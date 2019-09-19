35-летний дизайнер произвел в столице Коми фурор

Юханн Никадимус — единственный в России мужчина, который занимается реконструкцией женских головных уборов. Он приезжал на два дня в Сыктывкар и принял участие в открытии выставки «Нормальный кокошник».

Удивительно, но такая, казалось бы, специфическая тема собрала на вернисаж в «Револьт-центре» немало зрителей. Более того, на мастер-класс и экскурсию по выставке, которые Юханн проводил во второй день, опять собрался полный зал. Конечно, в первую очередь, зал заполнили студенты факультета искусств СГУ и действующие мастера прикладного искусства. Им есть чему поучиться у Юханна. Но было немало сыктывкарских модниц, которые давно подметили модный тренд — возвращение кокошника.

Спасибо мундиалю

«Камбэк» случился на прошлогоднем чемпионате мира по футболу. Тысячи болельщиков со всего мира считали своим долгом прикупить «русскую корону» как символ всего «русского», и ушлые «сувенирщики» получили тогда свою законную сверхприбыль. По данным РБК, продажи кокошников выросли в 16 раз, и сегодня он прочно занял свое место рядом с такими раскрученными брендами, как матрешка и шапка-ушанка.

Однако все это не имеет отношения к тому, чем занимается Юханн. Его головные уборы не для стадионов. Это — произведение искусства.

Для кино — это слишком дорого

Несмотря на необычное имя, Юханн отнюдь не иностранец, просто по отцовской линии его предки были ассирийцы, переехавшие в Россию из Персии. Никадимус родился в Казани и уже 13 лет живет в Москве. По словам мастера, он с детства увлекался русским фольклором. Получив актерское образование, трудился в столице менеджером, а в свободное время пел в разных ансамблях.

В 2014 году компания, в которой работал Юханн, закрылась, и пока шли поиски новой работы, молодой человек попутно решил записать диск с песнями. На обложку он хотел поместить фото старинного русского головного убора и в итоге взялся сам его смастерить. Так в 30 лет началась по сути новая жизнь.

Сегодня Юханн серьезно занимается реконструкцией кокошников по музейным образцам, а также нередко сам придумывает их дизайн. Материалы для уборов покупает в интернет-магазинах. В том числе на известном многим Aliexpress, где можно найти все: от тибетской и китайской парчи до индонезийского жемчуга. Кстати, жемчуг в Интернете стоит в два, а то и в три раза дешевле, чем в московских магазинах: по 150-200 рублей за нитку длиной примерно 40 см.

Настоящий кокошник из натуральных материалов может стоить около 3000 долларов. 80 процентов цены составляет труд мастера, ведь технология изготовления довольно сложная. В год у Никадимуса получается сделать три-четыре кокошника. В основном клиенты заказывают их для свадьбы и для украшения интерьера.

Свои реплики Юханн оформляет в застекленные футляры и продает ценителям старины. На вопрос корреспондента «Трибуны», заказывают ли ему головные уборы киношники, мастер ответил отрицательно. «В кино, в основном, используется бутафория, мои работы для них слишком дороги».

— Сегодня все подобные головные уборы называют кокошниками. На самом деле кокошник и венец — это разные вещи, — говорит мастер. — Вышивая венцы, я понимаю, сколько в них магии. Например, веревочка, образующая основной узор, не должна прерываться. Она проходит весь рисунок и возвращается туда, где началась. Такая техника пришла из Византии, таким образом там украшались иконы. Венцы — это не просто головной убор, это сакральный предмет. Когда я начал делать свой первый венец, мне было неловко, мне казалось, что я залез в чью-то чужую голову: ведь мастерица вкладывала в него какие-то свои мысли и секреты.

«Кокош» — значит, наседка

Название головного убора происходит от слова «кокош», что значит «наседка». Впервые упоминание о нем появляется лишь в XVII веке. Тем не менее, описания кокошника в виде гребня и пластины историки находили еще в новгородских летописях X века. Самая популярная версия появления кокошника на Руси — «византийская». Мол, вместе с крестом и православием дочери русских князей переняли у византиек высокие головные уборы.

Изначально кокошник считался праздничным убором знати, надевали его на свадьбу. Крестьянкам кокошник был не по карману. В центральных районах России он напоминал полумесяц, на Севере — однорогий конус, в южных — двурогий. Петр I упразднил на Руси не только боярские бороды, но и женские кокошники. Последнее государственное явление кокошника, как пишет Википедия, датируется 1903 годом. Тогда во время костюмированного бала, приуроченного к 290-летию дома Романовых, все дамы высшего света нарядились в костюмы допетровской Руси.

Тем не менее, сотни тысяч кокошников сохранились в домашних сундуках вплоть до революции 1917 года. Ведь он передавался из поколения в поколение, от матери — жене сына или же старшей дочери и был весомой частью приданого. После революции немало русских эмигранток основали в Европе свои дома моды и ввели кокошник в мир «от кутюр».

— Это замечательная идея — вернуть русским девушкам хотя бы один элемент национального костюма, — считает Юханн. — Пока у нас современность сильно оторвана от традиционной культуры, а ведь без прошлого нет будущего, пусть хотя бы невесты почувствуют эту связь времен.

Равняйтесь на лучшее

На выставке в «Револьт-центре» представлены копии исторических головных уборов Ю. Никадимуса в работах современных фотографов. Куратором выставки стала художник-дизайнер, преподаватель кафедры дизайна СГУ Анелия Лянцевич. Она же пояснила название выставки — «Нормальный кокошник».

— Нормальный — от слова «норма», то есть такой, каким он должен быть. Это призыв к нашим мастерам равняться на лучшее. И спасибо Юханну, что он нашел время и приехал поделиться своим бесценным опытом.

Лиля ВОВК.