17-19 июля в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб прошел V Всероссийский фестиваль воздухоплавания.

За три дня на нем побывало не менее 8 тысяч гостей. Еще несколько тысяч – посмотрели трансляцию фестиваля в прямом эфире, не выходя из дома. Естественно, пик просмотров пришелся на выступления приглашенных гостей: 18 июля хедлайнером был 28-летний Тима Белорусских, а 19 июля – 39-летняя Юлия Савичева. Без сомнения, «онлайн-гости» поучили свою долю эмоций, но наверняка меньше, чем те, кто был на фестивале «живьем».

Во-первых, повезло с погодой. В отличие от прошлых лет, когда полеты на аэростатах приходилось отменять, в этот раз было все, что обещано: шары летали, аэролифты поднимали счастливчиков на положенные 100 метров, парапланы кружились прямо над головами зрителей, а 250 дронов «рисовали» в небе герб республики и голубя мира.

После предыдущих фестивалей гости жаловались, что мало мест для парковки автомобилей, что негде перекусить и отдохнуть. Теперь парковок было достаточно, причем бесплатных. На территории этнопарка выделена специальная зона питания, на которой сразу несколько кафе и ресторанов города открыли свои «точки». Меню тоже порадовало: не только шашлыки, но и уха по-фински, суп из лосятины и куропаток, бургеры с олениной. Была организована даже «пенная» зона, где желающие могли купить пиво.

На протяжении всего фестиваля в этнопарке работали различные мастер-классы, спортивные и семейные площадки, десятки тематических зон, посвященных традиционной культуре и ремеслам. На сцене фестиваля прошли модные показы, выступили местные артисты, в конгресс-холле работали планетарий и выставка кроликов. В день, когда на фестивале побывал корреспондент «Трибуны», не было только одного – туалетов. Точнее, их оказалось ничтожно мало. На всю многотысячную толпу всего несколько биотуалетов, по одному цивильному – в кафе «Финноугория» и в хостеле. Естественно, в каждый была огромная очередь. Случился такой форс-мажор из-за отсутствия воды в конгресс-холле. Зону «WC» там сразу же перекрыли, и получился такой вот «нюанс».

Когда корреспондент рассказал об этом одному из высоких гостей, приехавших на фестиваль вместе с главой Коми, тот, добродушно улыбаясь, пошутил: «Вон же сколько леса вокруг».

На следующий день, к счастью, все в парке работало исправно. Всем хватило и хлеба, и зрелищ.