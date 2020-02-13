300 тысяч – за табуретку (Криминал от 14 февраля)

Страдания избитого табуреткой ухтинца суд оценил в 300 тысяч рублей.

Суд установил, что во время драки один из драчунов пустил в ход табурет, которым ударил спарринг-партнера по голове. После выздоровления тот обратился в суд с иском к обидчику, потребовав взыскать 600 тысяч рублей. При определении размера компенсации суд оценил обстоятельства, при которых была получена травма: нетрезвый потерпевший выяснял отношения с обидчиком, оскорблял его. Это подтвердили и очевидцы.

Век воли не видать!

Освободившийся из колонии мужчина вышел за ворота, но в этот же день вернулся обратно.

11 февраля в полдень возле производственного объекта «Сельскохозяйственный участок» КП-51 был задержан гражданин, который пытался передать осужденному, работающему подсобным рабочим на данном объекте колонии-поселения, мобильный телефон и два зарядных устройства к нему. Оказалось, что телефон и зарядные устройства он выпросил у своих родственников, которые встретили его за воротами.

Отзывчивый таксист

В Ухте прибывший по вызову водитель такси увидел у подъезда старушку, которая попросила его поехать в банк и отправить 30 тысяч на указанный в записке номер карты.

87-летняя женщина была сильно взволнована, поэтому таксист спросил, что случилось. Она рассказала, что ее внук попал в беду и нужно дать деньги следователю, чтобы закрыть дело. Водитель сумел уговорить пожилую женщину не отправлять деньги, а обратиться в полицию, что та и сделала. Ведется проверка.

«Закладчик» попался с поличным

Спрятанные подростками наркотики нашли полицейские.

Летом прошлого года 17-летний юноша через интернет вступил в группу, занимающуюся сбытом наркотиков. Выступая в качестве «главаря», он отправил 15-летнего мальчишку и 14-летнюю девушку делать «закладки». Те выполнили задание, сфотографировали места тайников и передали информацию «боссу». Тот сообщил об этом «партнерам» в интернете. Тайники нашли полицейские, подросток вину признал. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Продавец зарубил покупателя топором

Продавец не захотел отдавать покупателю автомобиль.

В конце января житель Княжпогостского района отправился покупать машину в Усинск, однако домой не вернулся. Его искали волонтеры и полиция, потом было возбуждено уголовное дело. Сыщики установили, что покупатель вместе с продавцом ездили по дорогам района, проводя тест-драйв. Возле Верхне-Колвинского месторождения продавец убил покупателя топором, деньги забрал, а тело закопал в снегу. Задержанный преступник показал, где закопал тело убитого, ведется следствие.

Генерал остался за решеткой

Верховный суд Коми рассмотрел жалобу Виктора Половникова на арест. Заседание прошло 12 февраля в закрытом от СМИ режиме.

Суд проверил законность ареста экс-министра региона. Как сообщили в пресс-службе Верхсуда, арест бывшего главного полицейского региона оставлен в силе.