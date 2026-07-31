В конце июня родители учащихся Зимстанской школы направили коллективное обращение в прокуратуру, в правительство Коми и главе Усть-Куломского района. Повод – капитальный ремонт по федеральной программе.

Изначально план был такой: старый спортзал переделать в современный актовый зал, а для физкультуры определить отдельное здание. Но в ходе работ старый спортивный зал признали аварийным и снесли. Теперь актовый зал предлагают сделать из двух объединенных учебных кабинетов, а для массовых мероприятий использовать новый отдельно стоящий спортзал.

Обращение не осталось без ответа – прокуратура провела проверку, Министерство образования и науки Коми дало свои разъяснения. О результатах мы сообщаем нашим читателям.



Есть нарушения



Прокуратура Усть-Куломского района ответила 8 июля. Выяснилось главное: проектно-сметная документация разрабатывалась без инструментального инженерного обследования – только визуальный осмотр. Смету готовило ООО «Герден» по договору от 1 марта 2023 года. Документы получили положительное заключение госэкспертизы, но реальное состояние конструкций так и не выявили.

Нарушения есть, администрации района внесено представление. Оснований для судебных исков пока не нашли, однако сам факт признания ошибки говорит о многом. Тем временем в Министерстве образования и науки Коми подтвердили: контракт с подрядчиком ООО «СМК «Лидер» был заключен 15 ноября 2025 года. Подрядчик совместно со строительным контролем зафиксировал угрозу жизни и здоровью, поэтому зал разобрали.

Именно этот факт – снос помещения – и стал точкой, после которой ситуация перешла из разряда «ремонтные сложности» в разряд «экстренное решение».



Чем заменили



Вместо того чтобы строить актовый зал, администрация района предложила перенести его в помещение, образовавшееся после слияния двух учебных кабинетов. Смету на обустройство уже начали готовить, ищут источники финансирования. Отдельно стоящий спортзал предлагают использовать для больших школьных мероприятий.

Но родители задают резонный вопрос: равноценна ли замена актового зала на перепланированные классы? Как проводить концерты и линейки в спортзале, который предназначен для уроков физкультуры, а не для сцены и зрительских мест? Альтернативы у Зимстанской школы нет – ближайшая школа находится за несколько километров, в Нижнем Воче. Возить детей туда нечем, автобусов не хватает.

Депутат Совета района Иван Поляков, входящий в инициативную группу, заявил: «Кто будет отвечать за срыв сроков? Август на календаре, финансирование не найдено. Администрация предлагает временные решения, но временное становится постоянным. Родителям не надо останавливаться на отписках – надо обращаться в федеральные органы».



Цена ошибки



Контрактный срок – август 2026-го. Дополнительных средств на снесенный зал и другие неучтенные работы до сих пор нет. Смета на новый зал не готова. Если деньги не появятся в ближайшие дни, подрядчик либо остановит работы, либо сдаст объект с недоделками. А это уже не вопрос удобства, а безопасности детей.

В Зимстане сэкономили на инструментальном обследовании. Но цена этой экономии становится понятной только сейчас, когда начинаешь считать логистику. От Зимстана до Усть-Кулома – больше 80 километров по разбитой грунтовке. Каждый рейс с материалом – отдельная история: машина идет часами, подвеска летит, водители не горят желанием ехать. А если пройдут дожди – дорогу и вовсе размоет, доставка встанет на недели. В таких условиях стройматериалы обходятся в копеечку, а любая задержка или переделка – в серьезные деньги. Таким образом экономия на экспертизе теперь выливается в большие затраты.

Родители свой шаг сделали: подняли вопрос, добились проверки. Теперь слово за чиновниками. Если деньги не появятся, школа останется без актового зала. А кто за это ответит – пока вопрос.



Анна КУРСОВА.