Полигон по соседству с Коми грозит республике катастрофой

Строительство мусорного полигона в Шиесе фактически остановлено. Но не потому, что власти испугались протестов северян. А из-за устроенной общественниками блокады. Они организовали посты, перекрыв подъезд к территории полигона, окруженного пятиметровым забором.

Посты-вахты закрыли дорогу бензовозам. Поэтому техника на объекте простаивает. Охраняющие полигон чоповцы бессильны, а правоохранители пока не решаются на силовые действия.

Осада продолжается уже несколько дней. Но рано или поздно она закончится. А вот сама проблема Шиеса – вряд ли. По мнению экспертов, противостояние будет нарастать.

Диалог или монолог?

В минувший понедельник в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар» состоялось собрание общественности, на котором обсуждался вопрос: «Московский мусор в Коми: «за» или «против»?». В обсуждении участвовали представители экологических организаций «Комитет защиты Вычегды» и «Комитет спасения Печоры», а также ученые УрО РАН.

Собрание позиционировало себя как «гражданский диалог». Но если брать его «властную составляющую», то диалога явно не получилось. За исключением нескольких депутатов, другие представители власти его проигнорировали.

О положении дел на станции Шиес собравшимся доложил представитель фонда «Серебряная тайга» Александр Боровлев. Он отметил, что строительство полигона ведется незаконными методами, без документации, с нарушением экологических норм. Если полигон будет построен, это обернется экологической катастрофой. Огромная свалка (4 тысячи гектаров) будет находиться на месте истоков маленьких речушек, которые образуют Вычегду. Населенные пункты, расположенные на берегах Вычегды и Северной Двины, превратятся в зону бедствия.

Биолог Марина Василевич представила на форуме доклад о том, чем грозит захоронение московского мусора в болотах Шиеса. Образующиеся на свалке газы будут отравлять в основном три района — Усть-Вымский, Княжпогостский и Сыктывдинский. И хотя полигон расположен на территории Архангельской области, роза ветров здесь такова, что 58 процентов газов будут попадать на территорию Коми. Пострадают также Кировская, Свердловская, Мурманская, Архангельская области и Ненецкий автономный округ. Но больше всего отравы будут получать жители нашего региона — до Сыктывкара по прямой менее 90 километров. К тому же мусор, упакованный в полиэтиленовую пленку (это предполагается по технологии утилизации), горюч и даже взрывоопасен.

В свою очередь заместитель председателя «Комитета спасения Печоры» Иван Иванов рассказал, что «занимается природоохранной деятельностью 15 лет, повидал всякое, но такого беззакония, как в Шиесе, еще не встречал. Все, что можно нарушить, здесь нарушается. Это территория, на которой просто не действуют российские законы». Уже сейчас природе нанесен огромный ущерб, однако власти делают вид, что ничего не происходит.

Не хотим жить на свалке

Депутат Госсовета Олег Михайлов в своем выступлении отметил, что начавшаяся в стране мусорная реформа не подготовлена. Жителей Коми никто не спросил, хотят ли они жить на мусорной свалке Москвы. Поэтому нужно принимать меры для защиты своих прав. Нужен региональный законопроект об обращении с отходами. Для начала надо запретить ввоз ТКО на территорию нашего региона. Возможно даже, что в связи с неготовностью республики к масштабной работе по утилизации мусора надо отложить реформу на три года (как это сделали Москва и Санкт-Петербург). А за это время решить проблемные вопросы.

Уполномоченный по правам человека Надежда Быковская и представитель Общественной палаты России Анна Чуракова, согласившись с тем, что завозить мусор в республику нельзя, заявили, что проблема эта – федеральная, а потому нужно обращаться в Госдуму — это ее компетенция. Однако многие участники собрания с этим не согласились. Они считают, что обращение в Москву — это лишь способ «заволокитить проблему».

«Наш Сталинград!»

По словам общественника Виктора Вишневецкого, если мы не закроем границы, нас утопят в мусоре. Уже семь месяцев общественники обращаются во все инстанции, но получают только отписки. Объект в Шиесе строится вне закона: нет проекта, никакие нормы не соблюдаются.

А юрист Андрей Никулин считает, что проблема возникла не в Архангельске, а в нашем регионе. Он поведал о том, что недавно рассказала депутат Госдумы Ольга Епифанова. Оказывается, власти Коми хотели построить московскую свалку у себя в регионе — в Удорском районе, но в финансовом вопросе не договорились с москвичами, и инициативу перехватил Игорь Орлов — губернатор Архангельской области.

