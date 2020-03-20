Вирус, снимай корону! На угрозу эпидемии россияне реагируют прозаично – закупают гречку и туалетную бумагу

Не осталось ни одного континента, где бы не появился человек, зараженный коронавирусом. На 19 марта заболевшие обнаружены в 116 странах. По данным медиков, смертность от COVID-19 на порядок выше, чем от гриппа. Умерло уже почти 8 тысяч человек. Большинство из них — пожилые люди. Но есть и приятные новости. Свыше 70 тысяч зараженных уже вылечилось!

Хорошее место «обсерватором» не назовут

Пока единственный способ выявить болезнь — это лабораторный тест. В Коми тест-пробы были взяты на сегодня у 265 человек. Запас есть еще на проведение 1100 тестов. Этого, как считает главный санитарный врач Людмила Глушкова, достаточно. Под наблюдением в стационарах находилось около 150 человек, в основном, те, кто прибыли из Китая и Италии. 39 из них уже прошли обследование и выписаны. Трое (те, кто контактировал с единственным пока заболевшим сыктывкарцем, подхватившим вирус в Иране) находятся в обсервации. Сам же заболевший студент уже идет на поправку.

– Первое, что нужно сделать, это изолировать пациентов с пневмонией, поскольку мы не знаем точно ее характер: вирусная она или нет, – заявил на экстренном совещании министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Второе – обсерватор. Объективно мы видим, что потребность в нем растет. Тем более, что есть ситуации, когда самоизоляция в квартире невозможна. Например, если там проживают пожилые люди или есть новорожденный. Надо рассмотреть, где организовать еще один обсерватор, и не на 30 коек, а гораздо больше.

С 16 марта в республике объявлен режим повышенной готовности. Введено свободное посещение детских садов и учреждений допобразования, а школы, ссузы и вузы перешли на дистанционное обучение. Отменены все спортивные и культурно-массовые мероприятия. Музеи работают для одиночных посетителей по расписанию и реализуют образовательные программы с использованием дистанционных технологий.Библиотеки работают только в режиме книговыдачи.

Все театры и концертные организации региона отменили показ спектаклей и концертных программ, перенесен (пока на неопределенный срок) фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс».

Во всех учреждениях, подведомственных Министерству труда и занятости населения Коми, введен режим допуска сотрудников к рабочим местам с обязательным измерением температуры и визуальным осмотром состояния здоровья. В объектах с круглосуточным пребыванием людей установлен строгий карантин, так же как во всех домах-интернатах. Вход туда запрещен даже для близких родственников. Выезд за пределы республики воспитанников учреждений соц-защиты в весенние каникулы – также под запретом.

Что они привезли из Парижа?

Режим самоизоляции необходимо соблюдать россиянам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии, Франции. Кстати, первым парламентарием, который исполнил этот указ, стал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Несколько дней он работал в Париже, принимая участие в работе Бюро ПАСЕ, а вернувшись в Москву, оформил больничный.

В Коми первыми, кто мог подать пример остальным «возвращенцам», могли бы стать глава региона Сергей Гапликов, вице-премьер Анатолий Князев или хотя бы директор филармонии Мария Балмастова. В конце февраля они побывали на Днях Республики Коми в Париже, когда там уже вовсю «разгуливал» вирус. Но вся взрослая делегация (минимум 20 человек) карантином пренебрегли. А вот группу воркутинских детей, также вернувшихся из Франции с олимпиады по ментальной арифметике 13 марта, забрали на карантин прямо при выходе из поезда.

А как у них?

В Европе не осталось ни одной «чистой страны». Дольше всех продержалась Черногория. Везде приняты жесткие меры – карантин или даже комендантский час. А вот правительства Великобритании и Швеции вводить строгие меры не спешат. Там считают, что граждане должны переболеть новым вирусом и получить «коллективный иммунитет». В группу риска там относят только людей «серебряного возраста», 60+. Им рекомендовано не выходить на улицу.

Несмотря на то, что число заболевших в Швеции превысило отметку в 1000 человек (три человека умерли, трое в тяжелом состоянии), там до сих пор продолжают работать все образовательные учреждения, кафе, рестораны, тренажерные залы, нет распоряжений на работу из дому. Опубликованы лишь рекомендации тем, кто почувствовал себя заболевшим, оставаться дома. Шведы говорят так: «Страшнее самого опасного вируса – «вирус страха», который заставляет людей совершать поступки, усугубляющие ситуацию. Паника лишает человека адекватности и толкает на необдуманные поступки. Такие, как тотальная скупка консервов, гречки и туалетной бумаги. «Иногда надо отключать инстинкты и включать голову, которая нам дана не только для того, чтобы в нее есть» – призывают сограждан популярные блогеры.

Интересно, что в Италии и в Китае за дни строжайшего карантина в разы уменьшились выбросы диоксида азота, поскольку с начала эпидемии здесь прекратили работу многие крупные промышленные предприятия. Кроме того, по всей Европе значительно снизился уровень загрязнения транспортом.

В Венеции очистилась вода в каналах, она стала прозрачной, вернулась рыба. Из-за отсутствия туристов на каналах появились лебеди, туда теперь даже заплывают дельфины!

А, может, планета просто устала от людей? И загоняет нас по домам, чтоб мы навели порядок: начиная со своей комнаты и продолжая мыслями в своей черепной коробке?

Игорь АРТЕМОВ.

Простые правила безопасности

CОVID-19 передается в основном воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, через слюну или выделения из носа.

Если больной касается любой поверхности, например, дверной ручки, а потом за нее берется здоровый человек и, не помыв руки, трогает рот, нос или глаза, он также может заразиться. Нужно мыть руки с мылом, использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа, и воздержаться от посещения мест скопления народа: торговых центров, кинотеатров, поездок на общественном транспорте в час пик.