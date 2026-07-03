В конце июня 2026 года в сыктывкарском Кардиодиспансере вышел приказ, который шокировал коллектив отделения анестезиологии и реанимации родильного дома. Главный врач распорядился с 1 июля по 31 августа сократить 4,75 ставки медицинских сестер-анестезистов.

Если раньше отделение работало в три круглосуточных поста, то теперь останется только два. Под нож пошли и другие должности, но основной удар пришелся на реанимацию. Формальный повод – снижение числа родов в мае.

Медсестры, каждый день спасающие женщин с тяжелыми осложнениями, возмущены. Они пытались донести до руководства, что приказ незаконен и смертельно опасен. Но никто их слушать не стал. Тогда коллектив составил единое обращение и направил его в Минздрав Коми, Государственную инспекцию труда и прокуратуру.



Нарушения стали нормой?



В открытых источниках можно найти данные о десятках проверок Трудовой инспекции в отношении ГУ РК «ККД». Среди выявленных нарушений – неправомерное удержание зарплаты, задержки выплат, нарушение сроков отчетности. Кардиодиспансер – своего рода «рецидивист» по нарушениям трудового законодательства. И нынешняя ситуация, видимо, не случайность.

Закон не позволяет работодателю просто так урезать зарплату или ставки. Для этого нужны серьезные причины – организационные или технологические изменения, но даже в этом случае каждого обязаны письменно предупредить за два месяца. В диспансере управленческая структура не менялась, новое оборудование не появлялось. Просто в мае родилось меньше детей. Но падение объема работы – не основание для пересмотра трудовых договоров. К тому же двухмесячного уведомления не было – приказ вступил в силу мгновенно. Администрация нарушила два обязательных условия, что делает документ ничтожным.

Отдельно – о формулировке «временное сокращение ставок». В Трудовом кодексе нет такого понятия! Трудовое законодательство знает либо постоянное изменение условий договора, либо сохранение прежних. «Временное сокращение» – юридический нонсенс. Сам приказ содержит пункт: после окончания срока провести анализ и решить, восстанавливать ли единицы или урезать дальше. Видимо, администрация сама не знает, нужны ли сокращения.

И еще один нюанс: ставки сокращают на 0,25. Это значит, что сотрудник получает не полную ставку, а 0,75. Для работников Крайнего Севера это оборачивается тем, что минимум два месяца работы не войдут в северный пенсионный стаж. «Временная оптимизация» – это потеря зарплаты и ущемление пенсионных прав.



Смертельный риск



В отделение анестезиологии и реанимации родильного дома поступают женщины в критических состояниях: сложные роды, экстренное кесарево, тяжелые патологии беременности, гипертонические кризы, массированные кровотечения. Здесь каждая секунда на вес золота, цена ошибки – человеческая жизнь.

Переход с трех постов на два означает, что в ночную смену дежурит критический минимум персонала. Младшего медперсонала ночью нет вообще. Если одна медсестра-анестезист ассистирует врачу в операционной, а второй пациентке внезапно становится плохо, возле нее никого не будет. Если нужно срочно принести кровь или плазму из другого корпуса, сотрудник будет вынужден покинуть пост, оставляя больных без присмотра. В такой ситуации помощь не успеет прийти вовремя.

В Сыктывкаре есть Коми республиканский перинатальный центр – единственный альтернативный крупный роддом. Он периодически закрывается на внеплановые дезинфекции – «мойки». На это время весь поток рожениц перераспределяется на кардиодиспансер. Если это случится в июле или августе, сокращенный штат реанимации просто не справится с наплывом пациенток.

Сотрудники уверены: за два с половиной года число пациенток в реанимации стабильно – 80-100 за квартал – и не зависит от общего числа родов. Ведь в этот стационар попадают до половины женщин с высокими рисками.



Анна КУРСОВА.