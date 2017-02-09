Рыбаки обнаружили в реке череп ископаемой амфибии

Зачастую сельские жители, обнаружив в лесу, на берегах рек и даже в собственных огородах странные объекты, принимают их за яйца динозавров, бивни мамонтов или кости доисторических рыб.

В большинстве случаев такие объекты – не более чем причудливые камни или сучья деревьев. Однако находка трех рыбаков из Прилузского района — Дмитрия Кувардина, Алексея Корецкого и Владимира Можегова — не только разжигает обывательское любопытство, но и имеет научную ценность.



Череп владленозавра — примитивного земноводного, которое обитало в наших краях.

Из глубины веков

— В середине июля прошлого года мы втроем поехали на рыбалку. От поселка Велдорья направились вверх по реке Лузе, — вспоминает Алексей Корецкий. — Было очень жарко, и в какой-то момент мы решили искупаться. На глубине полуметра Дмитрий заметил камень необычной треугольной формы, чем-то похожий на голову крокодила. Поначалу мы не придали этому большого значения, но находку на всякий случай взяли с собой.

— Когда вы поняли, что перед вами совсем не камень, а череп доисторического существа?

— Дмитрий как будто чувствовал, что это останки вымершего монстра. Он выкладывал фотографии «камня» на палеонтологических форумах в Интернете и выяснял, что же это может быть. В конце прошлого года на нас вышли сотрудники Института геологии Коми научного Центра и сообщили, что находка представляет собой череп амфибии рода Vladlenosaurus. Мы согласились передать находку в музей Института для дальнейшего изучения и в качестве экспоната.

Уникальный экспонат

— Вид Vladlenosaurus alexeyevi был описан 17 лет назад московским ученым Игорем Новиковым, — комментирует палеонтолог, сотрудник Института геологии Павел Безносов, — и был назван в честь двух отечественных геологов, Владлена Рувимовича Лозовского и А.В. Алексеева. Эти организмы — примитивные земноводные начала триасового периода, которые широко распространились по всей планете. Останки похожих амфибий, из подкласса батрахаморфов, находят во многих точках мира, однако владленозавры известны только благодаря находкам с берегов реки Лузы. Правда, все найденные доселе черепа хранятся в Палеонтологическом музее в Москве, но теперь такой экспонат будет и у нас.

Здесь когда-то была пустыня

Внешним видом Vladlenosaurus действительно больше напоминал крокодила, чем лягушку. Обитал на мелководьях, питался рыбой и избегал встреч с более крупными хищниками-рептилиями. Судя по размеру черепа, найденный прилузскими рыбаками экземпляр был довольно крупным — чуть больше метра в длину.

— В то время территория Коми большей частью представляла собой пустыню, в которой местами протекали реки и образовывались озера, — продолжает Павел Безносов. — По всей видимости, водоем, где жили владленозавры, резко высох, а его обитатели погибли. Сейчас отложения этого водоема, содержащие их останки, обнажаются на берегах Лузы.

В скором времени череп ископаемой амфибии отправят в Москву — для очистки и препарирования, после чего находка вернется в обновленном виде и займет свое место в музее Института геологии.

Алексей СУХАРОВ.