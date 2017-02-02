Убитый «санитар леса» оказался «санитаркой»

Матерая волчица запугала жителей двух соседних районов — Усть-Вымского и Сыктывдинского: за короткое время в разных деревнях она загрызла 15 собак.



Жители, естественно, жаловались местным властям. Только что они самостоятельно могли сделать? На помощь им пришли работники Чернамского лесничества. Руководство хозяйства приобрело лицензию на отстрел волка, подготовило условия для устройства облавы на хищника.

После поступившего сигнала об очередном набеге на село Кожмудор на разведку отправился охотовед Виталий Порсюров. На снегоходе он объездил большую территорию и по следам вычислил примерный район лежки зверя.

Затем в лес отправилась целая бригада охотников из шести человек: трое работников лесничества и трое местных жителей, имеющих опыт загона волков.

Охота была организована по классическим правилам: с красными флажками, разбивкой на номера, маскировкой и соблюдением техники безопасности. Как и ожидалось, волк, услышав резкие звуки, стал метаться в окружении красных флажков и в конце концов «вышел на выстрел».

Выяснилось, что обнаглевший «санитар леса», повадившийся задирать собак в деревнях, оказался «санитаркой». На счету этой беспощадной волчицы множество жертв. Она регулярно «патрулировала» окрестности нескольких таежных сел, нападала на собак и свою добычу утаскивала в лес.

Стоит отметить, что это уже не первый волк в активе «спецбригады» охотников — еще одну волчицу загонщики уничтожили в прошлом году.

Анатолий ПОЛЬКИН.