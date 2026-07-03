РЕМОНТ ПОДОЖДЕТ? На очереди – объединение санаториев

Санаторий «Лозым» в Сыктывдинском районе – единственная детская здравница Коми, где проходят реабилитацию дети с патологиями опорно-двигательного аппарата, нервной системы и другими тяжелыми заболеваниями.

Сюда привозят малышей со всей республики, многие едут с родителями по программе «Мать и дитя». В санаторий ежегодно приезжают около трех тысяч пациентов. Родители отмечают: лечение действительно помогает, врачи – на уровне. Но всплывает другая тема: состояние корпусов, площадок и залов. Часть инфраструктуры устарела и, возможно, представляет реальную опасность для детей.



Жуткие кадры



Сотрудники санатория обратились к депутату Сыктывдинского района Вячеславу Кочеву – он сам в прошлом работал в «Лозыме» воспитателем и понимает ситуацию изнутри. Кочев направил официальное обращение прокурору республики. Но работники признаются: надежды почти нет. За годы они написали десятки заявлений руководству – о бетонных плитах под качелями, о порванном покрытии в спортзале и обвалившемся потолке. В ответ слышали: «денег нет».

Когда официальные каналы перестают работать, остается одно – социальные сети. Один из постов, с кадрами бетонных плит под качелями и обвалившегося потолка, разошелся по соцсетям и собрал десятки комментариев. Женщина, которая сама, будучи ребенком, дважды лечилась в «Лозыме» (в 1994 и 1998-1999 годах), оставила такой отклик: «С тех лет ничего не изменилось – площадки, ангар с ЛФК. Где детские оборудованные площадки? Где покрытие? Качели? Прекрасное место, вокруг лес, но детям даже на улице делать нечего».

В той же дискуссии под постом отметился и главный врач санатория Валерий Голышев. По его словам, укомплектованность врачами и средним персоналом в «Лозыме» выше, чем в среднем по республике. Оборудование обновляется, пациенты выбирают санаторий сами – об этом говорят очереди на путевки.

Однако родители возражают: если учреждение получает финансирование, почему за эти деньги нельзя хотя бы засыпать песком площадку или заменить покрытие на полу?



Пять проблем



В обращении к депутату работники санатория перечислили конкретные факты. Детская площадка возле четвертого корпуса: под качелями уложены бетонные плиты, но песчаной засыпки нет. На самой площадке дети спотыкаются о бетонные камни, скрытые под слоем песка.

Под игровым комплексом «Лазелки» тоже нет песка над закопанными бетонными основаниями.

Спортзал «Ангар»: покрытие порвано, идет волнами – на таком полу травму получить легко. В зале настольных игр частично обрушился навесной потолок.

В первом корпусе душевые выглядят так, что сотрудники называют их «тихим ужасом»: подтеки, обвалившаяся штукатурка, сколы и т.д.



Как сокращают



В позапрошлом году, по данным сотрудников, на одного воспитателя приходилось 40 малышей. Когда они попытались поднять этот вопрос, их «собрали и пропесочили», пригрозив сокращениями. И сократили: ставки библиотекаря, специалиста по арт-терапии и нескольких воспитателей. Оставшиеся работают на полторы ставки, хотя сами этого не хотят.

Странная идея



Пока в «Лозыме» не решены текущие проблемы, правительство Коми вынесло на обсуждение план реорганизации: «Лозым», «Кедр» и «Серегово» хотят объединить. Официально – для экономии средств. Но у родителей и сотрудников этот план вызывает вопросы.

«Серегово» – это санаторий-долгострой, который начали возводить еще в 1985 году. Работы несколько раз бросали и возобновляли. К 2017 году готовность объекта достигла 94%, но ввести его в эксплуатацию так и не смогли – проектная документация до сих пор не получила положительного заключения госэкспертизы. При этом в объект, по разным оценкам, вложено больше 3,7 миллиарда рублей, а ежегодное содержание законсервированного здания обходится республике почти в 10 миллионов.

Один из родителей в соцсетях недоумевает: «Что за странные идеи: к «Кедру» «Серегово» привязать?! Вы расстояние между ними видели?! Вы еще «Северное Сияние» в Саки или «Черноморскую зорьку» в Анапе привяжите к «Лозыму»!? И так нашим детям крошки санаторного лечения достаются. Лозым расположен в 20 минутах от столицы региона! Неужели нет возможности сделать ремонт, построить современные детские и спортивные комплексы на территории?! Там же площадь и природа позволяет сделать уникальный детский оздоровительный центр».



На всех не хватает



С 2023 года участники СВО и члены их семей могут получить компенсацию стоимости путевок в санатории Коми. В 2025 году на эти цели выделено 400 сертификатов.

Родители, которые пытаются попасть в «Лозым» в летний сезон, говорят: сделать это практически невозможно – приоритет отдается детям из семей военных. Сама по себе эта мера поддержки правильная и необходимая, но она обнажает системную проблему: мест в единственном детском санатории республики хронически не хватает.

Кстати

Свежий анекдот про «Лозым», «Кедр» и «Серегово»: «Встретились как-то три санатория, обнялись и заплакали. Потому что их решили объединить. Хотя первый находится в Сыктывдинском районе, второй – в Сосногорске, а третий вообще еще не достроен».



Нина АНАНИНА.