81-летний пенсионер взял ружье и ушел из дома

Седьмые сутки нет известий о 81-летнем жителе деревни Вогваздино Усть-Вымского района. Поисками пропавшего дедушки занимаются родственники, полиция и сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми». Спасгруппа прочесывала лесной массив, окрестности деревни и реки Вымь, чтобы найти дедушку, его вещи или следы.



Как сообщила «Трибуне» дочь Юрия Ивановича Шуктомова – Людмила Юрьевна, мужчина проживал один. Последний раз родственники навещали пенсионера 11 октября, с тех пор от него ни слуху ни духу.

– Люди нам сказали, что видели папу с ружьем на плече, направлялся в сторону деревни Ероздино. Там его родительский дом, и папа часто навещал родные места, – рассказывает Людмила Юрьевна.

– Он мог уйти на охоту, раз его видели с ружьем? – спрашиваю дочь Шуктомова.

– Нет. Потому что он был в ботинках. Возможно, папа решил прогуляться. Он много ходил пешком. Заблудиться не мог, лес он знал как свои пять пальцев. Отец всю жизнь проработал лесником, хорошо знает повадки зверей.

– А как у него со здоровьем?

– Несмотря на преклонный возраст – отличное. На сердце не жаловался, давление всегда было в норме. Я сама врач и исключаю, что ему могло стать плохо. Не знаю что и думать…

В администрации села Студенец (деревни Вогваздино и Ероздино входят в состав поселения) рассказали, что Юрий Иванович – человек лесной, очень общительный, веселый, в деревне все его уважали. Все знали, что Шуктомов часто ходит в деревню Ероздино, и спасатели первым делом обследовали этот маршрут. Сейчас в Ероздино постоянных жителей нет. Последнего престарелого мужчину администрация перевела из заброшенной деревни в дом-интернат еще девять лет назад.

Спасгруппа отработала все версии, предложенные полицией, но они результатов не принесли. В четверг поисково-спасательные работы были временно приостановлены.