Жители местечка Пыдыгрезд, что находится под Зеленцом в Сыктывдинском районе, больше десяти лет не могут нормально добраться до своих домов.

Земельные участки многодетным семьям выделили еще в 2013-2015 годах. На схемах участков проезды были обозначены, однако их так и не построили. К домам ведут лишь грунтовые просеки. Весной там грязь, летом – глубокая колея, а зимой – сугробы. Проезд скорой помощи и пожарной техники затруднен.

В 2021 году прокуратура Сыктывдинского района обратилась в суд с иском в интересах местных жителей. Судья обязала районную администрацию обуст-

роить проезды к пяти участкам в Пыдыгрезде до 1 октября 2022 года. Сейчас уже середина 2026-го, но судебное решение до сих пор не исполнено.

Похожая ситуация сложилась и в сыктывдинской деревне Койтыбож. Суд также признал бездействие районной администрации и обязал построить там асфальтированную дорогу до 31 августа 2024 года. Прошло почти два года, однако работы до сих пор не выполнены. Люди продолжают ездить по разбитым грунтовкам без освещения и тротуаров. Особенно опасен такой маршрут для школьников.



Дорожная волокита



В конце июня глава сельского поселения «Зеленец» Александр Якунин обратился к депутату районного Совета Ольге Калмыковой. В письме речь идет сразу о двух судебных решениях, которые остаются неисполненными. Глава поселения просит депутата взять оба вопроса на личный контроль.

Зеленец входит в трехмандатный округ, от которого была избрана Ольга Богдановна. Поэтому жители вправе рассчитывать, что депутат будет представлять их интересы на районном уровне. Речь не идет об избыточном благоустройстве – людям нужна безопасная дорога к собственным домам.

Обращение главы поселения к депутату – это требование добиться исполнения уже принятых решений. Избиратели ждут конкретных действий: запросов в администрацию и надзорные органы, контроля сроков и публичного отчета о результатах. Именно для этого они и выбирали своего представителя.



Система буксует, но будет еще хуже



Можно привести и немало других примеров, когда суды в Коми выносят аналогичные вердикты, обязывающие местные власти отремонтировать тот или иной дорожный участок. Однако судебные решения не исполняются, а главы районных администраций не несут за это ответственности.

Таким образом система управления территориями буксует уже сейчас, когда у глав сельских поселений имеются пусть и маленькие, но «свои» бюджеты. То есть они могут сами произвести хотя бы мелкий ремонт, засыпать яму или починить тротуар. Однако скоро их лишат даже таких скромных возможностей.

Реформа местного самоуправления, которую протащили федералы и одобрил Госсовет Коми, может иметь роковые последствия для сельчан. Через два года все решения – от замены лампочки до чистки дорог от снега – будут приниматься на уровне округа, то есть еще дальше от жителей. Если добиться исполнения судебных решений не удается сейчас, после реформы это станет еще сложнее.

Прокуратура подает иски, суды принимают решения в пользу жителей, но установленные сроки проходят, а нормальные дороги не появляются. Люди по-прежнему добираются до домов по грязи, колеям и снегу.



Нина АНАНИНА.