Работники ЭМУП «Жилкомхоз» не согласились принимать «рабские» и физически неисполнимые нормы труда, которые пыталось им навязать начальство предприятия.



13 октября прошлого года «Трибуна» опубликовала статью, где подробно освещался этот трудовой спор. Вкратце напомним, что триггером конфликта стал злополучный приказ

№ 785, который подписал гендиректор Жилкомхоза Владимир Порсюров. Согласно приказу эжвинским дворникам вдруг резко (в два раза) увеличили нормы площади обслуживания придомовых территорий. А всем, кто не согласится с новыми условиями работы, господин Порсюров пригрозил увольнением.

В Эжвинском районе аж пять ЖЭУ, где работают примерно полсотни муниципальных дворников, обслуживающих огромную территорию – от Сыктывкарского ЛПК до улицы Весенней. Изменение нормативов коснулось всех, но большинство, как и тургеневский дворник Герасим, смолчало. Взбунтовались лишь «женщины с метлами» из ЖЭУ-5. Сколотив инициативную группу во главе с дворником Викторией Бессоновой, они стали жаловаться во все инстанции, включая прокуратуру.

Молчать нельзя!

И вот спустя полгода Эжвинский районный суд признал незаконным увольнение трех женщин-дворников, а заодно и спорный приказ, который устанавливал дворникам площади уборки придомовой территории за один трудовой день –1610 кв.м твердого покрытия и 30 000 кв.м при уборке газонов.

За смену физически выполнимая средняя площадь уборки придомовой территории многоквартирного дома в 5-9 подъездов составляет 600-700 кв.м, площади газонов в Эжве никто не подсчитывал, да их и не так много.

Следовательно, невыполнение новых норм работником ставит его под угрозу увольнения, причем формально – на вполне законных основаниях. Вот так наемные трудящиеся превращаются в «классических ломовых лошадей», если покорно молчат и не пытаются защищаться.

Странно повела себя в этой истории Государственная инспекция труда в Республике Коми, куда женщины писали коллективные обращения о нарушениях трудовых прав и приходили на прием лично. Увы, местные чиновники, призванные защищать трудовое законодательство Российской Федерации и права граждан, которым государство гарантирует эти права, отделались отписками, а в суде так и вообще заняли нейтралитет.

Но есть и хорошие моменты. В первую очередь это позиция органов Прокуратуры Республики Коми, чьи заключения по делу в обеих судебных инстанциях подтвердили нарушения и незаконность действий ЭМУП «Жилкомхоз».

Достойно проявил себя в этой ситуации и профсоюз работников ЖКХ республики. Он был полностью на стороне работников, ущемленных в своих правах.

Интересы работников в суде представлял известный сыктывкарский юрист Павел Соколов.

И вновь продолжается бой?

Как стало известно редакции, руководство ЭМУП «Жилкомхоз» опять собирается продавить «неадекватные» нормы, издав новый приказ, суть которого аналогична старому.

При этом руководство склоняет первичную профсоюзную организацию ЭМУП «Жилкомхоз» к согласованию повышенных норм уборки. Откуда такая прыть со стороны организации, много лет осуществляющей функции старого доброго советского ЖЭКа?

Возможно, ответы кроются в договорах управления многоквартирными домами. Не исключено, что новые нормы труда, которые так нужно внедрить, входят в цену договора управления домом, с целью обоснования затратной части этого договора. Впрочем, это пока только предположение.

Важно отметить, что, как указал суд апелляционной инстанции, «рекомендательный приказ 1999 года» не является обязательным к исполнению и не имеет статуса нормативного акта.

Женщинам-дворникам работодатель теперь обязан будет выплатить в среднем на троих больше 300 тысяч, включая выплаты компенсационного характера.

Виктор СЕМЕНОВ.