61-летнюю устькуломку заметили звезды эстрады

Видеоролик с бабушкой, зажигательно танцующей на концерте Филиппа Киркорова в Коми, успело набрать уже три миллиона просмотров.

Об этом сообщил сам поп-король российской эстрады. Он выложил в свой Instagram видео со своего концерта в Сыктывкаре, который состоялся 17 октября. Киркоров написал, что концерт получился самым веселым в этом гастрольном туре, было много неожиданностей и сюрпризов. На видео бодро отплясывает пожилая россиянка в платке, плаще и сапогах. В конце Киркоров обнял ее и проводил в зрительный зал.

Видео растрогало не только пользователей соцсетей, но и звезд шоу-бизнеса. Например, Александр Ревва написал, что она «Бабулечка-красотулечка!».

В стиле диско

Во вторник, 21 октября, в Сыктывкаре состоялся еще один концерт – популярной российской группы «Руки вверх». Одной из самых ярких поклонниц творчества Сергея Жукова оказалась все та же диско-пенсионерка. Женщина протиснулась в первые ряды и «зажигала» под хиты «нулевых» годов. Видео с концерта Сергей Жуков тоже выложил в своем инстаграме.

А впервые пенсионерка стала героиней интернет-роликов еще в 2017 году на концерте группы «Ottawan». Федеральные СМИ тут же окрестили ее «рок-бабушкой». В апреле 2018 года она оттянулась под песни Григория Лепса. Улыбчивая бабушка уже тогда понравилась многим пользователям интернета.

Пенсия уходит на музыку

Однако, как выяснилось, «веселой старушкой» оказалась женщина 1958 года рождения. Лидии Витальевне Уляшевой всего 61 год. Как сообщили «Трибуне» в администрации села Вольдино, родилась она в деревне Ягкедж (поселок входит в состав поселения Вольдино). Выросла в многодетной семье, среди братьев и сестер Лидия самая младшая.

В одном из интервью Лидия Витальевна призналась, что на ее страсть к музыке уходит большая часть пенсии:

— Все говорят, что я звезда, а я — танцор диско! Мне нравится быть на концертах. Люблю смотреть на тех, кто приезжает. В Филиппа Киркорова я влюбилась еще тогда, когда он был молодой. Сергей Жуков мне нравится, он очень хорошо поет «Крошка моя». Я их всегда смотрела по телевизору, а сейчас наконец увидела вживую.

По словам односельчан, другая страсть Лидии Уляшевой — индийские фильмы. Когда их крутили в сельском клубе, смотрела с удовольствием. Теперь звезд Болливуда женщина видит только по телевизору.

Как рассказали в администрации села, любовь к музыке Лидию Уляшеву прославила на всю страну. Ягкеджским танцором диско заинтересовались ведущие ТВ-шоу Иван Ургант и Андрей Малахов. Шоумены хотят пригласить Уляшеву на федеральный телеканал.

Однако родственники Лидии Витальевны явно не рады тому, что пенсионерка стала медийной персоной. По их словам, они устали от бесконечных звонков журналистов и отказываются от каких-либо комментариев.

Екатерина МАКАРОВА.