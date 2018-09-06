Выпив три ведра медицинского спирта, градоначальник и его свита устроили пьяный дебош

Среди руководителей столицы Коми были разные люди — от «крепких хозяйственников» и бессребреников до авантюристов и взяточников. Но Василий Осипов в этой «мэрской» галерее занимает особое место. Он был не только первым советским мэром, но и первым начальником Коми милиции.

В книге «Градоначальники Сыктывкара», вышедшей в 2003 году (авторы М. и Л. Рощевские), первому председателю исполнительного комитета Усть-Сысольского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Василию Осипову отведено буквально пять строк. Причина — отсутствие какой-либо достоверной информации.

Получается, что Василий Петрович Осипов — личность полумифическая. От него осталась лишь могила с картонной табличкой, на которой можно разобрать только одно последнее слово — «большевик»…

«Это же их человек!»

Чудом сохранившуюся могилу Осипова на сыктывкарском кладбище корреспонденту «Трибуны» показал известный в республике историк Гурий Вячеславов.

По словам Гурия Ивановича, скромная табличка появилась на кладбище всего пару лет назад, до нее был установлен крест. Табличка явно была неким временным вариантом до изготовления и установки чего-то более основательного. Скорее всего, события развивались по известному сценарию, когда к какой-то юбилейной дате было приведено в более-менее приличный вид захоронение известного человека. О том, что это мероприятие носило казенный характер, косвенно свидетельствует примитивный металлический короб, покрашенный в зеленый цвет. На короб деньги нашлись, а о сносной табличке, видимо, забыли заранее побеспокоиться.

Первый градоначальник был из крестьян-бедняков, проживал в местечке Кодзвиль (сейчас это центральная часть Сыктывкара). Высокую должность получил в мае 1918 года, покинул ее в ноябре того же года. В 1921-1922 годах был первым начальником Коми областной милиции. Дальше его биографические данные теряются.

По мнению депутата Госсовета Коми Олега Михайлова, столичные власти, разумеется, должны проявлять к таким захоронениям какое-то внимание: «Это же их человек!». Кроме того, кладбища являются муниципальными объектами, за которые отвечает городское начальство. Если выказать элементарное уважение к одному из «отцов города», то есть установить хотя бы табличку, это не разорит бюджет Сыктывкара.

Славно погуляли товарищи

Будучи для историков «темной лошадкой», Василий Осипов все же попал в громкую историю, которая до сих пор на слуху. Точнее сказать, вляпался в нее в 1918 году. Первую годовщину Октябрьской революции в Усть-Сысольске отпраздновали с размахом, да еще с таким, что пришлось вводить комендантский час, разгонять собрание, арестовывать десяток людей. В результате Василий Осипов был исключен из партии и лишился высокой должности.

7 ноября 1918 года руководство Усть-Сысольска для своего банкета на 27 персон изъяло в местной аптеке три ведра спирта и 12 бутылок того же медицинского изделия. Видимо, распивать привычную самогонку в такой день было как-то неподобающе.

Гуляли товарищи так, что пришлось вызывать милиционеров, которых городское начальство в силу своего статусного положения посылало куда подальше. Затем подключились красноармейцы, которым все же удалось взять под арест «для отрезвления» организаторов банкета.

9 ноября возмущенные жители Усть-Сысольска решили провести собрание, чтобы подвергнуть критике аморальное поведение руководства города. Но собрание общественности (как сейчас бы сказали — «несанкционированное») было разогнано той же милицией.

Волнения в городе продолжались несколько дней, поэтому пришлось вводить комендантский час. Все эти неслыханные для тихого провинциального городка события были подробно описаны в газете «Зырянская жизнь», вышедшей 14 ноября 1918 года.

Настоящая гласность

Надо признать, что в то лихое время за массовые загулы наказывали рублем, и фамилии наиболее отличившихся пропечатывались в местной газете. Гласность в то время достигла небывалого уровня. Кстати, штрафу за попойку со скандалом подвергся тогдашний редактор «Зырянской жизни» Дмитрий Розанов, о чем он был вынужден упомянуть в своей же газете.

Василий Осипов подвергся более суровому наказанию за бурное празднование первой годовщины Октября. Правда, судя по тому, что он вскоре возглавил областную милицию, о былых прегрешениях помнили недолго. Похоже, что и членство в партии он восстановил. Без этого по карьерной лестнице продвинуться было невозможно.

Фотография В. Осипова, представленная из фондов Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, датирована 1928 годом. Судя по ней, и в то время Василий Петрович был, как бы сказали во времена СССР, «при деле и при портфеле». А все остальное — нам, к сожалению, неизвестно.

Сергей МОРОХИН.