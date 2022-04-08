На днях глава Коми Владимир Уйба высказался по поводу будущего сыктывкарской хоккейной команды «Строитель», игроки которой уже несколько месяцев, с января этого года, сидят без зарплаты.

Автобус не трогайте!

Заработать себе на «хлеб с маслом» за счет коммерческой деятельности, продажи билетов или спортивной атрибутики провинциальный клуб, вероятно, не в состоянии. Привлечь спонсоров по нынешним временам тоже проблема. И когда главный из спонсоров – Сыктывкарский ЛПК – отказался финансировать команду, «Строитель» очутился на грани банкротства. (Кстати, на этой неделе «Монди СЛПК» заключил с правительством договор социального партнерства на 2022 г., согласно которому бумажники проспонсируют футбольный клуб «Новая генерация» на сумму 90 млн руб.)

Была даже предпринята попытка продать клубный автобус «Строителя», но Владимир Уйба высказался категорически против, поскольку автобус – подарок властей Коми. И вообще, на чем тогда спортсмены будут выезжать на соревнования?

В последние годы финансирование «Строителя» осуществлялось по весьма непрозрачным схемам (именно это в первую очередь и отпугивает потенциальных спонсоров). Конечно, были известны суммы, которые получают спортсмены, но они нигде не афишировались: зачем раздражать народ? Тем более что турнирные результаты у «Строителя» были весьма средненькими.

«Не в коня корм»

Финансовые показатели обнародовал сам Владимир Уйба. Официальная заработная плата у ушедшего на днях в отставку главного тренера «Строителя» Павла Франца составляла 690 тысяч рублей. Спортсмена-инструктора топ-уровня – 340 тысяч (таковых в команде шесть человек). А «простые» спортсмены-инструкторы получали по 170 тысяч рублей в месяц.

Многих болельщиков эти цифры шокировали. Для сравнения: у архангельского «Водника» лишь два игрока имеют зарплаты на уровне топ-игроков «Строителя», зарплата главного тренера тамошнего клуба – 500 тысяч рублей. При этом коллектив из Архангельска весь сезон боролся за первое место, а «Строитель» занял лишь скромное восьмое место.

Получается, что «не в коня корм»?

Дайте 44 миллиона

Владимир Уйба предлагает провести коренную перестройку команды. Сегодня ХК «Строитель» – автономная некоммерческая организация с одним учредителем – экс-игроком команды Константином Агафоновым, он же президент клуба. Уже в апреле предлагается создать новую АНО, в качестве ее учредителя выступит Минспорта Коми.

21 апреля, когда состоится очередная сессия Госсовета Коми, Владимир Уйба попросит у депутатов изыскать 44 миллиона рублей для решения текущих проблем «Строителя».

Но и взятые из скудного бюджета Коми 44 миллиона команду вряд ли спасут – требуется гораздо больше. Только для участия в первенстве страны по хоккею с мячом у команды должен быть годовой бюджет не меньше 90 млн рублей.

Для справки: бюджет «Строителя» на 2021 год составлял 100 млн рублей. На 2022 год поступила заявка уже на 110 млн с возможным расширением до 120. Деньги серьезные, особенно учитывая нынешнее сложное состояние дел в экономике. Так что у депутатов парламента явно появятся вопросы к главе по части финансирования спортивной команды.

Гордеева – в президенты!

Впрочем, Владимир Уйба говорил не только о деньгах. Им было высказано пожелание наполнять состав «Строителя» местными воспитанниками (в скобках отметим, что для этого нужно развивать детско-юношеский хоккей, для чего тоже нужны деньги). А в лице нового главного тренера губернатор видит экс-игрока команды, живущего в Сыктывкаре.

По мнению председателя совета ветеранов физкультуры и спорта Сыктывкара и председателя совета ветеранов клуба «Строитель» Анатолия Соловьева, сейчас надо вспомнить прежние наработки. Например, в «нулевые» годы у клуба был совет директоров (его председатель – экс-гендиректор «Монди Сыктывкарский ЛПК» Андрей Дрибный, заместителем у него был министр внутренних дел Коми Владимир Силаев, он же возглавлял республиканскую федерацию хоккея с мячом и клуб). В совет директоров тогда входили крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники. Они решали все вопросы, связанные с финансированием команды и контролировали расходы.

Очевидно, что требуется избрать нового президента клуба. Ветераны предлагают на эту должность экс-руководителя Агентства Коми по физической культуре и спорту Николая Гордеева. Главным тренером команды они видят экс-игрока «Строителя» Вячеслава Леготина, который уже был «рулевым» команды с 2008 по 2014 годы.

Лед у нас какой-то… ненастоящий

Если говорить о хоккейном будущем Сыктывкара, то обязательно нужен новый искусственный лед. В ходе недавней реконструкции республиканского стадиона, на которую было потрачено более трех миллиардов рублей, искусственный лед появился, но он тает при минимальных плюсовых температурах. И кому он такой нужен?

Вообще, складывается странная ситуация: по неизвестным причинам надзорные органы не желают вникнуть в мутную историю с неэффективным расходованием государственных средств при реконструкции республиканского стадиона.

Лишь в том случае, если у игроков сыктывкарской команды будет возможность выходить на лед с сентября по май (а не как сейчас – с ноября по март), можно строить планы развития хоккея и других зимних видов спорта, появится возможность зарабатывания средств через предоставление платных услуг. Весь спортивный мир живет за счет коммерциализации спортивных объектов. Почему мы должны идти каким-то особым путем, причем явно тупиковым?

Поэтому ожидаемый перевод «Строителя» под крыло Минспорта Коми хотелось бы рассматривать лишь как вынужденную и временную меру.

«В чем фишка?»

А тем временем озвученная Владимиром Уйбой информация о доходах хоккеистов нашла горячий отклик в спортивной среде. Бронзовый призер Олимпийских игр в Турине (2006 год), чемпион мира по лыжным гонкам (2005 год) Василий Рочев-младший в социальных сетях высказался вполне откровенно: «А в это время спортсмены сборной Коми по лыжным гонкам выигрывают золотые медали на чемпионате России, участвуют в Олимпийских играх, выигрывают там золотые медали! Выигрывают этапы международных марафонских серий и отдельные марафоны с вековой историей!

И при всем этом главный тренер Республики Коми по лыжным гонкам получает зарплату в 12-15 раз меньше. Спортсмены-инструкторы тоже! Лично мне непонятно, почему спортсмены и тренеры команды «Строитель» получают такие зарплаты?

В чем фишка? Получается так: нет в хоккее с мячом результата – получи нормальные деньги! Есть результат в лыжных гонках – не получи!

Может, все привыкли к тому, что лыжники преданные, выносливые и наивные? Можно их обделить, а они все равно победят…»

Позицию Василия Васильевича разделяют многие спортсмены. Что на вполне обоснованные претензии ответит Минспорта Коми?

Сергей МОРОХИН.