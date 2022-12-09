В селе Корткерос переселенцы из аварийного жилья уже пять лет мерзнут в своих квартирах. Да к тому же новые дома трещат по швам, стены покрываются черной плесенью. В понедельник корреспондент «Трибуны» вместе с представителями Народного фронта встретился с жильцами этих новостроек.

Друзья по несчастью

Валентина Камоликова до 2017 года проживала в поселке Уръель. По программе переселения из ветхого аварийного жилья женщине, как и другим ее землякам, дали квартиру в райцентре в новом двухэтажном кирпичном доме на улице Колхозной. Но у жильцов тут же возникли проблемы: сначала с канализацией, потом с электропроводкой…

– Зимой сидеть без света – это катастрофа! Ведь наши квартиры отапливаются с помощью электричества, то есть конвекторов, – рассказывает Валентина Михайловна. – При этом стены не утеплены, к тому же они в трещинах. В доме плохая вентиляция, постоянная сырость, плесень…

И такие проблемы не только в домах на ул. Колхозной, но и на соседних улицах Ольховой и Рябиновой. Новые дома там каркасные, а значит, в них еще больше ядовитой плесени, и зимой всегда очень холодно.

Придомовая территория здесь тоже не благоустроена. Жильцы новостроек обращались к местным властям, чтобы те сделали водосток, но в администрации ответили, что при планировке это не было предусмотрено. В общем, сыро и в квартирах, и во дворе. Жильцы горько сетуют: мол, переехали из сельской глуши в райцентр, а туфли после этого ни разу не надевали – только резиновые сапоги.

15 тысяч – за электричество

Христина Ветошкина проживает со своими родителями и младшими братьями-сестрами (тоже переехали из села Уръель) в одном из домов на ул. Ольховой. По ее словам, 3-комнатную квартиру она покупала в 2018 году. Прежние хозяева, которым квартира досталась от администрации по программе переселения (приватизировали жилье и сразу продали), не предупредили, что она с «сюрпризом».

– Мне нужно было срочно переезжать в Корткерос, потому что Уръельская школа закрылась и я осталась без работы. А младшим братьям и сестрам надо учиться. Хозяева предложили купить квартиру в рассрочку – это меня устроило. Но как только я въехала, то узнала, что квартира «проблемная». Первое – это отдушина не выведена, завершается на верхних этажах во всех домах. Видать, сэкономили, не вывели до конца. Вся вонь заходила в квартиру. Зимой, как ударили морозы, стало холодно, – рассказывает Христина Ветошкина. – Все жалуются, что в квартирах холодно, а нам отвечают: мол, включайте обогреватели. Но их мощности не хватает – ломаются. Некоторые соседи в сильные морозы ютятся в одной комнате, потому что за электроэнергию приходят огромные счета. К примеру, в холодный период я плачу за свет 15 тысяч рублей в месяц. В этих домах все на электричестве: и варим, и обогреваем жилье. Конечно, счетчик крутится, и это сильно бьет по карману. Моя зарплата – 23 тысячи рублей. Вот и считайте, сколько останется после того, как я оплачу по квитанции. Хорошо, что у родителей – пенсия, на нее и живем. Я спрашивала у сотрудников энергосбытовой компании: можно ли нам снизить тариф? Ответили: мол, мы и так платим по заниженному (сельскому) тарифу. А в городе выходило бы еще больше!

Откуда задолженность?

Мать четверых детей Евгения Тимофеевна Бобрецова заселилась в одну из квартир новостроя по ул. Ольховой в 2019 году. Она тоже ранее проживала в ветхом доме в поселке Уръель.

– Сначала я добивалась, чтобы мое жилье признали аварийным. Комиссия составила акт, признали. Потом стала добиваться через суд переселения. Добилась. Переселили, но теперь мне снова надо бегать по судам.

– Почему?

– Потому что на меня повесили огромный долг за электроэнергию. Сразу, как заселилась, я запросила справку от энергетиков, что нет там задолженностей. Такую справку мне дали, но через месяц мне пришел счет и иск в суд – задолженность 28 тысяч рублей. Суду я справку предоставила, судья иск отменил. Но через месяц долг вырос и рос каждый месяц. Теперь я должна 150 тысяч рублей. И не понимаю – за что. Я одна воспитываю детей. С моей карточки удерживают задолженность, и я никак не могу все это остановить. Обратилась в генеральную прокуратуру, ответили: мол, взяли под контроль. Как жить дальше? – расстраивается многодетная мать.

По словам Евгении Бобрецовой, в квартире очень холодно. В прошлом году комиссия из жилищного отдела райадминистрации приходила и делала замеры температуры. В комнатах показало всего 9 градусов тепла. Но ничем многодетной матери не помогли. Сейчас также холодно.

Молодые супруги Тарачевы, воспитывающие двухлетнего малыша, тоже вынуждены жить в холодной, с ядовитой плесенью квартире. По словам Инны Тарачевой, квартиру получил ее муж. Они жаловались в администрацию в надежде, что там помогут с ремонтом (полы гнилые муж сам уже поменял, стены тоже в трещинах, в черной плесени, холодно), но даже никто не приходил посмотреть. Супруги написали обращение в прокуратуру.

Народ страдает, а власть бездействует

– В селе Корткерос в 2016 году сдали в эксплуатацию дома для переселенцев из ветхого аварийного жилья. Но получилось, что люди переехали отнюдь не в комфортное жилье. Мы убедились, что в домах холодно, в углах квартир грибок, черная плесень (а это небезопасно для здоровья), не все хорошо с вентиляционной вытяжкой. Дома трещат по швам, трещины замазываются, но снова образуются. Жители жаловались в ряд инстанций, но в лучшую сторону ничего не меняется. Среди жильцов есть собственники, но есть и у кого муниципальное жилье. Страдает не один человек, а десятки корткероссцев. Со своей стороны мы тоже подключим соответствующие надзорные контро-

лирующие органы, почему чиновники на местах не решают проблему столько лет, а бездействуют, – прокомментировал руководитель регионального Народного фронта Андрей Мишарин.

Екатерина МАКАРОВА.