10 дней без работы (Блиц от 3 февраля)

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале.

В феврале в России отмечают День защитника Отечества, который выпадает на четверг и будет выходным днем, пятница, 24 февраля, тоже. Это позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля. При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем. Итого вместе с выходными и праздниками в феврале будет 10 нерабочих дней.

Пали на поле брани

Почти каждую неделю из Украины приходят печальные новости о наших земляках. На днях стало известно о гибели еще двух ребят из Коми.

Это Сергей Мезенцев из Троицко-Печорска, который участвовал в спецоперации в качестве добровольца, а также сыктывкарец Валерий Блинов. Про последнего известно, что он погиб еще в октябре, героически сдерживая прорыв противника на тяжелом направлении. Похоронен боец в Сыктывкаре 31 января, а накануне у него был день рождения – парню исполнилось бы 30 лет.

Сколько стоит школу построить

Проект строительства школы в сыктывдинском селе Ыб получил положительное заключение госэкспертизы.

Новая школа рассчитана на 142 места. Это будет двухэтажное кирпичное здание со спортивным и актовым залами и столовой. Предполагаемая стоимость объекта – 404 млн рублей. А нынешнее здание ыбской школы введено в эксплуатацию в 1965 году, и с тех пор капитальный ремонт там не проводился.

Три центнера на двоих

Закончено расследование по уголовному делу двух жителей Сосногорска, которых обвиняют в браконьерстве. Дело уже направлено в городской суд.

В мае прошлого года, используя резиновые лодки и ставные сети, они выловили на реке Лемью свыше полутора тысяч штук рыб, в том числе ценных пород, общей массой почти три центнера. В результате противоправных действий браконьеров водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Пока это лишь предложение

Работающих пенсионеров предлагают освободить от уплаты страховых взносов. Соответствующий законопроект 30 января внесен группой депутатов в Госдуму.

Суть законопроекта: внести поправки, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. А также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.

«Зеленый бобер» – экобренд

В Коми учредят экологическую премию. «Бобры объединили недропользователей и министерство», – заявила на заседании коллегии 31 января руководитель Минприроды региона Екатерина Киселевич.

Напомним, об этой премии заговорили после нефтеразлива в Княжпогостском районе осенью прошлого года. Утечка произошла из-за разгерметизации трубы, принадлежащей АО «Транснефть-Север». Площадь загрязнения составила 0,8 га лесного фонда. Угрозы для водных ресурсов удалось избежать благодаря старой плотине бобров. Премия «Зеленый бобер» объединит четыре номинации: «Хранитель заповедных земель», «Добровольный страж природы», «Экоблогер» и «Сохранение видов из Красной книги и мест их обитания».

Женатых больше

Комистат представил данные о семейном положении жителей Коми по итогам переписи 2020 года.

По данным ведомства, в 2020 году в зарегистрированном браке состояли 49% жителей региона, в гражданском браке – 7%, никогда не состояли в браке – 20%, разведенных – 12%, вдовых – 12%. Женатых мужчин оказалось 54%, тогда как замужних женщин всего 45%. Доля сельчан, состоявших в гражданском браке, была на 4% выше, чем горожан. При этом разведенных в городской местности на 4% больше. По обоим показателям отличился Ижемский район. Здесь самая высокая доля проживавших в гражданском браке и самая низкая – разведенных. Перепись показала, что количество вдов в Коми в 6 раз больше, чем вдовцов. Это связано с тем, что продолжительность жизни у женщин почти на 10 лет больше.

А чего она машет?

Два молодых сыктывкарца жестоко расправились с… надувной фигурой.

Ночью в микрорайоне Дырнос они увидели у входа в магазин трехметровую фигуру с машущей рукой. Один из них достал из кармана ключ и проткнул им «человека». Второй докончил расправу, разорвав фигуру полностью. Ущерб торговой точке составил 46 тыс. рублей. Вину в содеянном вандалы признали. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

Человек – друг собаки

Чтобы спасти пса, застрявшего в проеме стены, пришлось разбирать кирпичную кладку.

30 января в 6 часов утра в службу 01 позвонили неравнодушные люди и рассказали, что в заброшенном здании кирпичного завода в поселке Дежнево вот уже два часа скулит пес. Трое местных жителей пытались помочь животному, но не смогли. Выехав на место, сотрудники «Спас-Коми» в течение часа вынимали кирпичи из стены вокруг застрявшего в проеме пса. Им пришлось надеть на него намордник, потому что он был напуган и кусался. Вызволив животное, спасатели сообщили, что передадут его хозяйке.

В Коми едет Райкин

5 февраля режиссер, сценарист и продюсер Андрей Райкин выступит в Национальной библиотеке РК.

Андрей Максович – шеф-редактор Службы информационного вещания телеканала «Культура», племянник выдающегося актера эстрады Аркадия Райкина и двоюродный брат Константина Райкина. В Сыктывкаре он представит художественно-публицистический фильм «Мой дед – цыган Шапиро», а также познакомит читателей и зрителей с одноименной книгой, в которую вошли произведения разных жанров. Начало встречи в 11.00. Вход свободный.

Квартиру брали штурмом

Нетрезвый мужчина дважды выстрелил из-за закрытой двери.

В Сыктывкаре при попытке бывшей супруги открыть дверь имеющимися у нее ключами хозяин произвел два выстрела. На место незамедлительно направили ближайшие наряды полиции и все экстренные службы. Полицейские оцепили вход в подъезд, перекрыли дорогу. Жильцов попросили не покидать свои квартиры до особого распоряжения. Сотрудники СОБР «Заря» без применения оружия осуществили штурм квартиры, где закрылся стрелявший. Задержанный доставлен в отдел полиции.