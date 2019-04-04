20 педагогов претендуют на звание «Лучшего учителя года»

Указом президента России начальником Управления ФСБ по Коми назначен Владимир Щуровский. Известно, что в органах

безопасности он с 1995 года. Перед назначением в Коми он возглавлял УФСБ России по Тыве.

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на лучшую песню о Коми, который проводится в рамках подготовки к предстоящему 100-летию республики.

Судебные приставы Печоры взяли под арест имущество судостроительного завода.