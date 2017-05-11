В индустриальном колледже грядут увольнения

В открытом письме, опубликованном на сайте «7х7», сотрудники и студенты Сыктывкарского индустриального колледжа сообщают, что руководство намерено сократить два десятка работников этого учебного заведения.

Уборщики, убирайтесь!

По данным авторов письма, сократят работников столовой, уборщиков и дежурных по общежитию. Как рассказала председатель профсоюза колледжа Ольга Бондаренко, сотрудники получили уведомления о сокращении в конце марта. Дежурные по общежитию будут уволены с 1 июня, остальные — с 1 июля.

Причина, как объяснил директор Сергей Филиппов, в отсутствии денег у колледжа. Теперь учреждение перейдет на аутсорсинг, то есть наймет стороннюю компанию, которой передаст услуги по уборке, приготовлению еды и обслуживанию общежитий.

Авторы письма считают, что сторонняя организация не будет выполнять свои обязанности добросовестно. «Нас крайне беспокоит то, что вместо них будут работать люди иные — чужие и равнодушные, к своим основным обязанностям относящиеся недобросовестно (что уже заметили те, кто проживает в общежитии). В общежитии часть работы выполняют приходящие работники, и студенты уже заметили разницу: постепенно общежитие «зарастает грязью», за месяц сменилось уже 10 работников!» — говорится в письме.

На те же грабли…

Подписанты считают, что руководство учреждения могло бы сократить другие кадры: например, перевести на аутсорсинг раздутую, по их мнению, бухгалтерию и людей, занимающихся административно-хозяйственной деятельностью (их в колледже двое — замдиректора по АХЧ и заведующий хозяйством).

Под письмом в адрес министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Михальченковой и главе Коми Сергею Гапликову, 422 подписи.

На вопрос «Трибуны» заместитель директора по учебной и производственной работе Евгения Первышева ответила, что комментариев по этому поводу она давать не уполномочена. По ее словам, колледж работает в обычном режиме. Получен ли ответ на письмо, ей неизвестно.

«Трибуна» уже не раз рассказывала о внедрении аутсорсинга. В частности, на такой принцип работы в республике хотят перевести машины скорой помощи, хотя ее работники и многие жители Коми вовсе не поддерживают новшества. Тем более что подобный эксперимент, проводившийся в соседней Кировской области, с треском провалился.

Нина ВЕТЛУГИНА.