1 июня – «День трезвости» (Блиц от 31 мая)

В Коми уже 11 лет действует региональный закон, запрещающий продавать спиртное 1 июня (День защиты детей), 29 июня (День молодежи) и 8 июля (День любви, семьи и верности).

Нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции влечет административную ответственность: для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Плюс 100 миллионов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств ряду регионов.

Более 3,3 млрд рублей будет дополнительно направлено восьми регионам на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Помимо Коми это Бурятия, Ингушетия, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Смоленская области. Республика Коми получит 100 млн рублей.

Прощай, родная школа!

В Воркуте после оптимизации образовательных учреждений опустеет школа поселка Воргашор.

В Заполярье запланирована реорганизация в сфере образования. К детскому саду № 12 «Золотой петушок» будет присоединен детский сад № 41 «Белоснежка». К детскому саду № 56 «Смородинка» – детский сад № 34 «Соловушка». К школе № 14 – гимназия № 1 в пос. Воргашор. Процесс решено запустить из-за снижения количества обучающихся: за три года из школ выбыли 154 ученика, из детских садов – 589 детей. Реорганизация не коснется учителей, всем будут предложены новые места трудоустройства. После завершения необходимых процедур здание школы на Воргашоре передадут в казну.

Сколько стоит попариться

В Сыктывкаре вырастут тарифы на услуги общественных бань.

С 1 июля в банях № 3 и 4 предлагается ввести тариф 400 рублей с понедельника по четверг за 1,5 часа посещения и 600 рублей за 3 часа. В пятницу, выходные и праздничные дни – 460 и 700 рублей соответственно. В банях № 7, 8, 9 с понедельника по четверг тариф составит 330 рублей за 1,5 часа и 500 рублей за 3 часа и в пятницу, выходные и праздничные дни – 400 и 600 рублей соответственно. В банях № 5, 10, 11 тариф составит 250 рублей за 1,5 часа и 440 за три часа.

С «венцом» и без денег

Жительница Усть-Цилемского района отдала мошенникам более 5 тыс. рублей за снятие «венца безбрачия».

35-летняя женщина увидела в одной из социальных сетей объявление о снятии «венца безбрачия» и решила перейти по указанной ссылке. Практически сразу в диалоговом окне поступило сообщение от ведуньи, которая предложила свои услуги всего за 5 тысяч рублей. Поверив словам незнакомки, женщина перечислила деньги по указанным реквизитам. После этого мошенница сразу же заблокировала доступ к своей странице.

Аэропорт Воркуты закрыт

С 25 мая по 20 июня аэропорт не будет принимать самолеты. Причина – серьезное разрушение отдельных фрагментов взлетно-посадочной полосы после схода снежного покрова.

Ремонт аэропорта Воркута планировалось начать в начале мая, но из-за плохой погоды и низких температур сроки ремонта сдвинулись. Ремонт взлетно-посадочной полосы

аэропорта осуществляется компанией АО «ВоркутаУголь».

Вода добавила забот

Восстановление сорванного паводком моста в Усть-Цилемском районе оценили в миллион рублей.

Большая вода не нанесла как такового ущерба домам жителей района, но для восстановления муниципальных дорог и моста в деревне Загривочной потребуется финансовая помощь республики. Об этом заявил руководитель администрации Усть-Цилемского района Николай Канев. Сейчас подсчитывают смету, заявка ушла в правительство Коми. Восстановительные работы обойдутся примерно в 1 млн рублей. Пока в отсутствие моста люди переправляются через реку на собственных лодках.

Клюква, хурма и творог

В этих продуктах есть йод, который необходим детям для полноценного развития.

По словам главного внештатного детского эндокринолога республики Ларисы Гордиенко, при недостаточности йода нарушается функция щитовидной железы. Дети отстают в физическом и психическом развитии. До 5 лет им необходимо, как минимум, 90 мкг в сутки, детям от 5 до 12 лет – 100 мкг в сутки, старше – 150 мкг в сутки. Чтобы избежать нехватки йода в организме, в блюда можно добавлять йодированную соль. В списке продуктов, богатых йодом – морепродукты, морская рыба, клюква, клубника, чернослив, белая фасоль, хурма и творог.

В Маджу едут кашевары

15 июня в корткеросском селе пройдет гастрономический фестиваль «В каше – сила наша!».

Участники фестиваля будут готовить семейный плов, кашу-витаминку, туристическую и суворовскую. На турнир кашеваров заявились 12 команд, в основном участники из Корткеросского района, но есть и повара из Сыктывкара и Эжвы. Им предстоит сварить кашу на свой выбор – крупы предоставят, а дополнительные ингредиенты участники принесут сами. Допускается добавлять в блюдо грибы, сухофрукты, рыбу, травы, фрукты, мед. Поварам дается полная творческая свобода. Сварить каши предстоит за 1,5 часа, далее состоится дегустация для всех желающих и оценка судей.

Мальчик решил запечь картошку

Юный житель поселка Яреги устроил пожар на 600 квадратных метрах.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, 13-летний подросток решил на природе запечь картофель, однако не справился с огнем, испугался и убежал. Пожар уничтожил 10 хозяйственных построек.