и это сочли приемлемым. А в Сосногорском районе рискуют потерять полтора миллиарда, если проект сорвется.



«Горячая точка»



Новая «горячая точка» на карте Коми – 13 квартал Пожнинского лесничества. Жители Нижнего Одеса, Сосногорска и других муниципалитетов будут защищать реку Ванью и питьевую воду. У них есть все основания не верить обещаниям, как минимум, потому что перед глазами история с недополигоном в Койгородке.

В Минприроды говорят о планах – строительстве трех крупных объектов, сортировке 100% отходов к 2030 году. Звучит красиво. Но пока за словами не следуют дела, пока обещания разбиваются о реальность, а судебные решения остаются на бумаге — верить в эти планы все сложнее.

Безусловно, новый современный объект по обработке отходов нужен. Ухтинский полигон не резиновый, и проблема никуда не денется – ее нужно решать. Но протаскивать его в месте, которое с самого начала вызвало волну недовольства, мягко говоря, недальновидно. Особенно когда есть участок «цементный завод», который был согласован со специалистами и поддержан общественниками.



Анна КУРСОВА.