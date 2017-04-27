Промысел разрешен пока в трех районах республики: Прилузском, Койгородском и Сысольском. Период весенней охоты продлится на этих территориях до 6 мая.
В Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Княжпогостском и Удорском районах весенняя охота стартует 30 апреля и продолжится до 9 мая.
С 7 по 16 мая определены сроки охоты для третьей группы, в которую вошли Троицко-Печорский район, Сосногорск, Вуктыл и Ухта.
Четвертая группа — в составе Усть-Цилемского и Ижемского районов, а также Печоры и Усинска — отправится на весеннюю охоту с 14 по 23 мая.
Пятую группу представили самые северные районы – Воркута и Инта. Здесь весенний промысел пройдет позже всех — с 21 по 30 мая.
Установлены и нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов. Так, за один день охотник имеет право добыть пять селезней и уток, двоих гусей, за исключением видов, занесенных в Красную книгу РФ и Республики Коми. Самцов глухаря и тетерева можно добыть всего лишь по одному за весь разрешенный период весенней охоты. Промысел в отношении вальдшнепа не ограничен.
27 апреля открыта весенняя охота
Промысел разрешен пока в трех районах республики: Прилузском, Койгородском и Сысольском. Период весенней охоты продлится на этих территориях до 6 мая.