29 миллиардов – на соцзащиту

В Госсовете Коми продолжается «горячая пора» — обсуждение бюджета на 2018-й и последующие 2019-2020 годы.

На этой неделе обсуждались госпрограммы «Социальная защита населения» и «Содействие занятости населения».

Общая сумма программы соцзащиты на будущий год составит более 10 млрд рублей, почти семь из них уйдут на различные компенсации, субсидии и пособия нуждающимся гражданам. Таковых в Коми на сегодня более 270 тысяч человек.

Председатель Комитета по социальной политике Наталья Паншина напомнила, что по поручению Президента РФ к 1 января 2018 года во всех субъектах России должна быть ликвидирована очередь в дома-интернаты. Республика выполнила это поручение досрочно — к 1 апреля 2017 г.

С 1 октября этого года право оказывать услуги населению по соцобслуживанию на дому наряду с государственными учреждениями получили также 11 социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) республики. Общий охват населения услугами этих СОНКО составит семь тысяч человек. В бюджет на эти цели ежегодно будут закладывать по 425,8 млн рублей. Их будут выделять СОНКО в форме грантов.

Для содействия занятости населения правительство планирует выделить в 2018-2020 годах 1,8 млрд рублей. Большая часть этих средств уйдет на социальные выплаты безработным. На особом контроле — работа по созданию дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в поисках работы находятся более 700 человек с инвалидностью.