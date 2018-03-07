14 марта состоится закладка первого камня в строительство нового железнодорожного вокзала в Сосногорске.
Обещанный объект жители города железнодорожников ждут десятилетия. Сосногорск сегодня – самый крупный железнодорожный узел в республике, при этом на здание вокзала без слез не глянешь. Оно появилось более 70 лет назад, когда силами заключенных ГУЛАГа была построена и сама северная магистраль. В здании вокзала нет условий для отдыха пассажиров, как нет водоснабжения и канализации.
Вопрос о строительстве нового вокзала нельзя было решить без участия РЖД. Вокзал пообещали построить к 100-летию со дня образования Республики Коми.
Планируется, что строительство нового вокзала займет три года. По проекту, он останется одноэтажным, но станет современным и комфортным и сможет вместить до 50 пассажиров одновременно.
Старое здание вокзала снесут. На период строительства нового вокзала для пассажиров будет функционировать временное модульное здание со всеми коммуникациями.
70 лет сосногорские пассажиры обходились без воды и туалета
14 марта состоится закладка первого камня в строительство нового железнодорожного вокзала в Сосногорске.