Торжественное открытие республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» состоится 7 апреля в Сыктывкаре.
Участников и гостей мероприятия примет Республиканский центр дополнительного образования (ул. Коммунистическая, 3).
В состав участников конкурса вошли 6 учителей начальных классов, 4 учителя английского языка, 3 учителя истории и обществознания, 2 учителя физики, учитель математики, биологии, географии и преподаватель-организатор основ безо-
пасности жизнедеятельности.
Конкурс проходит в несколько этапов, каждый из которых включает несколько конкурсных испытаний. Очные туры профессионального состязания стартуют 8 апреля.
20 педагогов претендуют на звание «Лучшего учителя года»
Торжественное открытие республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» состоится 7 апреля в Сыктывкаре.