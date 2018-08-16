17 августа академик Асхабов отмечает 70-летие

Чествование юбиляра состоится на совместном заседании Ученого совета ФИЦ и Института геологии Коми научного центра, где Асхаб Асхабов работает нынче главным научным сотрудником. До этого, напомним, он девять лет был директором Института и с 2006 по 2016 годы занимал пост председателя президиума КНЦ УрО РАН.

Асхабов — известный ученый-физик, минералог, специалист в области теоретической и экспериментальной минералогии, минералогической кристаллографии и кристаллогенезиса. Кроме большой научной работы он занимается и общественной — является сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта и председателем республиканского отделения Русского географического общества.

Академик Асхабов написал более 400 научных статей и несколько монографий. Он является автором теории о кластерной (кватаронной) самоорганизации вещества на наноуровне, первым описал кватаронную модель шаровой молнии и выступил с гипотезой о кватаронном происхождении жизни.