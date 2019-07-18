21 июля Владимир Андрианов отметит свое 80-летие

В это воскресенье отметит юбилей известный в республике ученый-экономист, публицист, общественник и журналист Владимир Алексеевич Андрианов.

На протяжении многих лет он возглавлял Ассоциацию независимых экспертов, занимался экспертизой общественно значимых проблем, в том числе и вопросами освоения Арктики.

В. Андрианов родился перед войной, в 1939-м, в школу пошел в Мелитополе, а закончил ее уже в Воркуте, куда по работе перевели его мать. В заполярном городе он прожил много лет. Трудовой путь начал в паровозном депо учеником строгальщика-фрезеровщика. Заочно закончил электротехнический факультет железнодорожного вуза, позднее – экономический факультет, а затем и аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. В 1976 г. переехал в Сыктывкар.

Как человека многогранного и неравнодушного, которому все интересно, жизнь сталкивала Андрианова со многими замечательными людьми и открывала ему новые возможности для реализации. Он сумел проявить себя и в комсомоле, и на партийной работе, а затем и на научном поприще.

Неугомонный Андрианов не успокоился и на пенсии. Он реализует себя как педагог, ведет преподавательскую работу в СЛИ, занятия в бизнес-школе, семинары, передает молодежи свои опыт и знания.

В. Андрианов известен и как яркий публицист, постоянный автор «Трибуны», на страницах которой он опубликовал десятки острых статей на социально-экономические темы.