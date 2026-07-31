3 августа Владимиру Алексеевичу исполнится 80 лет. Полвека своей жизни он отдал медицине и более 20 лет – политике.

Сегодня Косов по-прежнему в строю. Причем не в строю дачников-пенсионеров. Он практикующий врач и одновременно вице-спикер Госсовета Коми. В сентябре народные избранники соберутся на очередную сессию, а для Владимира Алексеевича она будет уже

188-я(!) по счету. Это абсолютный рекорд в региональной политике. Но у Косова есть и другие.

Владимир Косов – заслуженный врач Российской Федерации и настоящий долгожитель регионального парламента. Шесть раз он проходил через выборы и получал поддержку избирателей Восточного одномандатного округа, в который входят три сельских района: Корткеросский, Усть-Куломский и Троицко-Печорский. По территории – это европейское государство. И Владимир Алексеевич объездил его вдоль и поперек. Он отлично знает все «болевые точки» округа, и жители Восточного прекрасно знают своего депутата.

Фото из личного архива Владимира Косова.

«Мы отвечаем за все»



«В моем округе транспортное «плечо» почти 700 км в одну сторону, сотни поселений. Ездить на такие расстояния очень сложно, но я часто мотаюсь по районам и знаю, что нужно каждому селу и поселку. Нужно заниматься газификацией, строительством школ и ФАПов, благоустройством дворовых территорий и т.д. Только в Корткеросском районе за последние годы построено девять садиков, первая в республике роботизированная ферма, первая в районе модельная библиотека, отремонтировано немало дорог, – рассказывает депутат. – Люди справедливо критикуют власть, в том числе и депутатов, за ошибки. Мы отвечаем перед людьми за все, что происходит в республике», – соглашается он. Но тут же парирует: «Нужно дорожить тем, что имеешь. Я приехал в Коми очень давно и вижу, как она меняется…»

Депутат Косов всегда откровенен с прессой. Он думает, что говорит, и говорит, что думает. «Конечно, мне, как депутату, хочется помочь всем, но наши возможности не безграничны. И если во время обсуждения бюджета стоит вопрос: крыша на ферме в Важкурье или, к примеру, новый театр – я проголосую за крышу», – признается вице-спикер.

Депутатом Госсовета Коми Владимир Косов является уже шестой созыв подряд! При его непосредственном участии были разработаны и внесены существенные изменения в республиканское законодательство, касающееся основ конституционного строя, обеспечения правопорядка и общественной безопасности, социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Были приняты региональные законы «О детях войны», «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», «О создании народных дружин» и т.д.

Выдержать такой ритм, по его же признанию, помогает супруга и любовь к спорту. Косов в свои 80 и сегодня даст фору многим 20-летним. И в боксе, и в отжимании, и в борьбе. До сих пор дружит со штангой и вообще – в хорошей форме.



Фото БНК.

И словом, и скальпелем



В 5 утра он уже на ногах. Обязательно зарядка и силовые упражнения. В семь утра – неважно, какой это день – понедельник, выходной или праздничный – он уже в Республиканском онкологическом диспансере, на врачебном обходе. До восьми часов, когда начинаются операции, Косов успевает обойти больных и для каждого найти нужное слово – дружеское или участливое, в зависимости от настроения пациента.

«Врач-онколог – это врач который встречается с человеком в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Ему надо помочь заразиться желанием жить, дать надежду на выздоровление. Для онкологических пациентов это важно. И Владимир Алексеевич это умеет», – отмечает министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева.

«Объяснить, что это заболевание не приговор, – значит, включить пациента в борьбу против болезни» – так считает и Владимир Косов. За все время работы в медицине он лично провел более 25 тысяч операций (не только онкологических), подавляющее большинство из которых прошли успешно.

Интересно, что изначально Косов мечтал стать летчиком и даже поступил в летное училище, но был отчислен за… «неспортивное поведение». Так он сам это назвал. В медицинский институт поступил с намерением «перекантоваться годик» и вернуться в летное, но остался в медицинском. В том числе потому что встретил здесь свою будущую супругу Зинаиду. На четвертом курсе они поженились, и вот уже вместе – в любви и согласии – 58 лет! Через два года – бриллиантовая свадьба.



Рядом с людьми



Владимир Косов – основатель династии медиков. В его семье выросло три поколения врачей: два доктора наук, два профессора, два кандидата наук, восемь врачей высшей категории. По стопам Владимира Алексеевича пошли его младший брат и все трое его детей. Врачами – хирургом и патологоанатомом – уже решили стать и две его внучки. Общий семейный стаж Косовых 200 лет!

Между тем, помимо медицины и спорта, Владимир Косов много еще чем интересуется. Например, звездами и космонавтикой, пением и музыкой, литературой. Как говорится, ничто человеческое ему не чуждо. Пока строил свой дом на улице Тентюковской, освоил профессию строителя. «Думаю, если бы я не стал врачом, то, возможно, был бы сейчас неплохим столяром или плотником», – шутит он.

А еще с возрастом он не утратил такое важное человеческое качество, как эмпатия. Способность понимать и чувствовать других людей, сопереживать им. По зову сердца он является постоянным благотворителем фондов «Победа» и «Добрая республика», участвует в благотворительных акциях МОД «Коми войтыр», в сборе помощи для жителей Белгородской и Курской областей. В 2022 году он не мог остаться в стороне и в качестве волонтера-медика в свой отпуск отправился на воюющий Донбасс.

Никогда не отворачиваться от чужой беды, не отмахиваться от острых социальных проблем, которых у нас по-прежнему очень много. И всегда быть рядом с людьми – по этим принципам живет и работает народный избранник Владимир Косов.

Кстати

Косов – в цифрах



80 лет от роду.

Жим штанги лежа – 100 кг.

25 тысяч операций.

50 лет – в медицине,

20 – в политике.

187 сессий Госсовета, шестой созыв подряд.





Лиля ВОВК.