Банкир-взяточник

Бывший сотрудник банка получил взятку в крупном размере.

По данным следствия, фигурант был назначен ответственным за организацию и приемку работ по ремонту фасада, крыльца и кровли здания офиса банка. По его рекомендации к работам в качестве субподрядчика было привлечено общество с ограниченной ответственностью. За оказание содействия коммерческой организации, беспрепятственную приемку работ и общее покровительство обвиняемый через посредников получил от ее представителя 180 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.



Ограбила бабушку



41-летняя внучка похитила с банковского счета бабушки 177 тысяч рублей.

85-летняя жительница села Зеленец из-за проблем со здоровьем не могла самостоятельно посещать банк и оформила доверенность на внучку. Женщина злоупотребила оказанным ей доверием и без ведома пенсионерки снимала с ее счетов начисленные проценты. Кроме того, бабушка передала внучке 200 тыс. рублей, попросив открыть вклад. Подсудимая положила на счет лишь 150 тысяч, а остальное присвоила. В суде женщина пояснила, что деньги были нужны ей для лечения зубов, после чего она намеревалась все вернуть. Иск потерпевшей о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен. Кроме того, внучка выплатит штраф в размере 60 тыс. рублей в доход государства.



Из Турции в Коми



Осужденный уроженец Сосногорского района вернется в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Фигурант дела сам обратился в Минюст Турецкой Республики с заявлением о направлении его для дальнейшего отбывания наказания на родину. Поскольку Россия и Турция являются участниками «Конвенции о передаче осужденных лиц», представление было рассмотрено районным судом по последнему месту проживания осужденного, т.е. в Сосногорске. Мужчина был осужден за изнасилование в январе 2022 года и приговором суда по тяжким уголовным делам г. Аланья приговорен к 10 годам колонии общего режима. Суд зачел время нахождения под стражей, в результате чего к отбытию на родине ему определено 2 года 5 месяцев 22 дня лишения свободы.



С топором за водкой



25-летний житель Усть-Куломского района вломился в магазин и украл 4 бутылки водки.

Около 5 часов утра мужчина, используя топор, повредил стеклопакеты дверей центрального входа, проник в торговый зал и похитил спиртное на сумму более двух тысяч рублей. Орудие преступления злоумышленник оставил на месте происшествия. Росгвардейцы, прибыв на место по сигналу «тревога», отправились за ним буквально по «горячим следам», которые вели в сторону жилого сектора. Кинолог со служебной собакой подтвердили: след вел к указанному дому. При попытке покинуть жилище подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.