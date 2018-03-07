70 лет сосногорские пассажиры обходились без воды и туалета

14 марта состоится закладка первого камня в строительство нового железнодорожного вокзала в Сосногорске.

Обещанный объект жители города железнодорожников ждут десятилетия. Сосногорск сегодня – самый крупный железнодорожный узел в республике, при этом на здание вокзала без слез не глянешь. Оно появилось более 70 лет назад, когда силами заключенных ГУЛАГа была построена и сама северная магистраль. В здании вокзала нет условий для отдыха пассажиров, как нет водоснабжения и канализации.

Вопрос о строительстве нового вокзала нельзя было решить без участия РЖД. Вокзал пообещали построить к 100-летию со дня образования Республики Коми.

Планируется, что строительство нового вокзала займет три года. По проекту, он останется одноэтажным, но станет современным и комфортным и сможет вместить до 50 пассажиров одновременно.

Старое здание вокзала снесут. На период строительства нового вокзала для пассажиров будет функционировать временное модульное здание со всеми коммуникациями.