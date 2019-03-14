В Сыктывкаре откроют «Револьт-центр»

В Сыктывкаре появится универсальный общественный центр, названный в честь знаменитого ученого и диссидента Револьта Пименова.

Официальное открытие «Револьт-центра» (ул. Первомайская, 149) состоится в начале июня, но уже на этой неделе там прошло первое мероприятие — конференция, в которой участвовали журналисты из нескольких российских регионов.

Инициатива создания «Револьт-центра» принадлежит общественникам Леониду Зильбергу и Павлу Андрееву. Они осуществили уже несколько совместных проектов, самым удачным из которых можно считать интернет-портал «7х7», имеющий собственные подразделения в десятках регионов страны.

По словам Леонида Зильберга, в «Револьт-центре» предполагается устраивать самые разные мероприятия – спектакли, концерты, лекции, выставки картин и фотографий, конференции и семинары. Основной зал устроен таким образом, что может трансформироваться в концертную площадку, в камерный театр или в выставочный павильон.

— В Сыктывкаре пока еще нет современных многофункциональных площадок, — заявил корреспонденту «Трибуны» Леонид Зильберг. — У нас же это будет общедоступная территория широкой направленности. В центральном зале будут установлены мультимедийные экраны, которые можно будет использовать и в спектаклях, и в концертах, и во время выставок, лекций и конференций.

Недавно в здании «Револьт-центра» завершился капитальный ремонт, что позволило провести трехдневный семинар для журналистов интернет-портала «7х7».

Работать «Револьт-центр» будет на частные пожертвования, а потому не зависеть от государства.

18 лет в Коми

Известный ученый и правозащитник, народный депутат РСФСР от Коми Республики Револьт Иванович Пименов последние 18 лет своей жизни он прожил в столице Коми, стал первым председателем Сыктывкарского общества «Мемориал». Предполагается, что в «Револьт-центре» разместится постоянно действующая выставка, посвященная Пименову. В ней будут представлены его фотографии, письма, книги, личные вещи.

— Людей масштаба Пименова в истории Коми было совсем немного, — убежден Леонид Зильберг. — И если о таких личностях, как, например, Питирим Сорокин у нас помнят и знают, то Револьт Иванович уже несправедливо подзабыт. Между тем по прошествии времени становятся известны факты, говорящие о том, насколько крупным ученым, каким большим человеком он был. Например, после смерти выдающегося космолога Стивена Хокинга стало известно, что он был знаком с Пименовым. Представьте себе, в 70-е годы прошлого века один из величайших физиков-теоретиков вел содержательную переписку с советским диссидентом, живущим вдали от мировых научных центров. Они обсуждали сложнейшие космологические темы. Пименов стоит в том же ряду, что Хокинг и академик Сахаров.