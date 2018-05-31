1 июня — День защиты детей от взрослых

Сегодня мы традиционно отмечаем День защиты детей. Как обычно, будет праздник – игры, конкурсы для ребятни, рисунки на асфальте, парад колясок. Вспомнят и о проблемах: пройдут дебаты о том, от чего надо защищать наших детей — от насилия, от вредной информации, экстремизма, некачественных продуктов…

Но, стремясь обезопасить и защитить детей, мы, взрослые, часто перегибаем палку.

Тормоз для автобуса

— Раньше мы с удовольствием водили ребятишек в музей, — рассказала заведующая одним из детсадов Сыктывкара. — Заказывали автобус, ездили на экскурсию. Сколько потом у малышей было впечатлений, рассказов, восторгов! В наших музеях для малышей есть интересные, познавательные программы, даже для детей-инвалидов.

Увы, теперь, с ужесточением правил перевозки детей, подобная экскурсия в музей стала недоступной роскошью. Для этого нужен специальный автобус, оборудованный по всем правилам. У детсада его, конечно, нет, арендовать — очень дорого, значительно дороже, чем «обычный».

Каждый раз, когда случается очередное ДТП с участием несовершеннолетних, меняются требования к перевозке детей. Есть даже специальные ГОСТы. Например, школьный автобус теперь должен иметь место для складирования портфелей, ремни безопасности, звуковую связь, выдвижную подножку, чтобы в него могли сесть дети разного возраста. Некоторые автобусы этих «мелочей» не имеют, а переоборудовать — денег не хватит.

Доведенные до отчаяния завучи и директора школ порой не знают как найти выход. Автобус вроде как есть, но зачастую он стоит «на приколе».

Водитель школьного автобуса обязан иметь высокую категорию «Д», стаж безаварийной работы, быть безупречным и непьющим. Где такого найдешь в селе?

Кроме того, водитель перед поездкой обязан пройти медосвидетельствование (больница может быть очень далеко). А где сельской школе взять отдел технического контроля и механика, который будет проводить предрейсовый контроль, выдавать путевой лист? Функции механика вынужден выполнять сам водитель. Чтобы директор мог дать водителю разрешение, по закону ему надо пройти учебу по обеспечению безопасности дорожного движения и получить соответствующее свидетельство, а затем пройти аттестацию в Сыктывкаре.

Мытарства возникают и с поиском сопровождающих лиц, которые также должны находиться с ребятишками в автобусе.

— Возим школьников — нарушаем один закон, а не возим — нарушаем другой, — сетует директор школы из Ижемского района.

А педагог из Удорского района рассказала: первым делом в автобусе малыши сломали застежки ремней безопасности. Когда автобус использовать запретили, а нужно было попасть в соседнее село, дети сами пошли туда пешком по лесной дороге — им очень хотелось попасть на праздник. Но разве это безопаснее? Кого мы обманываем?

Таких бюрократических запретов — тьма-тьмущая. Формально они вроде бы защищают детей от опасности, на деле — серьезно осложняют жизнь, особенно в сельской глубинке.

Не стой под статьей

Нынешние взрослые с удовольствием расскажут, как в школьные годы ходили в поход, разводили костер, ночевали в палатке. В походах ребята приобретали незаменимые навыки — пользоваться компасом и картой, разводить костер, ориентироваться по сторонам света, распознавать растения и т.д.

Сегодня многочисленные препоны делают походы практически невозможными. Вспомнить хотя бы пресловутый запрет — собирать в лесу валежник (а как костер развести?).

Изменились взгляды и на детский труд. За «эксплуатацию детского труда» педагог может угодить и под статью. Нельзя заставлять ученика убирать территорию школы, переносить вещи из кабинета в кабинет, мыть парты, полы, окна и т.д. Вообще, привлечь ребенка к труду в школе можно только с согласия родителей. Если такового нет, педагогов наказывают.

Но станет ли молодой человек уважать труд уборщицы, если сам ни разу не побывал в этой роли?

Детский труд: польза и радость

Одним из самых ярких и печальных примеров политики запретов служит детское учебно-опытное хозяйство «Межадорское», созданное замечательным педагогом Александром Католиковым для воспитанников школы-интерната. Труд был главным стержнем воспитательной системы. Дети сами сажали и выращивали овощи в хозяйстве, заботились о коровах, кроликах, курах. К сельскохозяйственному труду привлекались все воспитанники, начиная с трех-четырехлетнего возраста. Для каждого находилась посильная работа.

Коллектив агрошколы жил как большая дружная семья: овощи и молочные продукты шли на стол, а часть (избыток) — продавали. (Дети могли даже немного заработать). Как в обычной семье, осенью ребята варили варенье, солили капусту, делали заготовки. Перед Новым годом вместе с Александром Александровичем все лепили пельмени.

В хозяйстве из числа детей были свои бригадиры, но, разумеется, и опытные взрослые специалисты (агроном, доярка, овощевод). В «Межадорском» ребята получали не только навыки, но и рабочие профессии. Они выходили в жизнь подготовленными людьми, многое знали и умели.

Католиков стремился, чтобы труд не был тяжкой «принудиловкой», а приносил радость воспитанникам.

Кстати, тогда первые лица республики (И. Морозов, Ю. Спиридонов) активно поддерживали Католикова. Но сегодня от того «Межадорского» остались лишь воспоминания. И дело не в «нерадивых» республиканских чиновниках. Дело в федеральных законах. Теперь — «низ-зя!».

Например, молоко для детей может быть исключительно заводское, пакетированное. То же и с другой «молочкой». Самодельные заготовки и соления — под строгим запретом: можно отравиться. Об «эксплуатации детского труда» и вовсе молчим… Наследие великого педагога, созданное более чем за 30 лет, сведено к нулю. Причины — невыгодно, нецелесообразно и… просто запрещено. Даже под таким иезуитским предлогом, что, дескать, детский труд у нас в стране запрещен.

«Страшно далеки от народа»

Придуманные чиновниками законы для «защиты» детей на деле защищают лишь самих чиновников. Действуя из благих побуждений, они не сознают, что законы и инструкции, которые пишутся в столичных кабинетах, страшно далеки от народа. Реализовать их зачастую просто невозможно, они способны воспитать в наших детях лишь одно лицемерие.

Как можно требовать от детей доброты, если с экранов телевизоров льется нескончаемый поток лжи и агрессии? Как можно привить подрастающему поколению дружелюбие по отношению к ближним, если каждый вечер на всех ТВ-каналах идут передачи, пробуждающие звериную ненависть к целым народам?

Как можно говорить о формировании у молодых людей гражданской позиции, если главной «общественной добродетелью» объявлена лояльность властям? Кого же мы сегодня воспитываем — приспособленцев, карьеристов, холуев?

Кстати, Александр Католиков был не только великим педагогом, но и человеком, не раз проявлявшим настоящее гражданское мужество.

В 1996 году Президент России наградил Католикова орденом «За заслуги перед Отечеством». Но Александр Александрович был категорически не согласен с тем развалом, который творился в народном образовании, с нищенским положением учителей, с тем, что происходило в государстве… И принципиальный педагог от высокой награды отказался, о чем и написал тогда в «Правду». Было это всего за несколько месяцев до его смерти…

— Неполученный отцом орден так и «завис», — рассказал «Трибуне» Виктор Католиков. — Недавно мне звонили, предлагали награду забрать. Но я отказался. Раз отец орден не принял, я не имею морального права…

Людмила КУДРЯШОВА.