Уроженец Ухты Дмитрий Алиев стал победителем турнира по фигурному катанию в Казани.

После короткой программы спортсмен был вторым, но смог уверенно откатать произвольную. По завершении проката он даже поцеловал лед. «Надо благодарить место, где выступаю. Лед скользкий, в нем много дыр», – пошутил спортсмен. «Я вытерпел, дожал, потому что утром на тренировке опять получил травму. Обострилось старое повреждение. Тренер обнял меня перед разминкой и сказал: «Боремся». Но мне не пришлось бороться, я получал удовольствие», – признался Дмитрий.

Деньги на младенцев

Финансирование на «подарки новорожденным» увеличат вдвое.

Напомним, новая мера поддержки для семей с детьми начала действовать в Коми с 1 июля 2022 года. Она распространяется на малышей, появившихся на свет с этой даты. Если в семье появились на свет двое или более детей, то на каждого малыша предоставляется отдельный комплект. В текущем году на эти цели было заложено 19 млн рублей, на которые закуплено более 5 тысяч наборов. В 2023 году на покупку «подарков» запланировано 38 млн рублей. Стоимость одного набора – 5 тысяч рублей.

Оленеводы вернулись в Коми

Соседние НАО и ЯНАО предлагали более выгодные закупочные цены на мясо оленя.

Ранее закупочная цена в соседних регионах была выше, и частники перегоняли свои стада на их убойные площадки. Так, за 1 кг северного оленя в Воркуте предлагали 150-180 рублей, тогда как в ЯНАО за 1 кг мяса оленя платили 450 рублей, а в НАО – 310. Однако в 2022-м Минсельхоз Коми нашел средства и установил гарантированную закупочную цену: 320 рублей за 1 кг. После этого объемы поставок оленины в Коми выросли на 100 тонн.

И снова потери…

В ходе СВО на Украине погибли пять бойцов из Коми.

Это сыктывкарцы: командир отделения взвода морской пехоты Александр Эрфурт, сержант Росгвардии Владимир Барсук, командир стрелкового отделения Роман Байбородин, а также Андрей Никонов и Артем Бикчураев. В целом за 9 месяцев спецоперации погибли уже больше наших земляков, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Экс-мэр Инты стал мясником

Павел Смирнов, отбывающий наказание в колонии № 11 в Нижегородской области, освоил профессию мясника.

Как сообщает информагентство «В городе N», Смирнов работает в цеху, который производит продукцию для столовой колонии. По словам экс-мэра, работа ему нравится, он быстро вник во все детали, поскольку в бытность работы главой администрации курировал вопросы общепита. «Для меня это богатый опыт. Раз в жизни сложилась такая ситуация, из нее надо выжимать максимальную пользу», – рассказал он. Напомним, в 2018 году П. Смирнов осужден на 11 лет колонии строгого режима за коррупцию и взяточничество.

Кубок остался в Воркуте

В Заполярье завершилась XXII Спартакиада народов Севера России.

По итогам общекомандного зачета пьедестал почета вновь поделили между собой Воркута, Ухта и Сыктывкар. Воркутинцы стали победителями этих состязаний уже в 21-й раз. Главный трофей они уступили лишь однажды – в 2014 году – ухтинцам. Помимо кубка Воркута получила денежный приз в 150 тысяч рублей.

Бездомных станет меньше

За последние три года в Коми сократилась численность бездомных собак.

Для завершения работ на создание и

обустройство приютов для бездомных животных в текущем году дополнительно выделен 41 млн рублей. Создаются 6 новых и обустраиваются 4 существующих приюта.

А у нас будет газ!

Завершены проектные работы для газификации населенных пунктов Сыктывдинского района.

«Газпром газораспределение Сыктывкар» подготовил проектную документацию для строительства газопровода-отвода и ГРС «Пажга», а также межпоселкового газопровода общей протяженностью 64 км. Реализация проекта создаст возможность для подключения к газовым сетям трех котельных и около 1,7 тыс. домовладений в населенных пунктах Пажга, Гарьинский, Гарья, Нювчим, Шошка и Граддор. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано на 2023-2024 годы.

Миллиард на мосты

На ремонт аварийных мостов за три года направят рекордную сумму.

Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов. В эту сумму входит и 588,8 млн рублей в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», что позволит значительно улучшить техническое состояние мостов на дорогах республики. На сегодня доля протяженности мостовых сооружений, находящихся в удовлетворительном состоянии на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, составляет всего 42,3%.

Вся надежда на вертолеты

В Удорском районе идет подготовка к открытию четырех вертолетных площадок.

Руководитель администрации Удорского района Николай Жилин сообщил, что муниципалитет просит помощи в открытии вертолетных площадок в д. Коптюга, селах Чупрово, Большая Пысса и Важгорт. На сегодня уже выполнены работы по межеванию земельных участков, территории будущих площадок поставлены на кадастровый учет. От республики поступило навигационное оборудование. Решается вопрос с обучением специалистов, которые будут с ним работать.

Приходи на меня посмотреть

13 ноября в ухтинском конноспортивном клубе пройдет день открытых дверей.

Гостей приглашают познакомиться с лошадьми, которых всем миром спасли от убоя. Неравнодушные ухтинцы за три часа собрали необходимую сумму в 200 тысяч рублей. Денег хватило, чтобы рассчитаться с владельцем и закупить корма. Все желающие могут приехать в п. Шудаяг на ул. Тимирязева и лично угостить Шона, Лаптя и жеребенка морковкой или кусочком сахара.

И фонарь может ударить

Ухтинку ударило током от фонаря уличного освещения.

Инцидент произошел на пешеходном переходе в районе ул. Дзержинского, 18 у магазина «Березка». Девушка переходила дорогу вместе с собакой. Пес подошел к столбу и вдруг завизжал от боли – его ударило током. Хозяйка попыталась его оттащить и тоже почувствовала удар током. Ухтинка записала предостерегающее видео, которое опубликовано на сайте информационной программы «День».