83-летняя бабушка замерзает без отопления

В редакцию обратилась жительница поселка Краснозатонский Глафира Михайловна Елфимова. Она, одинокая пенсионерка (ветеран труда, инвалид), проживающая в частном доме, поверила рекламе «Переходи на газ» и заключила с газовиками договор. Вроде бы поступила правильно: газ — это экологически чистое топливо, оно дешевле электричества и лучше центрального отопления. Было это три года назад.

Лишь к концу мая текущего года к ее дому подвели трубы и установили газовое оборудование (что обошлось почти в 230 тысяч рублей), необходимое для отопления, горячей воды и приготовления пищи на газовой плите. В июне-июле, после устранения несущественных замечаний, комиссия Газтехпожнадзора вынесла положительный вердикт: можно пользоваться газом. А в августе стороны подписали акт выполненных работ. Осталось только пройти инструктаж, и «голубое топливо» должно было поступить в дом пенсионерки. На радостях Глафира Михайловна тут же отказалась от центрального отопления (кстати, это оговаривалось в договоре).

Сейчас ветеран труда сетует, что поспешила. Оказывается, акт приемки мало что значит: нужны еще какие-то внутренние согласования, которые тянутся неделями. На резонный вопрос, когда же наконец дадут газ, она не может получить четкого ответа — немощную женщину отправляют из одного отдела в другой. При этом у нее на руках имеется дополнительное соглашение, в котором указано, что газ появится в доме никак не позже 30 сентября. Теперь ветеран жалеет, что в договоре не указана плата за просрочку и несоблюдение контракта.

Глафира Михайловна спрашивает: сколько же еще ей это терпеть? На днях она обратилась к депутату Госсовета от своего округа Надежде Дорофеевой и теперь надеется, что та поможет решить вопрос с отоплением дома.

Кстати, при подготовке письма к печати выяснилось, что кроме Глафиры Михайловны в аналогичной ситуации оказались обитатели еще трех домов переулка Квартальный. Они тоже мерзнут.