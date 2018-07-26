20 миллионов рублей «зарыли» в землю

Ушедший в отставку глава администрации Печоры Андрей Соснора, проработавший в должности руководителя муниципалитета менее двух лет, возможно, предстанет перед судом.

Экс-мэру предъявлено обвинение по двум статьям: злоупотребление служебным положением и служебный подлог, по совокупности ему грозит до 4 лет колонии. Дело возбуждено по последствиям строительства водопровода в поселке Озерный.

Андрей Михайлович приступил к обязанностям руководителя муниципалитета в конце 2015 года, когда в районе полным ходом уже осуществлялась программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (подпрограмма «Обеспеченность сельского поселения качественной питьевой водой»). В ее рамках в поселке Озерный начали строить водопроводные сети, которые по плану должны были вступить в строй в 2016 году. Программа контролировалась федеральными структурами и за ее выполнением строго следила прокуратура и спрашивало республиканское начальство. Деньги нужно было освоить и вовремя доложить по инстанции.

29 декабря 2016 года Андрей Соснора, отработавший на посту мэра чуть больше года, подписал разрешение на ввод водопровода в эксплуатацию. Бывал ли он на строящемся объекте, знал ли о реальном положении дел на стройке, история умалчивает. Как бы там ни было, на самый верх поступило сообщение, что программа выполнена, и 19 декабря водопровод введен в эксплуатацию.

Однако незадолго до подписания акта на объекте побывала комиссия Госстройнадзора республики и прокуратуры, выявившая массу нарушений. Оказалось, что проектная документация не утверждена, а работы выполнялись с большими нарушениями. Более того, для эксплуатации объекта не было условий (водопровод вообще не мог работать, поскольку проект не предусматривал его подключение к электросетям насосной станции). Однако это не остановило руководителя муниципалитета. Вероятно, желание хорошо и вовремя отчитаться перед новым главой региона пересилило страх ответственности. В результате в землю оказались зарыты почти 20 миллионов рублей.

Как потом выяснилось, разрешение на ввод было выписано вообще на другой объект, причем «с опережением графика» – еще 29 сентября. Проще говоря, это была «чистая липа». В предписании по устранению нарушений, выданном прокуратурой главе администрации А. Сосноре в марте 2017 года, указывалось: «Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц МР «Печора», виновных в указанных нарушениях. О результатах принятых мер сообщить прокурору». Но не мог же начальник наказывать сам себя!

Добавим, что «Трибуна» об этом странном строительстве сообщала в материале «Водопровод в никуда», опубликованном еще 20 апреля 2017 года…

Анатолий ПОЛЬКИН.