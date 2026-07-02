Умер Сорокин-младший

Сергей Сорокин скончался 27 июня в своем доме в Винчестере (США).

Ученый-цитолог, профессор Гарвардского и Бостонского университетов, композитор, младший сын социолога Питирима Сорокина, он несколько раз посещал Республику Коми. Бывал на родине отца в деревне Турья, в Сыктывкарском государственном университете. В 2014 году – открывал памятник ученому возле главного входа в университет.



В мартирологе новые имена



В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Михаил Потемкин из Усть-Куломского района, Сергей Матроскин из Печоры, Василий Козлов из Княжпогостского района, Григорий Нестеров из села Маджа Корткеросского района.



«Болеть» теперь разрешается



Россияне, которые работают в режиме самозанятости, смогут воспользоваться оплачиваемым больничным.

С 1 января 2026 года в стране проходит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых. Согласно закону, право на получение пособия по временной нетрудоспособности возникает через 6 месяцев непрерывных взносов. Чтобы получать больничный, необходимо зарегистрироваться в Соцфонде РФ. Гражданин может выбрать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия – это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер ежемесячного взноса составит 3,84% от выбранной суммы.



Два экзамена – 200 баллов



Арина Бикчурина стала первой в этом году, кто получил 100 баллов сразу по двум ЕГЭ.

Выпускница Сосногорской гимназии получила максимально возможный результат на экзаменах по биологии и химии. Выбор предметов не случаен, Арина, по примеру мамы, планирует связать жизнь с медициной. Ее мама успешно трудится в должности главного врача Сосногорской центральной районной больницы.



Налог за недострой



В Коми собираются брать налог с «замороженных» объектов.

Налог на имущество организаций начнут взимать с 1 января 2027 года – если Госсовет согласится внести изменения в республиканский закон в отношении объектов недвижимого имущества. Минфин предлагает дополнить закон, прописав, что организациям придется платить налог на имущество и за объекты незавершенного строительства. На сегодня в республике 167 таких объектов.



«Жаркие игры» на пляже



5 июля на городском пляже Сыктывкара пройдут гонка «Один из нас» и фестиваль «Жаркие игры». Ожидается участие спортсменов и любителей со всей республики и соседних регионов.

Трасса гонки отличается от других беговых мероприятий препятствиями с грязью, прохождением реки вброд и другими испытаниями на силу и выносливость. Маршрут проложен от городского пляжа через Красную гору и обратно. Взрослые участвуют командами по три человека.