«Шиес — наш Сталинград, — заявил А. Никулин. — Если мы не отстоим свою точку зрения, мы покажем Москве, что о нас можно вытирать ноги, что мы не можем жить самостоятельно. В Шиесе сейчас решается вопрос: не попрошайки ли мы, не гастарбайтеры ли для Москвы? Мы можем доказать, что Коми — самостоятельный регион России, который может сам решать свою судьбу».

Анатолий ПОЛЬКИН.

Это касается всех

Госсовет Коми займется разработкой регионального «мусорного» закона, регулирующего вопросы вывоза и утилизации ТКО.

Для этого создана парламентская межфракционная рабочая группа, которую возглавил депутат Сергей Усачев.

«Вопрос касается всех жителей нашей республики, поэтому в рабочую группу приглашены депутаты всех фракций Государственного Совета. Будем работать сообща, готовы слушать все пожелания», — сообщила спикер Госсовета Н. Дорофеева.

По ее словам, региональный закон в комплексе урегулирует все вопросы, связанные с темой мусора, «работа по созданию закона предстоит грандиозная». Первое заседание рабочей группы состоится в ближайшее время.

«Мы делаем все возможное», –

заявил глава Минприроды Роман Полшведкин

«Трибуна» обратилась за комментариями к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роману Полшведкину, который сообщил:

– В Правительстве Коми проинформированы о проведенном общественниками совещании, а также о содержании резолюции по его итогам. В свою очередь власти республики делают все возможное в рамках правового поля для урегулирования ситуации на станции Шиес в Архангельской области.

Так, с 13 марта инспекторы Минприроды Коми находятся на участке дороги Мадмас – Шиес для выявлений нарушений при строительстве объекта на станции Шиес.

Минприроды Коми неоднократно обращалось в Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области с запросами о предоставлении проектной документации по объекту. В одном из ответов говорится, что в границах участка ведется подготовка инфраструктуры для реализации проекта «ЭкоТехноПарк «Шиес». Результаты инженерных изысканий будут учтены при выборе проектных решений.

На этой неделе Минприроды Коми получило от Управления Росприроднадзора по Архангельской области результаты инженерных изысканий по площадке, где ведется строительство. Эти материалы изучаются министерством, а также будут переданы для оценки возможного негативного воздействия в рабочую группу, которая создана в Коми научном центре УрО РАН.

К вопросу подключилась председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева, обратившаяся в Архангельское областное Собрание депутатов. Депутат С. Артеев направлял запрос в прокуратуру. В ответе прокуратуры Архангельской области говорится, что в районе станции Шиес выявлены нарушения закона: по фактам незаконных рубок леса возбуждены и расследуются два уголовных дела, а в связи с несоблюдением природоохранного законодательства – два дела об административных правонарушениях.

С запросами о ситуации на станции Шиес в Генеральную прокуратуру, к губернатору Архангельской области обращались также депутат Госдумы О. Савастьянова и сенатор Д. Шатохин.

25 октября на основании требования прокуратуры Усть-Вымского района было обследовано месторождение «Мадмас», откуда производился сбор песчано-гравийной смеси для объекта на станции Шиес. Сотрудники ГУ «Айкинское лесничество» выявили нарушения лесного законодательства. По факту уничтожения лесных культур материалы направлены в ОМВД по Усть-Вымскому району. По факту самовольного использования лесов в отношении АО «Усть-Вымское ПМК» возбуждено дело об административном нарушении по ст. 7.9 КоАП РФ.

Руководитель администрации Усть-Вымского района Г. Плетцер и глава СП «Мадмас» С. Каргин неоднократно направляли обращения в адрес ООО «Технопарк», правительства Архангельской области о восстановлении дороги «Объезд пст. Мадмас», моста через реку Мадмас, разрушенных ООО «РемСтройСервис» (подрядная организация ООО «Технопарк»).

Также С.Каргин направил обращение в адрес директора субподрядной организации – ООО «СК «Вектор» – о приостановке работ по вывозу песка с территории поселка Мадмас.

В декабре 2018 года было организовано дежурство сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по Усть-Вымскому району в поселке Мадмас (вблизи дорожного знака о запрете движения больше-грузных автомашин). С 24 октября по 15 декабря выявлено 84 правонарушения со стороны физических (водители) и юридических лиц, всего выписано 45 штрафов на сумму 152,6 тысячи рублей.