«Меня не раз убивали»В кино Круссер дважды попадал под машину и мучительно умирал, отравившись яблоками

На счету пенсионера и одновременно «молодого» актера из Коми – уже десятки фильмов и сериалов.

Фамилия Круссер в Коми достаточно известная. У Вячеслава, родившегося в Печоре, была большая, дружная семья: родители, дяди, тети, сестра. Старшее поколение наверняка помнит Михаила Круссера, бывшего первого секретаря Печорского горкома, депутата Верховного Совета Коми АССР.

Тем, кому нынче 50+, больше знаком его сын Слава. Причем карьера Круссера-младшего была довольно затейливой: то он служил в милиции, то занимался бизнесом, то возглавлял «пивную» партию и в свое время даже претендовал на пост главы республики.

Семь лет назад Вячеслав Круссер оставил пост генерального директора «АрктикСтройТранс» в Усинске и перебрался в Москву. Но не для того, чтобы вести тихую жизнь пенсионера, а чтобы воплотить свою детскую мечту.

О том, что Вячеслав Круссер нынче артист, снявшийся уже в 60 фильмах и телесериалах, корреспондент «Трибуны» узнал, что называется, из первых уст, встретив его недавно в Сыктывкаре на улице. Отпустить такую «птицу» без интервью было бы ошибкой.



«Никто не хотел ехать на кладбище»



– Вячеслав, напомни, в каком году ты уехал из Коми?

– Еще работая в Усинске, мы взяли квартиру в ипотеку на этапе котлована, и, когда она была готова, я вышел на пенсию и переехал к дочке в Москву. Это был 2019 год.

– И как ты решился вдруг стать артистом?

– Я мечтал поступать во ВГИК, играл в народном театре Дворца культуры речников в спектаклях «Питер Пен», «Провинциальные анекдоты» по Вампилову. Но тогда же нельзя было поступать в пять вузов одновременно. Я струсил и пошел по проторенному пути – в СГУ на экономический факультет. Потом была армия в Семипалатинске на ядерном полигоне. После закончил еще Коми республиканскую академию госслужбы и много где работал. А вот после выхода на пенсию решил вернуться к своей мечте.

– Помнишь, какой фильм был у тебя первым?

– Сначала я начал сниматься в телепроектах «Суд идет», «Тест на отцовство», «Решала». А потом мне повезло. Позвали в групповку в фильм «Год культуры-2». Было лето, жара, никто не хотел ехать сниматься в сцене похорон в костюмах на кладбище. А я поехал и сыграл главного друга усопшего. Эпизод на две-три секунды, но меня запомнили и стали чаще приглашать. Так я попал в кино. Первые 10-20 фильмов считал, а сейчас уже нет.

– Назови хотя бы еще несколько картин с твоим участием.

– Сериалы «Скорая помощь», «Склифосовский», «Невский», «Тверская-3», «Королева Анна», «Князь Андрей», «Робот Игорь», «Спасатель», «Танго на осколках», «Враги»… В фильме «Небриллиантовая рука» я был в роли дружинника, похожего на Моргунова. В фильм «Новые приключения Шурика» меня тоже звали, но у меня была другая съемка, и я отказался. В тот момент я как раз снимался в фильме «Холоп-3».



– В массовке?

– Да, я там крестьянин. Когда Петр Первый (его роль исполнил Милош Бикович – Ред.) шел по мостику, мы должны были стоять в поклоне. А мне пришла идея перекрестить царя во след. Этот момент был в рекламе фильма, но в сам фильм не вошел. Если будете искать меня, даю наводку: когда женщина разливает суп крестьянам, я там в общей очереди стою. Человек с белой бородой – это я.

– Главную роль в «Холопе-3» играет звезда экрана Павел Прилучный по прозвищу «Мажор». Тебе удалось пообщаться с «Мажором» во время съемок?

– Прилучный мне понравился. Очень спокойный, открытый, приветливый. Когда был перекур, я к нему подошел, попросил разрешения на совместное фото. Он ответил: «Не вопрос». Многие подходили селфиться, он никому не отказывал.



Самая тяжелая работа



– За участие в массовке платят мало, а славы актеру она не приносит. Трудно быть статистом в кадре?

– Артист массовки – очень тяжелая работа. Потому что по 12 часов, а то и больше приходится стоять ждать, пока великие артисты снимают свои сцены. Жара, дождь, холод – все равно. Недавно снимали фильм «Старатели» про Дальний Восток. Там и болота, и грязь – все было. А снимали, кстати, в Подмосковье, на Ленинских горках.

– Расскажи о своих съемках в телесериале «Павел. Первый и последний». Я смотрела фильм и прекрасно помню сцену, когда Павел ругает вороватого питерского чиновника. Но я тебя не узнала!

– Этот фильм снимал режиссер Александр Котт. У меня сначала был один проходной эпизод, после которого меня пригласили на второй. Там Павел в карете выезжает из замка, и я падаю на колени, прошу простить меня за то, что чиновники краски воруют. После этого режиссер сам подошел ко мне: «Вячеслав, а в начале июня вы свободны? Я вас приглашаю на большой эпизод». Костюм на меня нашли, грим был небольшой – посчитали, что я и так похож на дворянина. После третьего эпизода меня стали спрашивать, что я заканчивал. Не школа ли Табакова? Я отшучивался: у меня, мол, только школа КВН.

– Твоего героя по приказу Павла Первого среди дворян секут розгами на площади. В этом эпизоде тоже ты снимался?

– Нет, там был просто похожий на меня человек. Вообще, в кино меня несколько раз убивали, два раза я попадал под машину (без дублера). В одном фильме, помню, ел отравленные яблоки и потом долго показывают, как я умираю.





Скоро увидите!



– Как часто ты снимаешься? Раз в месяц?

– Нет, что ты! Один-два раза в неделю. Много съемок в Санкт-Петербурге. Когда туда вызывают, я всегда с удовольствием принимаю предложения, потому что это возможность навестить маму и есть где остановиться. Сейчас еще в производстве, но скоро выйдут сериалы «Волонтер для следствия», «Хлебный отдел», фильм «Колобок» из серии «Последний богатырь» – там у меня хорошие эпизоды. Недавно запустился фильм «Лев Голицын» с Данилой Козловским. Я там тоже мелькну.





Есть такая задумка…



– А зачем ты приезжал в Коми?

– Навестить близких и друзей. У меня остались только мама в Питере и брат отца в Сыктывкаре. У него 12 июля был день рождения – 79 лет, я посчитал своим долгом приехать. С Александром Николаевичем Поповым (экс-мэр Инты – Ред.) помянули Андрея Андреевича Мельника (экс-главу Микуни), встретился с сокурсниками по СГУ. Съездил в Печору на могилы отца, бабушки и дедушки, братьев отца. Кроме того, есть у меня задумка снять фильм в Коми. Сейчас вместе с режиссером Андреем Канивченко мы пишем киносценарий. Надеюсь, найду на родине тех, кто нас поддержит.



Беседовала Елена ШЕЛЕСТ.